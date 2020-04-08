冰释前嫌? 中美有意合作抗疫

(德国之声中文网) 4月7日，路透社采访到一名美国政府高层表示，如果中国真的有心与美国合作，他希望可以分享实验室的研究: 「中国更了解病毒，中国的科学家与病毒对抗的经验也比美国科学家多一个月，因此若有机会能直接与他们在武汉的病毒实验室合作，分享他们的任何研究，我们会十分感激。」

他的立场也与美国政府官员雷同。4月7日，美国国务院发言人奥塔古斯(Morgan Ortagus)在推特上分享中国驻美大使的投书，对于与中国合作表示欢迎，但也说「真正的合作需要透明度和实际行动，而不只是修辞。」



周日(4月5日)，中国驻美大使崔天凯也曾投书到《纽约时报》，表明中美两国在防疫上曾经有过「不太愉快的对话」，但是现在已经是时后让双方「团结、合作、互相支援」。

美国仍需要中国

专家认为，特朗普针对北京的批评只是政治操作，因为美国舆论批评他面对疫情反应太慢，他需要转移舆论焦点。但是在美国医疗物资严重短缺的情况下，美国又需要中国。

根据彼得孙国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的研究，美国的个人防护用医疗用品，例如口罩与护目镜，有将近一半都从中国进口。如果光就遮掩口鼻的防护装备而言，甚至高达70%都依赖中国进口。

美国外交事务委员会的亚洲研究主席(Elizabeth Economy)告诉法新社: 「华府当然不想要跟北京疏远到会让中国禁止贩售医疗用品给美国的程度。」她说:「这也反映了美国大多数人的看法，现在不是国际间互相指责的时后，拯救美国人以及各国人民的性命应该是最优先事项。」

中国的「国际救星」之路

站在中国的立场，与美国为敌也没有太大好处，尤其在各国被疫情所苦的时后，是中国塑造「国际救星」形象的绝佳时机。

卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）的学者帕尔（Douglas Paal)认为，中国把特朗普弱化其与盟国的关系视为「历史性的战略机遇」，能借此扩大自己的力量。

帕尔认为，对中国来说，首要目标是「让特朗普保持冷静，尽量避免不必要的损失，让中国和特朗普之间的沟通渠道保持畅通。」

这也反映在中国官媒所主导的舆论转向上。虽然之前「美军带病毒到中国」的阴谋论一度上升到中国外交部，但是最近，美国国务院研究外国宣传策略的全球作战中心(Global Engagement Center)发现，中国官方的社交媒体已经淡化掉把疫情归咎给美国的阴谋论。

张慈/邹宗翰(法新社、路透社)