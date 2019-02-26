 冲突升级 巴基斯坦宣称击落两架印度军机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.02.2019

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时政风云

冲突升级 巴基斯坦宣称击落两架印度军机

印度对克什米尔地区发动空袭后，印巴两国关系恶化。巴基斯坦方面宣称，他们击落了两架侵犯巴基斯坦领空的印度军机，并逮捕了一名印度飞行员。

Pakistan schießt zwei indische Flugzeuge über Kaschmir-Region ab (picture-alliance/dpa/AP/M. Khan)

在克什米尔印控地区坠毁的印度军机残骸

（德国之声中文网）巴基斯坦一名军方发言人在伊斯兰堡表示，两架印度飞机侵入了克什米尔巴基斯坦一侧领空，因此，巴基斯坦击落了这两架飞机。印度方面则指责巴基斯坦侵犯了印属克什米尔领空。印度通讯社PTI报道称，巴基斯坦军机周三上午飞跃克什米尔实际控制线，进入印度领空。印度查谟和克什米尔邦一名政府发言人证实了上述报道。他表示，印度空军迫使巴基斯坦军机返航，而后者在返航途中还投掷了炸弹。

巴基斯坦军方发言人表示，两架被击落的印度军机中一架坠毁在巴基斯坦境内，另一架则在克什米尔印度一侧坠毁。印度军机被击落后，巴基斯坦军方逮捕了一名印度飞行员。而印属克什米尔警方则表示，冲突中有两名飞行员和一名平民丧生。

Pakistan schießt zwei indische Flugzeuge über Kaschmir-Region ab (picture-alliance/dpa/AA/F. Khan)

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引起争议的克什米尔地区的紧张局势升级。印度战机空袭了巴基斯坦一侧可能的恐怖分子营地。巴政府召开紧急会议。 (26.02.2019)

印度停止供水是对克什米尔地区争端升级的回应。此前，印度军警在当地遭到了恐怖袭击。而巴基斯坦总理伊姆兰‧汗此后也已下令，军队可以“坚决回应”印方的“任何袭击”。 (23.02.2019)

作为军机被击落的回应，印度方面出于安全考虑宣布关闭印度北部的六个机场。其中包括位于斯利那加的印属克什米尔一个主要机场以及位于查谟的一些机场。

两个核国家剑拔弩张

过去两周来，均拥有核武器的印巴两国间的局势急剧恶化。导火索是2月14日，克什米尔地区发生的一起汽车炸弹袭击事件。伊斯兰极端组织"穆哈默德军"发起的这一袭击事件至少造成40名印度安全人员丧生。印度指责巴基斯坦支持上述袭击事件。而巴基斯坦则对这一指控予以坚决驳斥。印度方面本周二对巴基斯坦境内的目标实施了空袭，并宣称击毙了一些伊斯兰极端分子。而巴基斯坦方面则立即表态将采取"报复措施"。

达扬/凝炼（德新社、路透社）

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    揭开克什米尔的面纱

    多元文化

    克什米尔素以文化和语言多样性著称。克什米尔山谷主要生活着穆斯林，查谟是印度教居民的聚居地，而拉达克则主要生活着佛教徒。但是，无休无止的暴力却对这里的多元社会产生了严重的损害。

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    藏红花

    藏红花是克什米尔的一大瑰宝。印度是继伊朗和西班牙之后最大的藏红花出口国。

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    东方瑞士

    克什米尔有着世界上最美的高山草甸和群山。在许多人眼里，这里就是东方的瑞士。2014年，有近110万人到查谟和克什米尔旅游。

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    白雪皑皑

    冬季给克什米尔披上了雪白的外衣。许多地区很适合冬季运动，但却缺乏相关设施。伊斯兰暴力活动仍是这里最大的挑战。

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    河流纵横

    克什米尔的喜玛拉雅山区是20多条河流的源头，最大的是印度河、尼勒姆河和拉维河。所有的河流都从印度流向巴基斯坦。

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    克什米尔柳木

    克什米尔也是重要的柳木产地。专家们认为，克什米尔柳木是做板球板最好的材料。克什米尔木材也适合造船。

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    苏菲派

    伊斯兰神秘主义派别苏菲派16世纪流传到克什米尔。苏菲派的传统是重视宗教和谐。许多克什米尔人尊崇的圣人都是苏菲派僧人。苏菲派歌唱家，如阿比达·帕维恩（Abida Parveen）迄今深受人们的欢迎。

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    云端中作战

    印巴之间的克什米尔冲突从1948年爆发以来持续至今。专家们认为，在可以预见的将来找到解决的办法希望渺茫。 两国都向自己控制的克什米尔地区投入了大量人力、物力，并在那里部署了自己的军队。锡亚琴冰川（5753米）因此被人称作世界上海拔最高的战场。

  • Indien Kashmir Konflikt Eskalation Polizei (Reuters/D.Ismail)

    揭开克什米尔的面纱

    印巴冲突升级

    9月28日，两名驻克什米尔的巴基斯坦士兵在与印度士兵的交火中丧生。巴基斯坦军队发表声明称，巴军对印度的无端开火予以了正当回击。印度表示，其军队对活跃在印巴实际控制线上的恐怖主义武装展开了打击。9月18日，武装分子攻击印度在查谟和克什米尔邦的军事机构，造成18名士兵丧生，四名攻击者被击毙，印度当局认定袭击者为外国武装分子。


 

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揭开克什米尔的面纱

在诗人眼里，这里是世界上最美的地方。而分析家却认为，这里是世界上最危险的地区。2016年9月，印控克什米尔一处军事基地遭极端武装袭击，导致18人丧生，印度与巴基斯坦间再度剑拔弩张。克什米尔到底是何般模样？ (30.09.2016)  

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