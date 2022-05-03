冲绳回归日本50年：居民们落空的希望

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄周二（5月10日）只用了15分钟时间与玉城丹尼谈话，尽管这位冲绳县知事向他提交了一份重要的备忘录。在周日（5月15日）冲绳岛回归日本50周年前夕，玉城在一揽子建议中提醒首相，岛民希望削减美军的愿望至今没有得到满足。目前在日本的54000名美军中，有一半以上驻扎于冲绳。

50年前，即1972年5月15日，美国将冲绳的「行政控制权」移交给日本--时值二战结束27年后。在当时，居民们就希望能实现非军事化。

时任首相佐藤荣作最初也拒绝肯定冲绳的战略和军事重要性。作为回应，美国认为他的立场是「轻蔑的」，并警告佐藤「未来的合作可能面临障碍」。

佐藤荣只能咬牙在当时的讲话中宣布冲绳的作用「对远东和平的稳定极为重要」，这就注定了该岛作为美军长期堡垒的命运。

半个世纪后，许多冲绳居民仍然觉得他们无法决定自己的命运。在本月几家报纸的调查中，61%的受访者要求减少美国的存在。

「静止的航空母舰」

美国事实上将该岛作为其「静止的航空母舰」，例如在朝鲜、越南和伊拉克的战争中，仅在亚洲最大的美国空军基地嘉手纳基地，每年就有7万次的起飞和降落。除飞机噪音外，美军还屡次因交通事故、斗殴、入室盗窃、强奸和谋杀平民等纷争引发愤怒和抗议。 1995年，三名美国海军陆战队员强奸一名11岁女孩的事件深深地刻在居民的集体记忆中。

美国学者福尔克（Richard Falk）写道：「冲绳及其人民的悲惨命运是后殖民时代的殖民地写照。」他将这种情况与西藏、克什米尔、车臣和新疆相比较。

该岛的特殊历史使这种感觉更加复杂。冲绳曾是琉球王国的一部分，自1879年才被划入日本国土。在第二次世界大战即将结束时，日本皇军和美军在日本本土唯一的战斗「冰山行动」就发生在这里。所谓「铁暴风」，即冲绳之战，几乎摧毁了所有的住所，造成94000名岛民死亡。之后，美军占领了重要地段，并建立了如今的88个基地。虽然日本在1952年《旧金山条约》后恢复了正常国家地位，但冲绳仍在美国管辖之下。

冲绳是否存有核武器？

即使在1972年移交行政主权后，美国这些基地也没有迁走。此外，在核武器问题方面也还隔着一层神秘面纱。据称，1972年后它们被撤出冲绳。但由于日方没有权利进入这些基地，因此无法核查真相。此外，日本政府1969年在一项秘密条约中允许美国在紧急情况下于冲绳驻扎核弹，却对外坚称不会在港口建造、驻扎或留下核武器。

迄今为止，东京的中央政府一直保持着安全政策优先于岛民心愿的方针。三年前，当70%的选民在不具约束力的公投中反对在岛内搬迁美军普天间基地时，东京政府无视地方公投结果，继续不慌不忙地进行建设工作，扩大位于名护市边野古的基地，作为普天间基地的新地点。

对中国的「威慑作用」

美军基地构成了美日安全联盟的基础，并被视为美国将保护日本的保证。最近，冲绳的军事重要性甚至有所增加。面对朝鲜的核导弹装备以及中国对台湾的虎视眈眈，冲绳被看作是美国在亚洲不可动摇的前哨。台湾距离冲绳只有600公里。

在美国试图遏制中国影响力的新印太战略中，冲绳岛发挥着重要作用，台湾安全问题专家郭育仁强调：「美国基地对中国起到了威慑作用，不仅是在日本和台湾，而且是在整个太平洋地区」。因此，冲绳岛民减少军事存在的深切希望将继续落空。 50年前，佐藤首相向他的秘书坦言：「我不知道归还冲绳对日本来说是好是坏」，当时的他已经感受到了这种失望。

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