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冰岛同一地区的火山在四个月内第四次爆发。一条长约3.5公里的裂缝在沿海城镇格林达维克附近喷发，熔岩流向海岸。
从冰岛首都雷克雅未克可以看到沿海城镇格林达维克附近的火山喷发。据雷克雅未克气象部门称，火山爆发始于3月16日晚间8点23分，地点位于雷克雅未克半岛上的斯托斯戈费尔 (Stora Skogfell）和哈加费尔（Hagafell）之间。这是该地区自2023年12月以来第四次火山爆发。
当局利用侦察机监测灾情。冰岛气象局3月17日表示，灼热的熔岩正以每小时约一公里的速度向南和东南方流动，警方宣布进入紧急状态。
部分熔岩流向格林达维克渔村的保护屏障，小镇民众已于去年11月撤离，目前熔岩距离该地仅约200米。火山爆发前曾发生强烈的地震活动，当局记录到约80次地震。但专家表示，火山爆发的预警阶段非常短。
蓝湖温泉附近地区约700人被立即疏散。出于安全考虑，一些返回格林达维克的居民也被要求撤离。救援人员抱怨，有游客特地跑到现场看热闹。
拥有4000名居民的格林达维克前途未卜。政府已经提交了一份法律草案，允许格林达维克居民将其房产出售给一家国有公司。
在橘红色天空的映衬下，雷克雅未克的天际线显得格外壮观。根据官方报告，熔岩的流动在火山爆发隔日（3月18日）上午有所减缓。
受熔岩流影响，格林达维克附近的几条道路目前无法通行。冰岛有30多个活火山系统，是欧洲最大、最活跃的火山地区。这个位于北大西洋的岛国地处所谓的大西洋中脊，它将欧亚板块和北美板块分隔开来。
冰岛雷克雅未克半岛的一座火山在连续数周的地震活动后于周一深夜爆发。网络视频拍下了火山爆发时刻的景观。
最近，意大利城市那不勒斯附近活火山区域频繁地震。加剧了人们对周边民众可能被迫疏散的担忧。
埃隆·马斯克已经表达了他对德国极右翼政党AfD的支持。这种好感是相互的 —— 除了在小镇格林海德，那里的AfD已经明确反对特斯拉工厂的扩建计划。
美国宇航局发射升空的最新设备能够测量整个北美以及相邻地区的空气污染情况。该机构表示，其使命不仅仅是为了研究，而是为了“改善地球上所有人的生活”。美国宇航局发射升空的最新设备能够测量整个北美以及相邻地区的空气污染情况。该机构表示，其使命不仅仅是为了研究，而是为了“改善地球上所有人的生活”。
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