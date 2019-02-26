冲突升级 巴基斯坦宣称击落两架印度军机

（德国之声中文网）巴基斯坦一名军方发言人在伊斯兰堡表示，两架印度飞机侵入了克什米尔巴基斯坦一侧领空，因此，巴基斯坦击落了这两架飞机。印度方面则指责巴基斯坦侵犯了印属克什米尔领空。印度通讯社PTI报道称，巴基斯坦军机周三上午飞跃克什米尔实际控制线，进入印度领空。印度查谟和克什米尔邦一名政府发言人证实了上述报道。他表示，印度空军迫使巴基斯坦军机返航，而后者在返航途中还投掷了炸弹。

巴基斯坦军方发言人表示，两架被击落的印度军机中一架坠毁在巴基斯坦境内，另一架则在克什米尔印度一侧坠毁。印度军机被击落后，巴基斯坦军方逮捕了一名印度飞行员。而印属克什米尔警方则表示，冲突中有两名飞行员和一名平民丧生。

作为军机被击落的回应，印度方面出于安全考虑宣布关闭印度北部的六个机场。其中包括位于斯利那加的印属克什米尔一个主要机场以及位于查谟的一些机场。

两个核国家剑拔弩张

过去两周来，均拥有核武器的印巴两国间的局势急剧恶化。导火索是2月14日，克什米尔地区发生的一起汽车炸弹袭击事件。伊斯兰极端组织"穆哈默德军"发起的这一袭击事件至少造成40名印度安全人员丧生。印度指责巴基斯坦支持上述袭击事件。而巴基斯坦则对这一指控予以坚决驳斥。印度方面本周二对巴基斯坦境内的目标实施了空袭，并宣称击毙了一些伊斯兰极端分子。而巴基斯坦方面则立即表态将采取"报复措施"。

达扬/凝炼（德新社、路透社）