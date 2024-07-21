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冯德莱恩第二任期的中国政策

2024年7月21日

上周四（7月18日）冯德莱恩再次当选欧盟委员会主席。她于当天公布了欧盟接下来5年的题为"欧洲的选择"的政策指南。与2019年不同，那时她在第一个任期的宣言里基本上没有提及中国。但本次宣言却重笔勾画了中国路线。

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欧委会主席冯德莱恩在欧洲议会获401票连任成功
欧委会主席冯德莱恩在欧洲议会获401票连任成功图像来源: Johanna Geron/REUTERS

（德国之声中文网）在这份约30页的原则性文章中，有多个地方直接或间接涉及中国。以下是文件中的相关段落：

有关去风险

"我们亲身经历了依赖关系或供应链断裂的危险--从疫情期间的医疗产品到普京的能源勒索，以及中国对电池或芯片必需原材料的垄断。"

国防领域

"2019年至2021年间，欧盟的国防支出增加了20%。同一时期，俄罗斯的国防支出增长了近300%，中国的国防支出增长了近600%。与此同时，我们的支出过于分散，缺乏欧洲整体的协调性。我们必须改变这一点。"

有关竞争力

"中国更具侵略性的态度和不公平的经济竞争，它与俄罗斯无上限的友谊，以及它与欧洲关系的变化，反映了从合作到竞争的转变。"

有关经济安全

"委员会将把促进经济安全和制定欧洲经济政策作为最高优先事项。这意味着提升国内竞争力；鉴于对经济和安全的重要意义，向战略以及军民两用技术的科研投资。"

"我们必须更加积极地保护我们的经济，防止重要技术外流、消除安全隐患。在我们面对战略竞争对手和制度性对手的企业时，这一问题尤为严峻。"

对外国直接投资的审查

"这将基于清晰的风险评估以及我们的'降低风险而非脱钩'的原则。我们将完成对外国直接投资审查框架的评估，制定真正协调一致的出口管控方式，以应对海外投资者带来的风险。"

欧盟抗衡一带一路倡议的"全球门户"

"我们将把全球门户提升到一个新的水平，通过对基础设施投资、贸易和宏观经济支持，为我们的合作伙伴提供一体化方案。"

有关印太地区

"我们将与日本、韩国、新西兰和澳大利亚进行合作，共同应对在网络空间、太空以及关键矿物和技术保障方面的挑战。"

有关台湾

"这包括我们共同努力，运用我们可以动用的全部执政艺术，阻止中国以军事手段单方面改变现状，特别是涉及到台湾的问题。"

欧委会2024-2025政策指南、China Table）

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