 冲突未完? 印度冻结字节跳动银行账户 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2021

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时政风云

冲突未完? 印度冻结字节跳动银行账户

去年印度和中国发生边界冲突后，新德里宣布禁止使用TikTok，虽然边界冲突看似告一段落，但禁令没有改变，现在更衍伸成为法律攻防战。

TikTok

新德里在中印边境在冲突之际，宣布禁用多款中国app，其中包括据传有2亿印度用户的Tik Tok。

(德国之声中文网) 据路透社看到的一份文件显示，中国字节跳动告诉印度法院，印度政府在调查他们的逃税行为时，冻结其银行账户，他们认定此举违法且相当于骚扰。

由于印度持续禁用TikTok，字节跳动在1月份裁减印度员工。随后印度的一个税务情报部门在3月中旬下令孟买的汇丰银行和花旗银行冻结字节跳动印度公司的4个银行账户，表示他们在调查字节跳动金融交易行为。

而根据路透社，字节跳动已在孟买法院对冻结账户提出质疑。两位知情人士表示，由于账户冻结，字节跳动印度公司加上外包人员等1335名员工，都没有拿到3月份的工资。

路透社报导，在3月25日提交的长达209页的法庭文件中，字节跳动告诉孟买高等法院，当局在没有任何实质证据的情况下对该公司采取行动，而且在采取这种「激烈行动」前，没有按照印度法律的要求事先通知。

字节跳动认为，在调查过程中冻结账户相当于使用不正当的强制手段，「目的是，不正当地骚扰请愿者」。印度商品与服务税收情报总局以及负责监管该局的财政部目前还没有回应。

TikTok App Smartphone Handy Symbolbild

TikTok是印度最受欢迎的视频应用之一，目前除了被印度政府禁止，在世界各地也面临各种审查。

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中国科技公司字节跳动先前遭其美国用户指控侵犯数据隐私，该公司虽不同意用户指控，但愿意支付9200万美元和解。

美国前总统特朗普试图禁用中国短视频应用TikTok在美业务，拜登上任后却传出将搁置出售案。专家认为，这显示两位总统处理国安危机的做法不同。

与中国陷入冲突的印度向包括微信，抖音在内的多个APP下达了禁令。有印方分析人士认为，这是和平对抗中国的一个手段。同时有不少印度民众支持政府对中国APP发出的禁令。

字节跳动受什么调查?

根据路透社，这项调查的重点是字节跳动印度分公司与其在新加坡母公司TikTok Pte Ltd.之间的在线广告和其他金融交易相关的潜在逃税行为。

根据路透社检视字节跳动报税信息，税务机构去年告诉字节跳动，其有理由相信该公司压低了某些交易，并申请了过多的税收抵免。

税务机构于7月开始调查该公司，根据路透社引用的文件，当局搜索了字节跳动办公室的文件，并传唤和询问了至少三名高管。当局还要求字节跳动提交文件，包括发票和与一些客户签署的协议。

字节跳动拒绝对其法庭文件发表评论，但在3月30日告诉路透社，不同意税务机关的决定。汇丰银行拒绝置评，而花旗银行与TikTok Pte Ltd.则没有回应。

在3月31日的简短听证会上，法院拒绝立即给予ByteDance救济。下次听证会定于4月6日举行。

ByteDance告诉法庭，8百位印度员工在「信任和安全的」团队中工作，并表示重视在印度的业务，并没有考虑要结束营运，敦促法院解除账户冻结。

邹宗翰/William Yang (路透社)

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