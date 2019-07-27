冰岛的 Okjökull 冰川只剩下OK山

（德国之声中文网）冰岛的OK山大多数时间被冰雪覆盖。美国莱斯大学的科学家证实，由于人类的原因导致的气候变暖，使得冰雪融化，名叫"Okjökull"的昔日火山冰川如今只剩下火山OK。这是冰岛消失的第一个冰川，冰岛政府为此决定在冰川消失的地方树立一块牌匾作为纪念。

8月18日将举行立牌仪式。这是一块普通的金属牌匾，上面刻写着如下碑文："致未来的信。OK是冰岛在此消失的第一座冰川。在未来的200年，我们所有的冰川可能都会随它而去。设立这个纪念碑是为了表明，我们知道发生了什么和该做什么。你们将会知道我们是否说到做到。"

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我们都清楚，冰岛冰川面临威胁不过是最近几年才发生的事情。北极冰川正在发生巨大的变化，冰川在逐渐融化。所有迹象都表明，这一趋势将继续下去。

据欧洲名为"CORINE"的科学考察项目调查的结果，自2000年以来，冰岛被冰川覆盖的面积缩小了将近650平方公里。仅在2012年至2015年冰川面积就减少了215平方公里。对于冰岛的地质专家们来说，出现这种情况绝非仅仅是一个警告信号。

冰川消失的面积是冰岛最大湖泊辛格瓦德拉湖的8倍。目前"冰川消融"给冰岛带来的变化和后果将远远超过30座活动的火山对新建住宅区或者扩大农业用地所产生的影响。对于导致火山消融的主要原因，美国科学家不存在意见分歧。莱斯大学在一份调研报告中仅谈到人类活动改变了地球大气层这一原因。也就是说，必须"强行限制"温室气体的排放。

李京慧/凝炼 （德广联）