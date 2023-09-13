冯德莱恩：欧盟将对中国电动车开启反补贴调查

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩在年度欧盟咨情演讲中宣布，欧委会将对中国电动汽车展开反补贴调查。

在位于斯特拉斯堡的欧洲议会，冯德莱恩说，"欧洲将不惜一切代价保持竞争优势"，她表示，将保护欧洲企业免受任何不公平竞争。

"因此，我今天可以宣布，欧盟委员会正在开启对中国电动汽车的反补贴调查。欧洲欢迎竞争，而竞争不是向下施压。"她说，世界市场充斥了中国的廉价电动车。"这些汽车的售价，是因为有国家的大量补贴才被人为地压得这么低"，而这是无法接受的。

她表示，欧委会的反补贴调查可能导致征收惩罚性关税。

冯德莱恩还提到多年前欧洲光伏产业全面崩溃的例子。她说，"欧盟没有忘记中国不公平的贸易手段对我们的太阳能工业产生了怎样的影响"，因为中国国家补贴光伏板产业，导致欧洲的竞争厂商败退市场。她说，"这样的事情，不能在电动车领域再度重现"。

冯德莱恩同时强调同中国保持对话的重要性，"在一些议题上，必须进行合作。"她说，今年晚些时候将举行欧中峰会，届时她将详细阐述欧方"降风险、不脱钩"的主张。

一般认为，冯德莱恩将在明年谋求连任欧委会主席。在演讲中，她强调指出，欧洲正在"响应历史的召唤"，她和她的团队交付了自2019年接任以来90%的答卷内容。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 新旧汽车世界“大决战” 在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 德国外长，感觉这款“海豹U”如何？ 传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 正在“成就梦想”的BYD 比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 全球首发的 “阿维塔12” 图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 神似smart的YOYO PRO 这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国展商数量翻倍 对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国首款敞篷电跑MG Cyberster 图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。



慕尼黑车展刮起“中国风”

在刚刚闭幕的慕尼黑国际车展上，来自中国的展商占约40%，可谓占据了半壁江山，引起高度关注。这股"中国旋风"让老牌汽车王国如德国感受到巨大压力。传统车显得老气横秋，电动车似乎正开向未来。以特斯拉和比亚迪为代表的电动车不需要转型过程，一步跨入电动技术领域，而德国老车商则在转型中艰难前行。

60年代的日本车，90年代的韩国车以及2008年的特斯拉，都曾对德国汽车工业形成冲击，但这一次来自中国的挑战却非同寻常。在这场竞争中，中国人最核心的优势是：他们拥有未来车型的核心部件--电池，而电池占据至一台车成本的一半。

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

(综合报道)

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