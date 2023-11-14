 冰岛火山爆发后宣布紧急状态 | 所有节目 | DW | 18.03.2024

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气候环境

冰岛火山爆发后宣布紧急状态

冰岛同一地区的火山在四个月内第四次爆发。一条长约3.5公里的裂缝在沿海城镇格林达维克附近喷发，熔岩流向海岸。

  • People gather to watch molten lava pour out near the evacuated town of Grindavík.

    烟雾漫天

    从冰岛首都雷克雅未克可以看到沿海城镇格林达维克附近的火山喷发。据雷克雅未克气象部门称，火山爆发始于3月16日晚间8点23分，地点位于雷克雅未克半岛上的斯托斯戈费尔 (Stora Skogfell）和哈加费尔（Hagafell）之间。这是该地区自2023年12月以来第四次火山爆发。

  • Experts sit in a helicopter and fly over the volcanic area

    从空中进行评估

    当局利用侦察机监测灾情。冰岛气象局3月17日表示，灼热的熔岩正以每小时约一公里的速度向南和东南方流动，警方宣布进入紧急状态。

  • Glowing lava emerges from a volcanic fissure

    熔岩就在小镇外

    部分熔岩流向格林达维克渔村的保护屏障，小镇民众已于去年11月撤离，目前熔岩距离该地仅约200米。火山爆发前曾发生强烈的地震活动，当局记录到约80次地震。但专家表示，火山爆发的预警阶段非常短。

  • Tourists take photos with their smartphones of the rising yellow-orange smoke

    看热闹的游客

    蓝湖温泉附近地区约700人被立即疏散。出于安全考虑，一些返回格林达维克的居民也被要求撤离。救援人员抱怨，有游客特地跑到现场看热闹。

  • Emergency vehicles are parked on a road leading to volcanic activity between Hagafell and Stóri-Skógfell in Iceland

    格林达维克前途未卜

    拥有4000名居民的格林达维克前途未卜。政府已经提交了一份法律草案，允许格林达维克居民将其房产出售给一家国有公司。

  • The skyline of Reykjavik against the backdrop of a bright orange sky. Smoke rises into the air.

    壮丽的天际线

    在橘红色天空的映衬下，雷克雅未克的天际线显得格外壮观。根据官方报告，熔岩的流动在火山爆发隔日（3月18日）上午有所减缓。

  • The lava flow runs over the Grindavíkurvegur, a main road in the southwest of Iceland, and is impassable.

    欧洲最大火山区

    受熔岩流影响，格林达维克附近的几条道路目前无法通行。冰岛有30多个活火山系统，是欧洲最大、最活跃的火山地区。这个位于北大西洋的岛国地处所谓的大西洋中脊，它将欧亚板块和北美板块分隔开来。


  • People gather to watch molten lava pour out near the evacuated town of Grindavík.

    烟雾漫天

    从冰岛首都雷克雅未克可以看到沿海城镇格林达维克附近的火山喷发。据雷克雅未克气象部门称，火山爆发始于3月16日晚间8点23分，地点位于雷克雅未克半岛上的斯托斯戈费尔 (Stora Skogfell）和哈加费尔（Hagafell）之间。这是该地区自2023年12月以来第四次火山爆发。

  • Experts sit in a helicopter and fly over the volcanic area

    从空中进行评估

    当局利用侦察机监测灾情。冰岛气象局3月17日表示，灼热的熔岩正以每小时约一公里的速度向南和东南方流动，警方宣布进入紧急状态。

  • Glowing lava emerges from a volcanic fissure

    熔岩就在小镇外

    部分熔岩流向格林达维克渔村的保护屏障，小镇民众已于去年11月撤离，目前熔岩距离该地仅约200米。火山爆发前曾发生强烈的地震活动，当局记录到约80次地震。但专家表示，火山爆发的预警阶段非常短。

  • Tourists take photos with their smartphones of the rising yellow-orange smoke

    看热闹的游客

    蓝湖温泉附近地区约700人被立即疏散。出于安全考虑，一些返回格林达维克的居民也被要求撤离。救援人员抱怨，有游客特地跑到现场看热闹。

  • Emergency vehicles are parked on a road leading to volcanic activity between Hagafell and Stóri-Skógfell in Iceland

    格林达维克前途未卜

    拥有4000名居民的格林达维克前途未卜。政府已经提交了一份法律草案，允许格林达维克居民将其房产出售给一家国有公司。

  • The skyline of Reykjavik against the backdrop of a bright orange sky. Smoke rises into the air.

    壮丽的天际线

    在橘红色天空的映衬下，雷克雅未克的天际线显得格外壮观。根据官方报告，熔岩的流动在火山爆发隔日（3月18日）上午有所减缓。

  • The lava flow runs over the Grindavíkurvegur, a main road in the southwest of Iceland, and is impassable.

    欧洲最大火山区

    受熔岩流影响，格林达维克附近的几条道路目前无法通行。冰岛有30多个活火山系统，是欧洲最大、最活跃的火山地区。这个位于北大西洋的岛国地处所谓的大西洋中脊，它将欧亚板块和北美板块分隔开来。


多媒体中心更多内容

由于岩浆流动引起的频繁地震，冰岛小镇格林达维克上周五紧急撤离数千居民。如今地震稍缓，居民得以短暂回家拿取私人物品。

冰岛地震稍缓 被撤离居民返家取物 14.11.2023

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