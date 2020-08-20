冰冻期结束 NBA比赛“回归”中国央视

(德国之声中文网)中国中央电视台周五（10月9日）宣布，当天晚上重新开始转播洛杉矶湖人队与迈阿密热火队在奥兰多进行的总决赛中的第五场比赛。这是中央电视台一年来播放的第一场NBA比赛。
在这场比赛中，热火以111-108战胜湖人，将总比分扳成2-3。
2019年10月，休斯敦火箭队总经理达里尔·莫雷（Daryl Morey）在社交媒体上对香港民主示威表示同情，上传了一张支持香港"反送中"运动的图片。随后，NBA总裁亚当·西尔弗（Adam Silver，中文名"肖华"）表示支持莫雷。 这惹怒了北京，也使NBA与中国的关系受到严重损害。
事后，火箭队巨星詹姆斯·哈登（James Harden）请求中方的原谅。当时哈登表示: "我们道歉。我们爱中国。"
尽管如此，中国央视还是取消了在中国极受欢迎的NBA的比赛实况转播。亚当·西尔弗在随后的几个月里试图寻求双方缓和。他在2月份说，这场纠纷给NBA带来3亿美元的损失。
现在，中国方面似乎转变了想法。央视在谈复播NBA时表示，"在刚刚过去的中国国庆中秋双节，NBA向广大中国球迷表达了节日祝福。我们也注意到NBA一段时间以来持续表达的善意，特别是今年初以来，NBA在支援中国人民抗击新冠肺炎疫情等方面做出了积极努力。"据称，NBA向中国提供了价值100万美元的援助和医疗设备。
李京慧/王凡 （德国体育通讯社）
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因涉港推特而面临驱逐风险的NBA
休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。
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因一款地图而遭狠批的苹果
一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。
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因香港示威而遭受“地震”的国泰航空
香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅
中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼
在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因「萨德」而遭殃的乐天
韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因蔡英文过境而受害的85度C
台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳
意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。