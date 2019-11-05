 冲击东德国安部：″我的档案属于我″ | 文化经纬 | DW | 19.01.2020

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文化经纬

冲击东德国安部："我的档案属于我"

1990年1月15日，东德的民权人士占领了当局最重要的机构，位于东柏林的国安部中心。在此之前，早已有人在远离权力中心的地方勇敢的采取了类似的行动。而在当年9月，前东德国安部再次，也是最后一次被占领。

Berlin 1990 Demonstranten stürmen die Zentrale der Staatsicherheit der DDR (picture alliance/AP Images/J. Finck)

1989年底东德人冲进史塔西大楼

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柏林墙倒塌后，勇敢的东德民众阻止了秘密警察的窃听报告被销毁。自此后，已有数百万民众得以有机会查看自己当年的档案内容如何。 (05.11.2019)

《柏林报》的新当家被爆出曾效命于史塔西，引起社会一片哗然。柏林围墙倒塌30年后，前东德秘密警察依旧是个触动神经的话题。 (24.11.2019)

东德国家安全部史塔西数十年在记录本国状况。恰恰是这些记录，显示出独裁的统一社会党在1989年如何失去权力，直到柏林墙轰然崩塌。 (07.11.2019)

（德国之声中文网）做"党的盾牌和剑"，这是1950年成立的东德国家安全部的座右铭。实际上国安部从事的是间谍、压制和瓦解活动。其主要目标针对的是本国人民。 东德的老百姓通常将这一秘密警察机构称为"史塔西"（Stasi，国安部名称的缩略），它曾经是东德统一社会党（SED）最重要的监控和镇压机构。

"带上石灰和砖块！"

然而，1989年11月9日，东德国安部未能阻止柏林墙的倒塌。随之而来的是它自己的消亡。两德边境出人意料地开放九天之后，史塔西被更名为国家安全办公室（AfNS）。新名称，旧系统--这是当时1700万东德人中的绝大多数人的看法。

1990年1月15日在柏林举行的中央圆桌会议上，史塔西成为主要议题。以总理莫德罗（Hans Modrow）为首的政府代表与民权活动家共同就东德的未来展开讨论。就在当天，新论坛呼吁东德民众在史塔西总部前举行抗议集会。散发的传单上写着 "带上石灰和砖块！"。集会组织者计划象征性地包围史塔西总部，并呼吁民众冲击总部时要"运用想象力，而不是暴力"。

"国家尚未垮台"

随着人们冲进史塔西总部，东德秘密情报机构的最后也是最重要的一个堡垒陷落了。然而，这一切开始于柏林西南约300公里远的埃尔福特（Erfurt）。 1989年12月4日，埃尔福特艺术家施托策尔（Gabriele Stötzer）和一群妇女组织人们占领了当地的史塔西大楼。她向德国之声表示，虽然当时东西德的边界已经开放，但她们不相信真的会有和平，因为"国家尚未垮台"。她说，警察、军队和史塔西仍然是有武装的。 "东德仍然处于黑暗之中。"

在这种复杂的局势和情感的驱使下，妇女们鼓足勇气，希望能够进入史塔西的大门。而她们也真的如愿以偿。她们向感到惊愕的史塔西工作人员解释说："你们为我们设立了档案，这是我们的财产。我们现在想拯救这些资料，看看是否被你们销毁了。"

Stasi Zentrale Erfurt Stürmung 1989 (picture-alliance/dpa/Archiv Gesellschaft für Zeitgeschichte)

1989年埃尔福特市民冲进当地史塔西分部

埃尔福特市长事先获

施托策尔说，那时，她们没有感到害怕。她们的目标很明确，总有事情要做。她们甚至会事先通知市长他们即将采取的行动。她们还要求检察官封闭档案室以保护好文件。施托策尔说："我们知道这也是一个很大的宝藏，是我们的宝藏。"

因为她知道，史塔西为了对她们进行控制，将她们的一举一动记录在案。施托策尔表示："实际上他们是想剥夺我们的生活，把我们当作刑事罪犯。"在史塔西看来，这位年轻女性早就是国家的敌人。她的"罪行"包括：1976年与其他民权人士一起抗议政府剥夺音乐人比尔曼（Wolf Biermann）的国籍。为此，施托策尔还被判处一年监禁。

尽管受到了这种侮辱性的惩罚，她还是拒绝前往西方，并作为一名从事自由职业的艺术家继续留在东德。 她继续受到史塔西的监视。然而直到今天，施托策尔一直说，1989年完全以和平方式占领史塔西是"天才"的壮举。来自埃尔福特的这一令人难以置信的消息传遍整个东德："他们进入史塔西的办公楼要求看档案资料，史塔西没有开枪"。无论是在哈勒、莱比锡还是在哥塔，史塔西"投降"了。

只有柏林耗费了更长的时间。在1990年第一次自由选举之后短暂担任东德外长的迈克尔（Markus Meckel）对此做出了一个合理的解释：民主德国曾是一个中央集权国家。 "那里是权力中心，也是镇压机器的中心。"只有"政府自身变得不稳定，看不到其他出路"时，史塔西才会消失。1990年1月15日，这一时刻来临。

在史塔西总部遭到冲击三天后，东德政府的最后一任总理莫德罗（Hans Modrow）放弃了抵抗。他下达指示解散秘密情报机构。迈克尔向德国之声表示，之后不顾西德联邦政府代表的反对，向公众开放史塔西档案，是东德人民议会的一个"可圈可点的功绩"。

当时的西德总理科尔（Helmut Kohl）主张封存这些爆炸性资料。为了阻止科尔的这一计划，以波尔津（Arno Polzin）为首的一些东德民权人士于1990年9月第二次成功占领了史塔西总部。

Deutsche Geschichte | DDR 1990 | Stürmung der Stasi-Zentrale in Ostberlin (picture-alliance/dpa)

柏林人进入遍地狼藉的斯塔西档案库

民权活动家的最重要目标已经实现，也就是"我的档案属于我"。为此必须将史塔西的档案资料移出禁地，对外公开。但是波尔津的另一个担忧是"在德意志民主共和国公民还没有机会知道发生了什么事情之前，西德的秘密情报机构将抢先得到档案资料。"

 "一个伟大之举"

没有民权人士在不同时间和不同地方所做的努力，解散史塔西和开放档案将很难想象。对东德秘密档案的清理，仍然没有结束。2019年做出决定，将东德国安部文件未来存放于联邦档案馆，然而这并非是最终解决方案。前东德最后一任外长迈克尔认为这种解决方案很好。他还强调此举对前东欧集团的其他国家具有榜样作用。 1990年1月15日对史塔西总部的冲击，在他看来具有特殊的历史意义。他说："这是一个伟大之举，是一件非常重要和必须坚持的事情。"

  • Simon Menner: Top Secret Bilder aus den Archiven der Staatssicherheit

    看图揭秘史塔西的监视世界

    开启历史

    曾经一度是世界上最大、设备最先进的安全部门之一的史塔西（Stasi）几乎一夜之间土崩瓦解。前东德的这个情报机构成为了一段冻结的历史。上百万份文件被存放在史塔西档案馆中。柏林艺术家梅内尔（Simon Menner）在这里进行了两年时间的研究。从他出版的《最高机密》（Top Secret）画册中，读者可以对史塔西怎样进行情报搜集得到一些了解。这张照片摄于史塔西工作人员“变装课”的情报培训课堂。

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    无处不在

    这张照片来自一段监视视频。一个人遭到了多天的监视。每张图像上，被监视的对象都被箭头标示出来。史塔西拥有超过9万名全职人员以及超过10万名非正式雇员，庞大的监视群体让这个情报机构织出了当时线人分布最绵密的网络。

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    如影随形的间谍

    跟踪也是一门学问：在史塔西档案馆中能够发现很多这种跟踪场面的照片。这些图片有着“教学目的”。"培训老师"利用这些照片教给"学生们"在跟踪时的注意事项。跟踪时特别要留心的是监视对象什么时候、和谁、在哪里见面。

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    全面的监视

    人们的读物也在监视的范围之内。这张照片中，史塔西使用的可能是自己内部图书馆的一张照片。这本书名为《关于联邦共和国金钱、权力和财富的种种》的作者叫贝恩德·恩格莱曼（Bernd Engelmann）。他曾是西德的一位作家。不过之后人们才发现他原来也为史塔西效劳。

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    书信来往

    监视对象的书信来往也自然被高度监视。另外要特别提到的一点是,在梅内尔出版的这本画册中，人们能够识别的脸孔都是当时史塔西的工作人员。其余的人被作了模糊处理。

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    零隐私

    这张真实的照片上可以看到史塔西工作人员监视的一个信箱：每一位靠近信箱的人都被拍摄下来。

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    心机无限

    安全局的恐怖可见一斑：这张拍立得照片是在一次秘密公寓搜查行动前拍摄的。而照片的目的是为了在搜查过后给恢复原样作参考。梅内尔承认，是否要刊登这种照片自己做了很久的内心挣扎。梅内尔说:"不过我最后和档案馆都一直觉得，展出这种照片十分重要。"

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    匪夷所思的可疑物品

    人们只能猜测情报人员秘密搜查时把这架飞机模型作为可疑物品而拍摄下来的动机。难道他们以为这家的主人因此就产生了“非法越境”的念头吗？

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    西德的包裹

    西德每年会向东德寄出大约2500万份装有食品和服装的礼品包裹。每一个来自西德的包裹都被史塔西工作人员一一拆封检查。包裹中的东西常常被照下来并且被记录在案。有的时候也遭到没收。

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    化妆舞会

    这张照片摄于一个史塔西员工的私人生日聚会。属于整本书中最怪诞的照片。在这个庆祝场合，间谍们装扮成了他们的监听对象：比如艺术家、神职人员或者是运动员。

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    ·"监听骑士"

    史塔西工作人员独特的幽默感在这张照片上也有所体现：这张真实的照片可以看到当时的表彰场面。因为监听有功，画面上的间谍被晋封为骑士。在右面的图片中人们可以清楚地看到这名男子挂着象征着骑士勋章的电话听筒标志。令人感到恐惧的是，连这样其实属于私人照片的图片都被贴上标号，进入了史塔西档案。

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    永远的谜团

    至今，人们也不知道史塔西档案馆中一些照片被拍摄下来的原因和目的。这张死亡天鹅的照片是在史塔西头子埃利希·米尔克（Erich Mielke）办公室里发现的。艺术家梅内尔表示：“一些照片如此的怪诞奇葩，以至于人们得把它们作为一种艺术来看待。”

    作者: Anastasia Boutsko


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看图揭秘史塔西的监视世界

柏林艺术家西蒙·梅内尔被允许在史塔西档案馆中做两年的研究，他之后推出了一部名为《最高机密》的画册，读者从书中的照片可以看到前东德国家安全局的监控工作。 (04.11.2013)  

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