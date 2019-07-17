冯德莱恩欧委会新班底中两人被议会预审否决

（德国之声中文网）在新一届欧盟委员会人事安排过程中，欧盟议会法律委员会否决了分别来自匈牙利和罗马尼亚的两名候选人。该机构周一（9月30日）以多数票作出决定，被提名的拉斯洛·特罗恰尼（Laszlo Trocsanyi）和罗瓦那·普拉姆（Rovana Plumb）不适合加入欧委会主席冯德莱恩的团队。冯德莱恩恐怕得要求布达佩斯和布加勒斯特提供替代人选。

特罗恰尼对法律委员会的决定提出强烈批评，并宣布将采取法律步骤。

对预定担任委员会主席的德国人冯德莱恩而言，围绕其所作提名发生的争议不啻为一次失利。她受到指责，未严格审查各成员国的相关提名建议。根据现有计划，议会全体会议应于10月23日投票表决冯德莱恩的新欧委会全体委员人选，下届欧委会于11月1日起履新。但是否能及时推出替代候选人尚不得而知，因此议会审议批准的时间表有可能被打乱。

在议会表决之前，所有26名委员候选人均需单独接受欧盟议会相关委员会长达3小时的听证。相关程序周一下午启动。斯洛伐克人马洛斯·塞夫科维奇（Maros Sefcovic）为第一人。他未来将担任委员会副主席，主管与议会的关系。至10月8日，几乎每天都会有多名候选人听证。审议过程中亦可能有候选人被替换。

然而， 因遭法律委员会否决，特罗恰尼和普拉姆连听证的资格都没有。随着周一作出的决定，该委员会强调了对这两名候选人的拒绝立场。

特罗恰尼在推特上发表一份声明，称这一决定"极不公正"，明显违反了法律和民主制的基本原则。这位前匈牙利司法部长写道："它让我回想起了我曾以为已一去不返的那个时代。"他表示，作为一名律师，若自己的权利受到侵犯，那么， 他别无选择，只能向主管法院提出起诉。

欧委会一名发言人周一午间表示，只有在看到相关公函后，冯德莱恩方会考虑下一步措施。现在出现的情况并不意味着新一届委员会11月1日启动的计划不能实现。

在周一计划举行的听证中，塞夫科维奇（中欧时间14.30分）、霍根（Phil Hogan，18.30分）和加布里埃尔（Marija Gabriel ，18.30分）预期都不会遇到大麻烦。这3人是容克（Jean-Claude Juncker）领导的现届欧委会的成员。从11月起，爱尔兰人霍根将担任欧盟商务委员。来自保加利亚的加布里埃尔将主管创新、青少年和文化。

凝炼/叶宣（德新社）