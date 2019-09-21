冲突夜后的“和你塞4.0”

（德国之声中文网）据网络媒体香港01报道，香港“光复屯门公园”周六午间开始的游行下午演变为示威冲突。报道写道，下午4时许，大批示威者在乡事会路近屯门大会堂的马路上以水马，竹枝等筑起路障，有示威者在市中心轻铁站击毁闭路电视，拍卡机及告示牌等，并将杂物抛入路轨。大批防暴警员赶到屯门市中心后，一度高举黑旗警告施放催泪烟。下午近五时，有人向警方防线方向投掷易燃物品，警方发射多枚催泪弹并向示威者方向推进。其间一名警员与一名示威男子发生拉扯后跌到。之后遭到最少七名示威者袭击，其中一人抢去警员警棍，另一人试图抢夺警员配枪。在其他多位防暴警员赶到后，示威者随即逃走。

香港01的相关报道还称，入夜后示威者转战元朗，先在商场唱歌紀念7.21元朗事件两个月，之后在多处堵路纵火，点燃烧弹烧警车，防暴警员随即进驻“驱散拉人”。警民冲突还蔓延至将军澳，"示威者不满警方拘捕男童，向警署掷物，防暴警凌晨射催泪弹驱散。"

"光复屯门公园"游行先前的不反对通知书申请曾被拒，但在上诉后获准举行。主办者先前预计有3000人参加游行。

警方谴责暴力

周日，香港警方针对示威活动演变为冲突发表声明，谴责暴力行为。声明写道，“暴徒作出焚烧国旗、破坏焚烧国旗，破坏轻铁站设施等行为，又向警车及警务人员投掷汽油弹，更试图抢夺警务人员的配枪，严重危害在场人士和警务人员的人身安全”，警方“定必继续严正执法，坚定维护香港的公共安全，对所有违法行为追究到底。”声明还称，元朗一带亦出现多宗因意见不同而引起的争执，袭击及打斗，多名市民被围殴因而严重受伤。警方在整日的驱散行动中，曾使用适当的武力，包括催泪烟，海绵弹等，以制止相关的暴力行为。

"清洁日"上的民间冲突

观看视频 01:44 香港市民走上街頭清理“列儂牆”

警方所指元朗一带多宗因意见不同而引起的争执、袭击及打斗涉及清理连侬墙的行动所引起的冲突。先前，香港乡事建制派立法会议员何君尧发起"香港清洁日"，号召三万名香港和中国内地人士9月21日清洗连侬墙。这一倡议遭到示威人士的抵制。抗议者表示，会实行"撕一贴百"，必要时"以武抗黑"。有建制派人士也表示担心清洗连侬墙会引发冲突，火上浇油。周六当天，何君尧突然于凌晨宣布，为安全起见，不清洗连侬墙，只清洁街道。但他的呼吁在个别地方没有奏效。周六当天，香港多地有人自备清理工具，撕毁反送中抗议人士表达心声的"连侬墙"上的海报和便利贴。据报道，在西铁元朗站对面的连侬墙处，有穿黑衣的男子阻挠清理便利贴的人，与穿写有"支持警察"字样上衣的男子发生推撞，防暴警察到场将两边的人分开，平息纷争。在乐富地铁站，荃湾地铁站附近的连侬墙等地也发生因清理引起的不同派别人士间的冲撞或口角。

第四次交通压力测试

鉴于市民网上号召本周日（22日）举行第四次到香港国际机场进行"交通压力测试"，试图堵塞来往机场的交通，香港机管局21日宣布，调整机场快线列车服务。从上午9时起，只在香港站接载乘客前往机场，不停九龙站等数个大站，前往市区的列车只停香港站。此外，乘客在香港站搭乘机场快线需出示机票信息和旅行证件。

据路透社报道，香港警方周日在通往机场的主要车站部署了防暴警员，以阻止示威活动影响航空。机场当局还警告说，有人在网上呼吁使用假登机证，假电子机票和航班预定信息前往机场客运大楼，此类行为有可能构成"使用虚假文书或欺诈罪"，最高判刑14年。

律政司司长:不偏不倚、一视同仁

香港律政司司长郑若骅在表示，注意到最近有人对香港司法机构作出一些肆意的批评，也漠视法庭发出的禁制令，这会对香港法治造成严重伤害。她在网志上表示，香港从6月开始便出现很多遊行示威，有时更不幸地演变成暴力破坏行为，警方采取了不少拘捕行动。律政司是按证据和法律进行客观和专业的分析，不会因涉案人士的政治理念或背景，而在处理上有所不同。她称，"我们的检控工作，一直是不偏不倚、一视同仁。"