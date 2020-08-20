冰冻期结束 NBA比赛“回归”中国央视

(德国之声中文网)中国中央电视台周五（10月9日）宣布，当天晚上重新开始转播洛杉矶湖人队与迈阿密热火队在奥兰多进行的总决赛中的第五场比赛。这是中央电视台一年来播放的第一场NBA比赛。

在这场比赛中，热火以111-108战胜湖人，将总比分扳成2-3。

2019年10月，休斯敦火箭队总经理达里尔·莫雷（Daryl Morey）在社交媒体上对香港民主示威表示同情，上传了一张支持香港"反送中"运动的图片。随后，NBA总裁亚当·西尔弗（Adam Silver，中文名"肖华"）表示支持莫雷。 这惹怒了北京，也使NBA与中国的关系受到严重损害。

事后，火箭队巨星詹姆斯·哈登（James Harden）请求中方的原谅。当时哈登表示: "我们道歉。我们爱中国。"

尽管如此，中国央视还是取消了在中国极受欢迎的NBA的比赛实况转播。亚当·西尔弗在随后的几个月里试图寻求双方缓和。他在2月份说，这场纠纷给NBA带来3亿美元的损失。

现在，中国方面似乎转变了想法。央视在谈复播NBA时表示，"在刚刚过去的中国国庆中秋双节，NBA向广大中国球迷表达了节日祝福。我们也注意到NBA一段时间以来持续表达的善意，特别是今年初以来，NBA在支援中国人民抗击新冠肺炎疫情等方面做出了积极努力。"据称，NBA向中国提供了价值100万美元的援助和医疗设备。

李京慧/王凡 （德国体育通讯社）

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