冲击东德国安部："我的档案属于我"

（德国之声中文网）做"党的盾牌和剑"，这是1950年成立的东德国家安全部的座右铭。实际上国安部从事的是间谍、压制和瓦解活动。其主要目标针对的是本国人民。 东德的老百姓通常将这一秘密警察机构称为"史塔西"（Stasi，国安部名称的缩略），它曾经是东德统一社会党（SED）最重要的监控和镇压机构。

"带上石灰和砖块！"

然而，1989年11月9日，东德国安部未能阻止柏林墙的倒塌。随之而来的是它自己的消亡。两德边境出人意料地开放九天之后，史塔西被更名为国家安全办公室（AfNS）。新名称，旧系统--这是当时1700万东德人中的绝大多数人的看法。

1990年1月15日在柏林举行的中央圆桌会议上，史塔西成为主要议题。以总理莫德罗（Hans Modrow）为首的政府代表与民权活动家共同就东德的未来展开讨论。就在当天，新论坛呼吁东德民众在史塔西总部前举行抗议集会。散发的传单上写着 "带上石灰和砖块！"。集会组织者计划象征性地包围史塔西总部，并呼吁民众冲击总部时要"运用想象力，而不是暴力"。

"国家尚未垮台"

随着人们冲进史塔西总部，东德秘密情报机构的最后也是最重要的一个堡垒陷落了。然而，这一切开始于柏林西南约300公里远的埃尔福特（Erfurt）。 1989年12月4日，埃尔福特艺术家施托策尔（Gabriele Stötzer）和一群妇女组织人们占领了当地的史塔西大楼。她向德国之声表示，虽然当时东西德的边界已经开放，但她们不相信真的会有和平，因为"国家尚未垮台"。她说，警察、军队和史塔西仍然是有武装的。 "东德仍然处于黑暗之中。"

在这种复杂的局势和情感的驱使下，妇女们鼓足勇气，希望能够进入史塔西的大门。而她们也真的如愿以偿。她们向感到惊愕的史塔西工作人员解释说："你们为我们设立了档案，这是我们的财产。我们现在想拯救这些资料，看看是否被你们销毁了。"

1989年埃尔福特市民冲进当地史塔西分部

埃尔福特市长事先获知

施托策尔说，那时，她们没有感到害怕。她们的目标很明确，总有事情要做。她们甚至会事先通知市长他们即将采取的行动。她们还要求检察官封闭档案室以保护好文件。施托策尔说："我们知道这也是一个很大的宝藏，是我们的宝藏。"

因为她知道，史塔西为了对她们进行控制，将她们的一举一动记录在案。施托策尔表示："实际上他们是想剥夺我们的生活，把我们当作刑事罪犯。"在史塔西看来，这位年轻女性早就是国家的敌人。她的"罪行"包括：1976年与其他民权人士一起抗议政府剥夺音乐人比尔曼（Wolf Biermann）的国籍。为此，施托策尔还被判处一年监禁。

尽管受到了这种侮辱性的惩罚，她还是拒绝前往西方，并作为一名从事自由职业的艺术家继续留在东德。 她继续受到史塔西的监视。然而直到今天，施托策尔一直说，1989年完全以和平方式占领史塔西是"天才"的壮举。来自埃尔福特的这一令人难以置信的消息传遍整个东德："他们进入史塔西的办公楼要求看档案资料，史塔西没有开枪"。无论是在哈勒、莱比锡还是在哥塔，史塔西"投降"了。

只有柏林耗费了更长的时间。在1990年第一次自由选举之后短暂担任东德外长的迈克尔（Markus Meckel）对此做出了一个合理的解释：民主德国曾是一个中央集权国家。 "那里是权力中心，也是镇压机器的中心。"只有"政府自身变得不稳定，看不到其他出路"时，史塔西才会消失。1990年1月15日，这一时刻来临。

在史塔西总部遭到冲击三天后，东德政府的最后一任总理莫德罗（Hans Modrow）放弃了抵抗。他下达指示解散秘密情报机构。迈克尔向德国之声表示，之后不顾西德联邦政府代表的反对，向公众开放史塔西档案，是东德人民议会的一个"可圈可点的功绩"。

当时的西德总理科尔（Helmut Kohl）主张封存这些爆炸性资料。为了阻止科尔的这一计划，以波尔津（Arno Polzin）为首的一些东德民权人士于1990年9月第二次成功占领了史塔西总部。

柏林人进入遍地狼藉的斯塔西档案库

民权活动家的最重要目标已经实现，也就是"我的档案属于我"。为此必须将史塔西的档案资料移出禁地，对外公开。但是波尔津的另一个担忧是"在德意志民主共和国公民还没有机会知道发生了什么事情之前，西德的秘密情报机构将抢先得到档案资料。"

"一个伟大之举"

没有民权人士在不同时间和不同地方所做的努力，解散史塔西和开放档案将很难想象。对东德秘密档案的清理，仍然没有结束。2019年做出决定，将东德国安部文件未来存放于联邦档案馆，然而这并非是最终解决方案。前东德最后一任外长迈克尔认为这种解决方案很好。他还强调此举对前东欧集团的其他国家具有榜样作用。 1990年1月15日对史塔西总部的冲击，在他看来具有特殊的历史意义。他说："这是一个伟大之举，是一件非常重要和必须坚持的事情。"