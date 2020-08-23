冲突未完? 印度冻结字节跳动银行账户

(德国之声中文网) 据路透社看到的一份文件显示，中国字节跳动告诉印度法院，印度政府在调查他们的逃税行为时，冻结其银行账户，他们认定此举违法且相当于骚扰。

由于印度持续禁用TikTok，字节跳动在1月份裁减印度员工。随后印度的一个税务情报部门在3月中旬下令孟买的汇丰银行和花旗银行冻结字节跳动印度公司的4个银行账户，表示他们在调查字节跳动金融交易行为。

而根据路透社，字节跳动已在孟买法院对冻结账户提出质疑。两位知情人士表示，由于账户冻结，字节跳动印度公司加上外包人员等1335名员工，都没有拿到3月份的工资。

路透社报导，在3月25日提交的长达209页的法庭文件中，字节跳动告诉孟买高等法院，当局在没有任何实质证据的情况下对该公司采取行动，而且在采取这种「激烈行动」前，没有按照印度法律的要求事先通知。

字节跳动认为，在调查过程中冻结账户相当于使用不正当的强制手段，「目的是，不正当地骚扰请愿者」。印度商品与服务税收情报总局以及负责监管该局的财政部目前还没有回应。

字节跳动受什么调查?

根据路透社，这项调查的重点是字节跳动印度分公司与其在新加坡母公司TikTok Pte Ltd.之间的在线广告和其他金融交易相关的潜在逃税行为。

根据路透社检视字节跳动报税信息，税务机构去年告诉字节跳动，其有理由相信该公司压低了某些交易，并申请了过多的税收抵免。

税务机构于7月开始调查该公司，根据路透社引用的文件，当局搜索了字节跳动办公室的文件，并传唤和询问了至少三名高管。当局还要求字节跳动提交文件，包括发票和与一些客户签署的协议。

字节跳动拒绝对其法庭文件发表评论，但在3月30日告诉路透社，不同意税务机关的决定。汇丰银行拒绝置评，而花旗银行与TikTok Pte Ltd.则没有回应。

在3月31日的简短听证会上，法院拒绝立即给予ByteDance救济。下次听证会定于4月6日举行。

ByteDance告诉法庭，8百位印度员工在「信任和安全的」团队中工作，并表示重视在印度的业务，并没有考虑要结束营运，敦促法院解除账户冻结。

邹宗翰/William Yang (路透社)

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