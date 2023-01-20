 冲锋、排雷：乌克兰入伍新兵听命上前线 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

冲锋、排雷：乌克兰入伍新兵听命上前线

随着战争的持续，乌克兰志愿报名参军的人越来越少，国家不得不征召士兵。 据DW记者比林格（Mathias Bölinger）从乌克兰发来的报道，新兵训练时间很短，很快被派到前线。

多媒体中心更多内容

从2022年9月下旬开始，俄罗斯一直征召平民参与对乌克兰的战争。据报道，约有一百万俄罗斯人逃离了他们的祖国， 我们采访了其中三人。他们宁愿选择背井离乡、面对未知的未来，也不愿被卷入普京的战争之中。

为普京而死？这些年轻人说“不” 20.01.2023

更多内容来自 每日播客(视频)

俄罗斯30岁以下男子都在征兵之列

俄罗斯30岁以下男子都在征兵之列 31.07.2023

来看看这家欧洲最大的温室企业

来看看这家欧洲最大的温室企业 31.07.2023

未来的城市：漂浮在海上！

未来的城市：漂浮在海上！ 30.07.2023

什么是脱钩？什么是去风险？

什么是脱钩？什么是去风险？ 30.07.2023

相关文章

ARCHIV 2015****HANDOUT - Junge Männer und Frauen absolvieren freiwillig eine drei monatige Ausbildung bei der Armee in Litauen. Foto: Verteidigungsministerium Litauen/dpa (zu dpa Wehrpflicht und Bürgerwehren - Suche nach neuer Stärke im Osten vom 29.03.2015 - ACHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken bei vollständiger Quellenangabe Verteidigungsministerium Litauen/dpa) +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲国家有可能重拾义务兵役制吗？ 11.06.2023

冷战结束后，许多欧洲国家取消了义务兵役制。不过，自乌克兰战争发生以来，一些国家开始讨论重新实行义务役的可能性。

Rekruten schießen während einer militärischen Trainingseinheit auf einem Schießplatz im Süden Russlands. Der russische Verteidigungsminister Schoigu sagte, dass das Militär im Rahmen einer vor zwei Wochen eingeleiteten Teilmobilisierung über 200 000 Reservisten rekrutiert hat. +++ dpa-Bildfunk +++

俄逃兵：“不想参与普京这场名为战争的抽签“ 23.07.2023

俄罗斯拒服兵役者的人数正在增加。由于害怕被动员，被送到前线战场，数千上万的俄罗斯男子试图逃离家园。一名成功逃出俄罗斯的男子告诉德国之声：“我不想冒险，不想参与普京总统组织的这场名为战争的抽签活动。”

14.10.2022, Astana*** Russian President Vladimir Putin speaks at the Summit of the Commonwealth of Independent States (CIS), in Astana, Kazakhstan, Friday, Oct. 14, 2022. (Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

普京：没必要与拜登会谈 乌总统推特中文致谢联大 15.10.2022

普京在一场发布会上表示征召工作即将完成。他同时提到「没有必要」与拜登进行会谈。另一方面，沙特阿拉伯和美国皆宣布向乌克兰提供进一步援助。此外，针对联合国通过谴责俄罗斯的表决，泽连斯基以中文在内的多种语言发表谢词也受到舆论关注。

6.03.2022 Oleksiy Arestovych (WIKIPEDIA) Oleksiy Arestovych (Ukrainian: Олексій Миколайович Арестович; born 3 August 1975) is a Ukrainian presidential adviser,[1] blogger, actor, political and military columnist.[2] Arestovych is an organizer of psychological seminars and trainings and a charity fund for psychological support to the military.[3] He is a speaker of the Trilateral Contact Group on Ukraine and Adviser on Information Policy Head of the Ukrainian Delegation to the Minsk Group and Freelance Adviser to the Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak on Strategic Communications in the Field of National Security and Defense. Since February 24, 2022, Arestovych has been holding daily briefings on the current situation regarding the Russian invasion of Ukraine, as an Adviser to the Head of the Office of the President of Ukraine.[4][5]

乌克兰高参：我认为和平协议最迟5月达成 15.03.2022

乌克兰总统参谋长顾问阿雷斯托维奇近日表示，他预计乌克兰战争可能在5月初结束，因为届时俄罗斯会耗尽其进攻的资源。同时，也有可能很快达成和平协议。他说，“我们现在正处于一个岔路口”。