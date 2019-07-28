（德国之声中文网）一旦冰川消失，应亮起红色警报。为消失的冰川奥吉库尔（Okjökull）树立的纪念牌匾旨在提醒人们，不要忘记这个消失的冰川。

这块碑文标题"致未来的一封信"的纪念碑旨在提醒人们不要忘记，如果不采取措施的话，气候变化将给人类带来什么后果。冰岛和美国的科学家希望利用这块纪念碑匾来引起人们对"一旦冰川消失地球将失去的东西"的关注。冰岛境内大约400个冰川正在受到全球变暖的威胁。

不幸的历史纪录

冰岛宣布Okjökull冰川是气候变化的受害者

1890年，位于冰岛西部的Okjökull冰川占地16平方公里。根据冰岛大学的一份报告，2012年，该冰川已经缩小到0.7平方公里。 2014年，它成为在冰岛消失的第一个冰川。

上周日（8月18日），标题为"致未来的一封信"的纪念碑正式举行落成仪式。大约100人出席了，其中包括冰岛总理雅各布森多尔（Katrin Jakobsdottir）。树立该纪念碑的目的旨在提高人们对冰地萎缩以及气候变化影响的认识。"致未来的一封信"写道："在未来的200年中，或许这里所有的冰川都将走上这条不归路。这块纪念碑旨在表明，我们知道正在发生什么事情，需要采取何种行动。只有你们知道，我们是否做到了"。

此外，碑上还刻有"415 ppm CO2"字样，意指今年5月检测的大气中的二氧化碳浓度达到百万分之415， 创历史新高。

人类的手笔

美国莱斯大学人类学副教授豪沃(Cymene Howe)说:"我们纪念一个消失的冰川，是为了强调世界正在失去什么，同时告诫人们，这也正是人类已经'实现'的东西。虽然我们不能对其"引以为豪""。豪沃指出，冰岛每年平均损失约110亿吨冰。科学家们因此担心，到2200年这个岛国的400多个冰川都将消失。

观看视频 00:47 分享 我们还剩多少时间？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3NXX0 我们还剩多少时间？

为Okjökull冰川树立纪念碑

地质学家西古德松（Oddur Sigurdsson）向法新社表示，"只有冰雪堆积的厚度足够大到，能够因为其自重而移动时，"才被称之为冰川。构成冰川的冰雪厚度通常要达到大约40至50米。

位于同名的冰岛国家公园的Vatnajökull冰川是欧洲最大的冰川。今年7月，该公园被联合国教科文组织列入世界遗产名录。根据世界自然保护联盟（IUCN）4月份的一项研究，到2100年，被列入世界遗产名录的冰川中，可能将有大约一半因气候变化而消失。

李京慧 / 石涛（法新社、每日新闻）

使用我们的App，阅读文章更方便！给yingyong@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能得到软件和相关信息！