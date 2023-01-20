冲锋、排雷：乌克兰入伍新兵听命上前线

普京：没必要与拜登会谈 乌总统推特中文致谢联大

普京在一场发布会上表示征召工作即将完成。他同时提到「没有必要」与拜登进行会谈。另一方面，沙特阿拉伯和美国皆宣布向乌克兰提供进一步援助。此外，针对联合国通过谴责俄罗斯的表决，泽连斯基以中文在内的多种语言发表谢词也受到舆论关注。