冰岛火山爆发后宣布紧急状态

烟雾漫天

从冰岛首都雷克雅未克可以看到沿海城镇格林达维克附近的火山喷发。据雷克雅未克气象部门称，火山爆发始于3月16日晚间8点23分，地点位于雷克雅未克半岛上的斯托斯戈费尔 (Stora Skogfell）和哈加费尔（Hagafell）之间。这是该地区自2023年12月以来第四次火山爆发。