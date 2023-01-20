冲锋、排雷：乌克兰入伍新兵听命上前线

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随着战争的持续，乌克兰志愿报名参军的人越来越少，国家不得不征召士兵。 据DW记者比林格（Mathias Bölinger）从乌克兰发来的报道，新兵训练时间很短，很快被派到前线。
冷战结束后，许多欧洲国家取消了义务兵役制。不过，自乌克兰战争发生以来，一些国家开始讨论重新实行义务役的可能性。
俄罗斯拒服兵役者的人数正在增加。由于害怕被动员，被送到前线战场，数千上万的俄罗斯男子试图逃离家园。一名成功逃出俄罗斯的男子告诉德国之声：“我不想冒险，不想参与普京总统组织的这场名为战争的抽签活动。”
普京在一场发布会上表示征召工作即将完成。他同时提到「没有必要」与拜登进行会谈。另一方面，沙特阿拉伯和美国皆宣布向乌克兰提供进一步援助。此外，针对联合国通过谴责俄罗斯的表决，泽连斯基以中文在内的多种语言发表谢词也受到舆论关注。
乌克兰总统参谋长顾问阿雷斯托维奇近日表示，他预计乌克兰战争可能在5月初结束，因为届时俄罗斯会耗尽其进攻的资源。同时，也有可能很快达成和平协议。他说，“我们现在正处于一个岔路口”。
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