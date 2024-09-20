冯德莱恩第八次访问基辅

欧盟委员会主席冯德莱恩抵达基辅进行她的第八次访问之际，期间许诺向乌克兰提供350亿欧元贷款，这笔资金由冻结的俄罗斯资产作担保。

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩周五（9月20日）表示，她已抵达乌克兰首都基辅，将与乌克兰官员讨论欧洲的支持、过冬准备、入盟进程以及七国集团贷款进展等事项。

冯德莱恩在社交网络X上表示："这是我第八次访问基辅，正值取暖季即将开始，而俄罗斯仍在继续以乌克兰的能源基础设施为攻击目标。"

同泽连斯基会晤后，冯德莱恩对记者宣布，欧盟即将向乌克兰提供350亿欧元的贷款：“我们现在有信心能够很快向乌克兰提供这笔贷款，这比款项由冻结的俄罗斯资产做担保。”

据悉，这笔资金是七国集团高达500亿美元的一揽子援助计划的一部分，该计划于今年6月份时做出。冯德莱恩的宣布还需经过欧盟理事会的多数国家以及欧洲议会的批准。

9月19日晚，泽连斯基在讲话中表示，他期待与冯德莱恩进行"重要会谈"，因为乌克兰正在为被警告可能是战争以来"最严峻"的冬天做准备。

在布鲁塞尔的行前新闻发布会上，冯德莱恩承诺通过电力出口和帮助修复因俄罗斯袭击受损的基础设施，帮助解决乌克兰在这个冬季所需的17吉瓦电力的25%。

自3月到8月底，俄罗斯对乌克兰能源基础设施发起了九次攻击，摧毁了大约9吉瓦的乌克兰能源供应，冯德莱恩称这相当于"三个波罗的海国家的电力总量"。

自3月到8月底，俄罗斯对乌克兰能源基础设施发起了九次攻击 图像来源: Social Media/via REUTERS

一天前，冯德莱恩表示，欧盟将为乌克兰提供1.6亿欧元的支持，其中大约1亿欧元来自被冻结在欧洲账户中的俄罗斯资产的收益。这笔资金将用于修复受损的能源供应系统，推动再生能源，以及购买移动取暖设备和安置住所。

在基辅期间，冯德莱恩还同乌克兰高层讨论了乌克兰的加入欧盟进程。

（路透社等）

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