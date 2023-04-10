冯德莱恩：欧盟需要一致的对华战略

（德国之声中文网）本周二（4月18日），欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会介绍欧盟的中国战略。

近几个月来，欧盟内部关于如何与势力与日俱增的中国打交道的讨论越来越多。

冯德莱恩在讲话中指出：“中国现在已经翻过了‘改革开放’的一页，开始进入安全与控制的新时代。”

她强调说，欧盟需要制定出与中国打交道的“独具欧洲特色的方法和手段”。

她还指出，与中国脱钩既然不可行，也不可取。但她强调，“欧洲显然有必要努力降低我们与北京关系中一些重要和敏感部分的风险”。

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对乌克兰和台湾问题的担忧

冯德莱恩在欧洲议会发表讲话前不久刚刚同法国总统马克龙一起访问了北京。

访华期间，冯德莱恩警告中国国家主席习近平不要通过向俄罗斯提供武器支持俄罗斯对乌克兰发起的侵略战争。

欧洲领导人原本寻求习近平可以协助结束乌克兰战争，但鉴于北京与莫斯科之间“无上限”的友谊，欧洲认为北京并不能成为一个关键的调解人。

欧盟同样也担心台湾海峡出现军事升级。北京方面将台湾看作是中国的一个省并誓言要实现两岸统一，甚至不惜诉诸于武力。

在台湾总统蔡英文在美国加州过境与美国众议院议长麦卡锡举行会晤之后，同时也在冯德莱恩和马克龙结束对中国的访问之后，中国军方在台湾岛周围举行了军事演习。

冯德莱恩周二表示，欧盟执行的“一个中国政策是长期的”。

她说：“我们一贯呼吁维护台湾海峡的和平与稳定，我们强烈反对任何单方面改变现状的行为，特别是使用武力。”

应对贸易不平衡

由于欧盟各国对中国的经济依赖程度不同，不同国家对中国的态度和做法存在差异，但是上升到欧盟层面，近年来北京被看作是“合作伙伴、竞争者和系统性对手”。

这一定义导致欧盟加大努力确保在对华商业和投资方面拥有一个公平的竞争环境，同时减少欧盟对中国关键资源的依赖。

冯德莱恩还表示，欧盟与中国的贸易关系正变得越来越不平衡。

欧盟与中国之间每天的商品和服务贸易量高达23亿欧元。中国享受巨大顺差的同时，欧盟的贸易逆差在过去十年里增加了两倍多。

冯德莱恩表示，“现在迫切需要在透明、可预测和互惠的基础上重新平衡我们的关系”。她呼吁为欧洲企业进入中国市场提供更多机会，提高国家补贴的透明度并保护知识产权。

她还呼吁提高欧盟的适应力，在能源、医药产品和食品安全等关键领域减少对中国的依赖。

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（美联社、法新社、路透社、德新社）

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