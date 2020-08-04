 冷冻食品染新冠病毒 世卫: 不用害怕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.08.2020

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冷冻食品染新冠病毒 世卫: 不用害怕

中国多个城市在进口冷冻食品中，发现了新冠病毒，引发民衆忧虑。不过世界卫生组织强调，人类不会透过食品或食品包装感染。

Symbolfoto Coronavirus (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

中国多地传出冷冻食品及包装上被验出新冠病毒，新西兰最新爆发的疫情也被怀疑与冷冻货柜有关。目前还没有确切科学证据显示冷冻食品或是包装等会传播新冠病毒。

（德国之声中文网）中国地方当局近日从冷冻食品中验出新冠病毒，像是从巴西进口到深圳的冷冻鸡翅表面，就被验出病毒阳性。深圳当局确认，这批鸡肉来自巴西第三大家禽和猪肉出口企业Aurora旗下的工厂。

巴西Aurora公司回应指，尚未接到中国有关部门的通知，但强调该公司采取一切防疫措施，也没有证据显示病毒是通过食品传播的。巴西一家肉类出口商驻中国的职员也坦言，「很难说冷冻鸡肉是在哪个阶段被感染的」。巴西农业部则表示，正在请中国当局澄清此事。

深圳市卫生部门对接触到潜在污染食品的人员，进行了检测，确定所有结果都是阴性。但该市疫情防控总站呼吁市民采取预防措施，减少从进口肉类和海鲜感染病毒的风险。

而在陕西西安、福建厦门、安徽芜湖等地，也都从厄瓜多尔进口的冷冻虾包装上发现病毒。当地官员表示，正在检测与受污染虾产品有关的销售人员及周边环境。

新冠病毒可在摄氏零下20度存活2年，外界担心病毒会透过冷冻食品的表面和包装传播，并进入食物链。新西兰政府近日也开始调查3个多月来的首例新冠确诊病例，是否通过货运进口而传进新西兰。

中外说法不一致

对此，美国政府和世卫均表示，目前沒有证据显示冷冻食物可传播新冠病毒。世卫紧急项目执行主任瑞安在记者会上说：「在新冠肺炎大流行期间，人们已经够害怕和恐惧了......大家不应该害怕食品、食品包装或食品的运送。」

世卫新发疾病和人畜共患病部门负责人克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，世卫正掌握有关情况，又指中国已测试几十万个包装的样本，「在过程中发现的案例非常、非常少，不到10个阳性」。

她强调，病毒可以在食物表面停留一段时间，但目前并没有病毒透过食物传播的案例。此外，如果肉类被煮熟，新冠病毒也会像其他病毒一样被杀死。

然而，中国国家食品安全风险评估中心微生物实验室负责人李凤琴6月曾表示，不排除受污染的冷冻食品可造成新感染。

中国近月已对进口肉类和海鲜进行筛查，也从6月中旬起暂停从巴西等国家进口部分肉类。阿根廷农业卫生部门的消息人士则是在8月13日表示，7家阿根廷肉类加工厂暂时不向中国出口，因为他们有员工确诊新冠病毒。

邹宗翰/李澄欣 (路透社、法新社)

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