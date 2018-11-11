决不能错过的景点！真是这样吗？

（德国之声中文网）谈起旅游景点，人们大都不会吝啬溢美之词，但是否符合事实，就另当别论了。最美、最大、最好...这类夸赞的词汇，似乎总是能引起大多数人的向往，而是否真是值得去参观则成了一个多余的问题。

有鉴于此，媒体中只要谈到旅游景点，总是会极尽赞美之词，以至于常常词不达意，甚至近乎荒谬。比如，德国常有诸如"阿尔卑斯山以北"最美城堡、最迷人湖泊之类的说法，但是，既然是最美最迷人的，何必又要加上"阿尔卑斯以北"这样的限定呢。

排行榜只是市场营销手段

常言道，货比三家，各类景点排行榜也同样需要推敲比较。比如，看到"必去景点排行榜"时，就有必要搞清楚它的"必去"依据是什么？是统计数据，问卷调查？抑或只是编辑部内部的某种共识。

大名鼎鼎的"孤独星球"出版社每年都会推出"最佳旅行"排行榜。但不要忘记，这个排行榜只是该出版社一家之言，而出台排行榜的目的则是促销他们出版的各类旅游读物。每年秋季，该出版社都会发行"最佳旅行"一书，而同时发布的排行榜则是一种重要的营销工具。当然，作为享誉全球的出版社，评委们在制定排行榜时也会慎之又慎，以免可信度受损。评委中除了一些自诩旅行专家的人士之外，还包括充满传奇色彩的出版社创办者托尼·维勒（Tony Wheeler）。按理说，年逾古稀的维勒其实早已没有必要为市场营销而委屈求全了。1973年，维勒和妻子完成亚洲之旅后，成立了"孤独星球"出版社。2011年，维勒卖掉出版社后，一直集中精力打理他的基金会，偶尔也会周游世界和举办讲座等等。

建于1938年的斯里兰卡雅拉国家公园里的象山

在斯里兰卡冲浪

斯里兰卡为什么能跻身"孤独星球"的2019年读最佳旅行目的国排行榜呢？出版社给出的理由是，内战结束十年以来，该国发生了巨大的变化。修缮一新的公路酒店、景色宜人的自然风光，以及发展迅速的冲浪等户外活动，使该国变得格外具有吸引力。

对于斯里兰卡政府来说，该国荣登2019年最佳旅游目的国排行榜绝对是件大事。为此举行的新闻发布会上，斯里兰卡旅游发展部长约翰·阿马拉通加（John Amaratunga）当众向"孤独星球"出版社的代表表示感谢。这位部长说，在旅游方面，"孤独星球"是无可争议的权威。经历了26年内战之后，旅游业在斯里兰卡经济领域扮演着重要角色。去年，该国迎来了两百万游客，预计，2020年游客数量将再度翻番。

但有人提出警告说，大量游客涌入也会带来弊端。来自科伦坡的海洋生物学家德沃斯（ Sahsa de Vos）就认为，游客潮将令斯里兰卡的自然和文化资源不堪重负。

斯里兰卡南部米里萨（Mirissa) 附近的冲浪港湾

旅游目的地：德国

德国跃居"2019年最佳旅游国家排行榜"排名第二的国家，在德国并没有引起太多的关注。德国入选的理由是：柏林墙被推翻30周年以及包豪斯建筑艺术诞生一百周年。

德国也经常会推出一些旅行景点排行榜，以便给游客提供建议和灵感。多年来，德国旅游业中心一直要求来德的外国游客参加最佳景点评选活动。主办方希望借助大数据得出一个比较客观的评选结果。

外国游客的必经之地：巴伐利亚的新天鹅堡

最后一次排行榜中，汉堡的微缩景观公园排名第一，紧随其后的是鲁斯特的欧洲公园，排名第三的才是新天鹅堡。这类网上评比和相关公司的宣传营销力度密切相关，因此，评比结果也经常出人意料。但长期来看，这类评比并不能令人满意，因为，它既不客观，也不专业。有鉴于此，德国旅游业中心已经停止发布这类排行榜，正在研讨新型排行模式。

2019年是柏林墙被推翻30周年庆典

纽约时报值得效仿

每年出台的各类旅行排行榜中，最受关注的莫过于《纽约时报》的版本。2019年一月，该报将第14次发布"52个您必须去的地方"排行榜。斯里兰卡也曾在2010年入围《纽约时报》的排行榜，而入围理由同今年该国入选"孤独星球"排行榜基本一样：内战结束、这里独一无二的自然景观、美丽的海滩以及不断进步的酒店服务。

《纽约时报》排名最后的城市是新奥尔良。飓风"卡特琳娜"肆虐之后，新奥尔良百废待兴。此外，今年还是该市建城300周年庆典。

10个关于旅行的误传 最后一刻特价票最便宜 为旅行订机票酒店绝对是个技术活，不少人相信所谓的最后一刻特价票Last Minute是划算选择，还有一些网站或价格比较平台专门提供Last Minute特价票。但实际上，Last Minute并非永远最划算，有时候因为所剩选择不多，性价比并不高。如果想旅行的交通和住宿安排有保障，最好在出行前3到8周就开始预订。

10个关于旅行的误传 人工“预热”可以防止晒伤 皮肤比较白或比较敏感的人群，如果选择去阳光明媚的地方度假，总不免要做好防晒措施，甚至还是难免晒伤。如果先在人工日光浴室内将皮肤晒黑，再去享受真正的日光浴，是否可以避免晒伤？答案是否定的。人工日光浴浴床上发射的是UVA紫外线，穿透力强于太阳的阳光紫外线UVB，所以人工浴光可以让皮肤迅速变黑，但是却不是抵御UVB晒伤皮肤的防线。

10个关于旅行的误传 飞机前排座更加安全 你会觉得坐在机舱前排座位比较安全么？其实，飞机机舱内每个座位的安全或者不安全系数都差不多，如果发生坠机意外，座位靠前还是靠后并非和生还系数直接挂钩。不过，一般说来，前排座位空间较大，因此价格更高。

10个关于旅行的误传 不关手机会威胁飞行安全 飞机起飞和降落前，乘客都回被要求关闭手机或改为飞行模式。一般说来乘客也会乖乖照做。并非因为开着手机就会导致飞机坠毁，而是手机，特别是现在极为普遍的智能手机会自动寻找匹配的Wifi或电讯信号，这会导致飞机本身的通讯系统成为被匹配的对象，各种信号碰撞会产生让飞行员感到不适的噪音，这一噪音乘客恐怕意识不到，但是带着耳麦的飞行员听得一清二楚。

10个关于旅行的误传 氧气面罩让你更high 不知道是谁说的，飞机遇到紧急情况时，之所以会自动落下氧气面罩，是因为氧气能起到让人平静的作用，类似吸了大麻的high状态。都是无稽之谈！氧气面罩的作用是让乘客在高空呼吸更顺畅，特别是发生紧急情况时。

10个关于旅行的误传 时差反应是因为缺觉 远程飞行之后难免会有时差反应，这是因为在飞行过程中睡眠不足么？不完全是。其实是生物钟被打乱后的结果。即使你在10几个小时的飞行中睡得像个婴儿，到了一个和平常生活有若干小时时差的地方后，你还会感觉疲劳头痛等不适。

10个关于旅行的误传 同一个房间，同一个价格 酒店价格一成不变的日子要么从来没有过，要么一去不复返。根据预定时间、使用的预订手段，同一家酒店同一类房间的价格也会有不同。

10个关于旅行的误传 不吉利的13 关于西方酒店里没有13号房间、第13层楼梯、飞机没有第13排座椅的说法要区分对待，有些酒店，且不仅是西方酒店，为了避免让忌讳13这个数字的客人感到不悦，的确取消了13这个数字。在亚洲不少国家，4是个不吉利的数字，也被避免出现。不过也有酒店或航班不受这些迷信规矩的束缚。

10个关于旅行的误传 威尼斯拥有欧洲桥梁数量之最 里亚托桥、叹息桥是游客到访威尼斯必看的景点。不过威尼斯虽然是水城，却不是桥梁数量最多的欧洲城市。威尼斯共有400座大小不一的桥梁。德国城市汉堡有2500多座桥。

10个关于旅行的误传 死海是最咸的湖 说起死海，大家都知道在死海水面漂浮，无需游泳设备、无需游泳本领也“死不了”，因为死海海水含盐量达28%还多。不过死海并非盐度最高的湖，吉布提的阿萨勒湖盐度达34%，南极的唐胡安池则是盐度最高的湖，盐度超过40%，因此即使在冰天雪地的南极，也从不结冰。 作者: Elisabeth York von Wartenburg



排行榜也是一种警示

这类排行榜不大会带给你什么惊喜。不过，无论是十大、52个或者一百个必须去的景点，这些排行榜还是可以起到一定的参考作用，至少也可以激发灵感。出行之前，游客也许还应当在参考一下最糟糕景点的排行榜，这类排行榜近来也越来越流行。美国旅游出版社"Fodor's" 每年都会推出一系列景点，建议游客最好不要前往。入围的理由包括：游客过多，环境污染或者政局不稳等等。2018年"前往别去景点"中，包括阿姆斯特丹和威尼斯，此外还有加拉帕戈斯群岛以及缅甸。无论您去，还是不去，排行榜总是会年复一年的发布。