冯德莱恩连任欧委会主席没有悬念了吗？

冯德莱恩（Ursula von der Leyen）希望连任欧盟委员会主席，而她将在本周四迎来“紧张”的投票选举。

（德国之声中文网）今年六月，欧盟各国领导人支持冯德莱恩连任欧盟委员会主席，但至此她只赢得了一半胜利。

现在，她还需要在周四赢得欧洲议会720名议员的多数支持。

将自己定位为一名经验丰富的领导者。眼下乌克兰战乱，如果特朗普赢得11月大选重返白宫可能给全球关系带来震荡。在这样一个动荡时刻，冯德莱恩可能受益于欧盟对一位稳定领导人的渴望。

冯德莱恩所在的保守党团欧洲人民党（EPP）拥有188个席位，社民党和自由党有155个席位，复兴欧洲党团（Renew Europe）有75个席位。已经超过冯德莱恩获得连任所需的361票。

理论上，冯德莱恩似乎从党团联盟内部便可获得当选所需票数。

“我不是数学家，但我认为，有支持冯德莱恩的三个中间力量以及他们之间达成的合作协议，我们已经拥有足够的票数，” 欧洲人民党发言人佩德罗·洛佩兹（Pedro Lopez）在上周表示。

然而无论是政治家还是德国之声采访的专家都不认为事情会如洛佩兹所说的那么简单。没有人能保证党团联盟内部的每个人都会投票支持冯德莱恩。

“竞争会很激烈，”驻布鲁塞尔的欧盟专家朱利安·霍兹（Julien Hoez）说道。

无记名投票

投票将以无记名方式进行，议员们可以根据其所在选区的选民利益投票，而无需担心与党派路线有所偏差而带来后果。因此冯德莱恩亲自与议员们进行沟通就显得尤为重要。

虽然欧洲议会议员（MEPs）不能被党鞭强制要求投票支持某个候选人，但各国政府和领导人仍会出于各自政治利益考量试图对选举结果施加影响力。

（图为位于斯特拉斯堡的欧洲议会全体会议大厅）霍兹表示，无记名投票以确保“议员不会遭到报复” 图像来源: U. J. Alexander/IMAGO

爱尔兰总理哈里斯（Simon Harris）呼吁爱尔兰议员支持冯德莱恩，以便为爱尔兰赢得欧盟委员会一个重要的委员职位。欧盟委员会由27名执委组成，分别来自27个成员国，但一些职责领域的委员比其他执委更具影响力。

根据爱尔兰公共广播公司RTE报道，爱尔兰总理哈里斯表示：“毫无疑问冯德莱恩主席会希望与议员们进行交流，这是合适的做法。而我们也已提名迈克尔·麦格拉斯（Michael McGrath）作为爱尔兰委员，在此基础上，我将与来自爱尔兰的欧洲议员就投票进行沟通。”

倘若冯德莱恩未能获得连任所需的361票，欧盟可能会陷入一场危机，一个充满焦虑的时刻，但却似乎没有其他能够获得广泛支持的候选人存在。

冯德莱恩会向右转吗？

2019年，冯德莱恩依靠同样的党团联盟支持，以9票的微弱优势当选。

然而这一次，党团联盟中已有一些议员表示不会把票投给她。另一些人则警告称，冯德莱恩必须避免与极右翼的欧洲保守派和改革主义者党（ECR）合作——该党是欧洲议会中第三大党。

（图为欧盟委员会主席冯德莱恩和意大利总理梅洛尼）冯德莱恩所在的欧洲人民党表示并未与意大利总理梅洛尼所在的极右翼党团欧洲保守派和改革主义者党（ECR）达成任何正式协议 图像来源: Yara Nardi/REUTERS

社会党和自由党人士在冯德莱恩向意大利总理梅洛尼（Georgia Meloni）示好后密切关注其动向。梅洛尼是极右翼欧洲保守派和改革主义者党党主席。

上个月欧洲大选前，冯德莱恩敞开了与梅洛尼结盟的大门。此举激怒了她的主要盟友，后者威胁将撤回对冯德莱恩的支持，如果她进一步向右翼倾斜的话。

大选结束后，欧洲人民党表示不会与梅洛尼达成正式协议，但冯德莱恩可能会在周四发表的讲话中就移民政策向意大利做出让步。而任何有关此类承诺的措辞，以及对加沙冲突的表态，都将受到社会党、自由党和绿党的密切关注。

绿党前来救场？

在六月的欧洲大选中，绿党失去了18个席位，但即使席位减少到53个，绿党仍相信自己会在欧盟议会中扮演重要角色，并对冯德莱恩连任起到关键作用。若能得到绿党的支持，冯德莱恩可以在无需与梅洛尼达成协定的情况下获得连任所需票数，并能在中右翼、中左翼和进步党团势力之间保持平衡。

据德国之声了解，冯德莱恩已向绿党保证，她将把《欧洲绿色新政》（European Green Deal）中设定的至2050年实现净零排放作为奋斗目标，但也提到该计划可能需要调整。

在有关欧盟2035年实施内燃机禁令的争议上，冯德莱恩将不得不为平衡各方利益而走钢丝。主要由德国基民盟组成的欧洲人民党希望撤销该禁令，而社会党和绿党则希望保留该禁令。



但如果不发生“最后一分钟的意外“，绿党应该会投票支持冯德莱恩并助其连任成功。专家表示，在欧洲大选失利后，绿党变得更加顺从，其基本诉求便是为《欧洲绿色新政》的推进和实施得到更多保证。

“如果说有一条红线的话，那就是排除与极右翼的合作，”一位不愿透露姓名的绿党人士说道。

冯德莱恩将不得不平衡各方利益，以寻求连任。一位欧盟政界人士告诉德国之声，冯德莱恩如果只着眼于自己所在党团利益的话，是无法赢得盟友的。

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