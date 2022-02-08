“冰雪公主”谷爱凌到底是哪国人?

(德国之声中文网) 根据中国《国籍法》第3条之规定，中国不承认双重国籍；第8条则规定申请加入中国国籍者，申请获批后不得再保留外国国籍。而根据美国宪法第14修正案，任何在美国出生且受其管辖的人，在出生时自动成为美国公民。
不过，在美国出生、为中国参赛的中美混血运动员谷爱凌(Eileen Gu)迄今没有在自己的国籍问题上做出明确表态。她曾经说：“当我在美国，我是美国人；当我在中国，我是中国人。”2019年，她宣布今后将代表中国参赛而非美国时，也没有透露是否放弃了美国国籍。
国际奥委会网站Olympics.com德语页面在2021年1月一篇题为《关于谷爱凌，你不知道的5件事》的文章结尾提到，谷爱凌是“双重国籍”。
参赛资格并无问题
根据美国之音的调查，在谷爱凌获得北京冬奥会第一枚金牌之后，两个奥林匹克网站删除了有关谷爱凌公民身份的信息。北京冬奥会组委会网站的相关语句改为比较含糊的说法：“2019年在她第一次在意大利获得世界杯金牌后，她决定将代表中国参赛”。
根据国际奥委会之规定，代表一国参赛必须持有该国国籍。新媒体“华尔街电视”不久前就谷爱凌的参赛资格问题问询国际奥委会，也获得答复称：中国奥委会在谷爱凌体育国籍身份转换的过程中遵守了相关规定，并且在此次冬奥会报名时也提交了包括中国护照副本在内的必要文件。而且谷爱凌是在2019年宣布转换参赛国身份的，符合国际奥委会“可以在最后一次代表原籍国参赛三年后代表新国籍国参赛”之规定。
从国际奥委会的答复来看，谷爱凌的冬奥参赛资格并无问题。《奥林匹克宪章》也允许参赛选手具有多重国籍。谷爱凌究竟是否具有双重国籍、是否违反了中国《国籍法》，则是媒体以及社交网站更为关心的问题。
“国籍冲突”的情况
中国现行的《国籍法》颁布于1980年，此后再无任何修订。中国《国籍法》第5条规定“父母双方或一方为中国公民，本人出生在外国，具有中国国籍；但父母双方或一方为中国公民并定居在外国，本人出生时即具有外国国籍的，不具有中国国籍”。
该法总共只有18条，行文异常简单，以正常字体打印不会超过2页A4纸，因此在许多细节问题上相当粗略。而且，中国行政机关也没有就《国籍法》公布过统一的执行细则或者实施条例。从多个中国驻外使领馆的网站上，都能看到存在一些模棱两可的例外情况。
比如，中国驻波兰格但斯克领事馆就在其网站上列出了“国籍冲突”之情形。该文介绍说，如果一人根据中国法律具有中国国籍、根据外国法律又具有外国国籍，但中国又不承认双重国籍，这就构成了国籍冲突。
事实上，许多中国公民跨国婚姻在外国生育的子女，都面临“国籍冲突问题”，造成了许多麻烦。比如在中国驻格但斯克领事馆的网站上，就指出“中国国籍法不承认双重国籍，在一人既有中国国籍也有外国国籍时，中国只承认此人的中国国籍，不承认此人的外国国籍；因此，当一人存在“国籍冲突”时，中国使领馆不能在此人的外国护照上签发中国签证”。此类人员如果需要前往中国，必须申请“中国旅行证”，异常繁琐地提交包括父母双方身份证件、结婚证件、中国籍父母在其出生时的外国居留证件、出生证件等资料。
此外，当一名外籍人士自愿申请加入中国国籍时，《国籍法》也没有具体规定自愿加入中国国籍者究竟应在多少天内放弃原有外国国籍。
不论谷爱凌究竟属于上述哪种情况，可以确定的是，谷爱凌的冬奥参赛资格并无问题，她的国籍问题也还有讨论和回旋的空间。
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
华裔美国选手陈巍夺金
22岁的华裔美国选手陈巍在北京冬奥花样滑冰男子单人自由滑以近乎完美的表现问鼎金牌，同时也弥补了他在上届平昌冬奥会上的遗憾。在艾尔顿·强（Elton John）的火箭人（rocketman）歌曲声中，陈巍技压群雄，5度完成“四周跳”的超高难动作。
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
“战神”羽生结弦
日本选手羽生结弦是两届冬奥会花样滑冰男子单人滑冠军。在平昌冬奥会上就曾征服过不少观众，在中国也有超高人气，一些中国同行也是他的“粉丝”，比如冰舞组合王诗玥/柳鑫宇。在北京冬奥会男单自由滑比赛中，羽生结弦因挑战四周半（4A)失利最终位居第四，无缘三连冠。纵然结局并不完美，但羽生表示，“这是一次勇于挑战、充满自豪感的奥运会。我不遗余力发挥出了自己拥有的一切。”
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
天才花滑选手瓦利耶娃的金牌梦
年仅15岁的俄罗斯花样滑冰明星卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）被看作本次冬奥会最大的夺冠热门，也被誉为百年难遇的天才花滑选手。她也确实和她的队友一起，以出色的表现为俄罗斯奥运代表队（ROC）赢得了花滑团体自由滑第一名。然而，随着她被证实在兴奋剂检测中有一项违禁药物的结果呈阳性，这枚金牌可能被取消。
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
谷爱凌北京东奥成功夺金
拥有超高人气的中国滑雪运动女将谷爱凌在北京冬奥上成功夺金。这名中美混血的运动选手在自由式滑雪运动中掀起新风。
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
出生美国、入籍中国
18岁的中美混血女孩谷爱凌（Eileen Gu）是北京冬奥会上的热门夺牌人选之一。此次冬奥会，她将参加自由式滑雪的三个单项。出生于美国的谷爱凌2019年取得中国籍，是中国首位归化入籍的滑雪运动员。自此，她也在商业广告中崭露头角，包括为路易威登手袋和蒂芙尼珠宝当模特。
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
归化朱易的两次摔倒
出生美国后放弃美国国籍加入中国国籍的花滑运动员朱易（Beverly Zhu），周日（2月6日）在女子团体比赛中失误摔倒，获得最后一名，引起中国网民批评，而周一（7日）的比赛中，她又再次摔倒。朱易向媒体坦承，压力极大，两次出赛后都泪洒冰场。赛后在中国微博上，朱易摔倒成为热门话题，#朱易摔倒的标签获得超过2.3亿的浏览量，但相关评论随即遭到删除，当天傍晚就无法查到相关评论。
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
苏翊鸣：威虎山到滑雪场
被称为“天才小子” 的单板滑雪选手苏翊鸣出生在吉林。4岁就开始练习单板滑雪，12岁已经是国内顶尖滑手之一。2014年，他在电影《智取威虎山》出演“小栓子“，之后还陆续参演多部电影。后来专注滑雪。此次奥运会单板滑雪坡面障碍技巧决赛上，他通过转体1800高难度动作摘得银牌，为中国队创造了该项目历史最好成绩。但众多网友与在场记者都表示两轮打分偏低，为其报不平。
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
凯·欧文斯：圆满的圈
17岁的美国滑雪选手凯·欧文斯（Kai Owens）出生在中国安徽，2005年被一对美国夫妇领养。14 岁时她赢得北美猫跳滑雪比赛冠军。她曾表示自己非常幸运，“如果我没有被（养父母）收养，可能只会成为一个普通的中国公民。如果我被其他人收养，我可能有完全不同的生活。”她说为能代表美国参加奥运感到很自豪，这次回到中国对她来说是画了个“圆满的圈” (a full circle)。
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
武大靖：刀锋时刻
来自黑龙江的短道速滑选手武大靖是2018年平昌冬奥会男子500米速滑冠军，并打破了该项目世界记录。27岁武大靖总共获得过4枚奥运奖牌（一金、两银、一铜），4次赢得世锦赛冠军，是中国最成功的冬季运动男选手之一。在中国冬奥选手中，武大靖是名副其实的网红，在微博拥有粉丝889万。
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
叶劲光：男子冰球队长
中国男子冰球队的大多数队员都是归化球员，主要来自加拿大和美国。前锋、队长叶劲光（Brandon Yip）出生在温哥华地区，有华人血统。他曾是波士顿大学冰球队的主将，NHL联盟的职业球员。2017-2018赛季，加入为北京冬奥发力储备人才的昆仑鸿星俱乐部。
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
福将、福帅兄弟
冰球队两名前锋福将（Spencer Foo，左）和福帅（Parker Foo，右）是来自加拿大的两兄弟，有华人血统。两人从小练习冰球，从加拿大青少年联赛到美国NHL联盟的职业球员，后来双双加盟昆仑鸿星俱乐部。
-
四海奥运健儿 这些人在中国有热度
凯利奥斯：子承父业
1991年出生于美国芝加哥的杰克·凯利奥斯（Jake Chelios）来自一个冰球世家。据中国媒体报道，他的父亲克里斯·凯利奥斯就是北美冰球名将。杰克曾是NHL底特律红翼队队员。2019-2020赛季，凯利奥斯加盟昆仑鸿星队，是目前该队中防守能力最为出众的球员之一。他也是中国冰球队里4名非华裔选手之一。