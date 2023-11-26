 冲绳为何对美军具有重要战略意义？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2023

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冲绳为何对美军具有重要战略意义？

面对来自中国、朝鲜和俄罗斯日益增长的压力，美国陆海空三军正在加强训练，改进装备并强化与盟国的合作。

美军在冲绳县各地部署了爱国者防空导弹系统

美军在冲绳县各地部署了爱国者防空导弹系统

（德国之声中文网）日本南部冲绳县的美军设施对于华盛顿在西太平洋地区的安全承诺至关重要，尤其是嘉手纳空军基地，它被视为美国在该地区空中力量的“关键纽带”。

嘉手纳（Kadena）基地是美国最大军事设施之一，也是美国空军规模最大、战斗力最强的第18联队的驻地。该联队配备有从F-15鹰到 F-22猛禽等一系列战斗机，以及侦察机、预警机和加油机。

在朝鲜战争和越战中，嘉手纳基地对美国的空中行动至关重要。对于抵御日益咄咄逼人的竞争对手中国，也同样具有关键意义。

嘉手纳距上海仅 443 海里，距离台湾北端则更近。如果中国决定以武力夺取对台湾的控制权，该空军基地将处于最前线。

“太平洋的基石”

一名不愿具名的美国空军军官表示：“嘉手纳是太平洋的基石，第18联队的使命是让我们的盟友和伙伴放心，遏制地区侵略并保卫第一岛链。”

第一岛链指的是北起日本，经过台湾、菲律宾并一直延伸到婆罗洲，包围中国海域的区域。

中国将突破第一岛链视为重要目标，而美国及其盟国则希望，在冲突发生或遭到攻击时，将中国军队遏制在第一岛链内，使中国海军舰艇难以在不受监视的情况下自由驶入太平洋。

嘉手纳基地的飞机定期在中国南海上空执行任务。中国军队单方面占领并加固了部分国家提出主权声索的小岛。

美国空军官员表示，美国在该地区的空中行动是在“国际空域”进行的，“以确保基于国际规则的秩序得到遵守”。美军还表示，中美战机在整个西太平洋地区的互相拦截 “并不罕见”。

驻冲绳的海军陆战队将转型成一支更轻便、更灵活、更能迅速应对紧急状况的部队  

驻冲绳的海军陆战队将转型成一支更轻便、更灵活、更能迅速应对紧急状况的部队  

关键战略位置

天普大学东京校区国际关系学教授库切克（Michael Cucek）称：“冲绳的地理位置非常适合在西太平洋――从朝鲜半岛直至南中国海――采取任何军事行动。”

他对德国之声表示：“嘉手纳是美国在这个地区空军力量的关键，而且至关重要的是，它靠近台湾和中国，为整个日本南部提供了空中掩护。”

美国在冲绳不止驻扎空军，还有美国海军陆战队、美国陆军和美国海军，也与日本自卫队以及印太平洋和更远地区的其他伙伴密切合作。

近年来，这些合作也囊括了德国、英国、荷兰、澳大利亚、法国和加拿大等国的部队。

驻扎冲绳的美国海军陆战队

美国海军陆战队第三远征军的总部设在嘉手纳以南数公里处的普天间航空基地，目前约有 18000 人驻扎在该县的七个基地。

一名海军陆战队军官对德国之声表示：“我们是一支随时待命的前缘部署部队，如果不驻扎在日本，就无法成为一支快速反应的力量。”“我们的政府已明确表示，中国是威胁。在必要时，我们随时可以在这个地区做出反应。”

美国海军陆战队未来在冲绳的活动方式将发生一系列变革，他们将转型成一支更轻便、更灵活、更能迅速应对紧急状况的部队。

另一名军官表示，海军陆战队正从“以培训为重心转变为以应急为重点，五年前的任务说明中还不是如此”，这是“中国在该地区的恶意活动、朝鲜的武力威胁以及俄罗斯对美国的强硬立场”所造成的结果。

驻扎在冲绳的美国规模相对较小，因为该军种主要负责地面行动。尽管如此，美国陆军在冲绳县各地部署了爱国者反导弹系统。

美国海军第七舰队的总部主要设在东京以南约 60 公里的横须贺海军基地，在九州佐世保也设有海军基地。

冲绳作为“前线”

国际关系教授库切克表示：“军事存在的扩大显示出美国致力于成为西太平洋等地区的强权。20世纪90年代初，美国被迫离开其先前在该地区的支点――克拉克空军基地和菲律宾苏比克湾海军基地，并迁至冲绳。”

库切克指出，考虑到中国正逐步加大对台湾当局施压，以及北京经常暗示将武力夺取台湾的威胁，驻冲绳美军的重要性怎么强调都不为过。

他表示：“如果中国选择在攻台时试图压制美军，那么冲绳将成为前线。”“任何形式的射击一旦开始，美国将参与其中，届时一场更广泛的战争将无可避免，日本也将卷入其中。”

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