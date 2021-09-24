 冲突摆一边 美欧新平台剑指北京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2021

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时政风云

冲突摆一边 美欧新平台剑指北京

美欧贸易关系因为特朗普的钢铝税而受到打击，虽然拜登政府已经暂停但没有撤销这项关税。最新的「美欧贸易和技术委员会」上，双方先强调合作以对抗共同的竞争对手。

USA I TTC Meeting in Pittsburgh

「美欧贸易和技术委员会」周三（9月29日）在匹兹堡召开首次会议。双方会后释出了17页长的联合声明。

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随着中国日益成为科技强国，欧盟和美国希望跟上脚步。但新结成的“贸易和技术委员会”却可能面对分歧，而且之前的类似努力也并没有带来完全令人满意的效果。

奥地利《维也纳报》刊评认为，欧洲应当尽量在美中争霸中保持中立，并且积极斡旋从而保护世界和平。瑞士《圣加仑日报》则反对欧洲在这场体制竞争中保持中立，坚信美国能够凭借价值观优势捍卫其世界主宰者的地位。

德语报刊评论版周三继续关注被澳洲潜艇订单事件搅动的美、欧、中三角关系。《世界报》认为，欧洲人和中国人闷声大发财、拒绝坚定站在美国一边，因此遭到美国惩罚纯属活该。《时代周报》则感叹，中美两国都不再会容许欧洲左右逢源。

（德国之声中文网）美国与欧盟的新合作平台「美欧贸易和技术委员会」（U.S.-EU Trade & Technology Council，TTC）周三（9月29日）在匹兹堡召开首次会议。双方同意加强半导体供应链的跨大西洋合作，并且对抗「非市场经济国家」的不公平贸易行为。

在首次会议上，双方列出了一份长达17页的联合声明，同意继续维持和出口管制与投资审核，并申明将开发「创新和值得信赖」且「尊重普遍人权和共同民主价值观」的人工智能系统，并承诺就半导体供应链的再平衡开展合作。

值得注意的是，双方的联合声明中虽然没有直接提到中国，但这个世界第二大经济体在声明中无处不在，特别是在提及「非市场经济国家」所带来的担忧时。

声明提到：「我们将团结一致，继续保护我们的企业、消费者和工人免受不公平贸易手段的影响，特别是那些由非市场经济国家构成的、破坏世界贸易体系的做法。」

在会议上，美欧也关注了强迫劳动、人工智能、数字隐私和保护在线人权活动家等议题，并同意要监测关键部门的外国投资和控制可能影响国家安全的敏感产品的出口。

美联社报导，白宫认为这次会议是一个机会，可以再次推动美欧之间的协调合作，来对抗北京所带来的胁迫和不公平贸易行为。

一位了解会议准备内容的消息人士向美联社说，美国政府本来预计会在会议后强调美国和欧洲将继续努力合作，抵御中国和其他国家不公平经济行为。但目前还不清楚欧洲方面有多大的兴趣来对北京施加更大的压力。

在简短的公开讲话中，美方和欧盟委员会代表团都没有强调美欧对中合作一事。

USA I TTC Meeting in Pittsburgh

美欧招开新贸易合作会谈TTC，是否能稳定进来遭遇逆风的美欧关系?

未讨论美欧关键贸易冲突

TTC会谈在美国方面由美国国务卿布林肯、贸易代表戴琪（Katherine Tai）和美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）主持，在欧洲方面则由欧盟执行副主席维斯塔格（Margrethe Vestager）和东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）主持。

TTC是由美国总统拜登在6月于布鲁塞尔参加G7峰会时提出的想法。当时他正试图修复因特朗普在任内针对贸易对手及盟友的政策而受到打击的美欧关係。而双方关係在近期又因为美英澳三方的AUKUS安防联盟再次遭遇逆风。

对此，雷蒙多表示，有争议的印太争端不属于TTC的任务范围，在会谈中并没有讨论此议题。而布林肯则说：「美国与欧盟之间有着想要紧密合作的愿望、以及一种非凡的合作精神。」

不过，关于美国对钢铁和铝课徵关税、导致欧盟对美国波本威士忌和机车徵收报復性关税这一项双方主要的贸易冲突，这次并未在会议中被讨论。

法新社报导，据一位欧洲消息人士称，这次会议并没有宣布具体的行动，但已经为10个专业工作小组制定了在下次会议前需关注的重点领域。其中，关于出口管制的工作小组将于10月27日再次开会。

（法新社、美联社）

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