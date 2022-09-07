冯德莱恩：普京将失败，欧洲会赢

（德国之声中文网）冯德莱恩周三（9月14日）在斯特拉斯堡欧洲议会发表欧盟政策的主旨性讲话。她赞扬了欧盟给予乌克兰的团结和支持。她说，自乌克兰遭到入侵以来，"欧洲人毫不犹豫地作了正确的事"，展现了欧洲"发自内部的强大"。

她向列席会议的乌克兰第一夫人奥列那·泽连斯卡表达了对乌克兰人民表现出的巨大勇气的敬意。她说，"普京将失败，欧洲会赢。"

冯德莱恩宣布，将于今天前往基辅访问，双方讨论议题包括帮助乌克兰进入欧盟一体化市场、扩大欧乌贸易，尤其是能源领域的贸易。

冯德莱恩还宣布，欧盟将向乌克兰提供1亿欧元资金，用于重建在战争中被毁的学校。她指出，战后重建将需要投入巨大的资源，"我们也将付出长期的努力和承诺"。

制裁不变 民生"减负"

这位欧委会主席说，欧盟迄今对俄罗斯实施的制裁，是史无前例的："我丝毫不怀疑，制裁将是长期的。"她指出，莫斯科让俄罗斯经济与世界脱轨，普京将为他一手造成的毁灭性战争和死亡付出代价。

在这次被视为欧盟"国情咨文"的讲话中，冯德莱恩敦促欧洲国家尽快摆脱对俄罗斯能源的依赖，加快向可再生能源的转型。

但是她指出，接下来的一段时间将是很不易的，"无论是对经济拮据的普通家庭，还是对不得不就未来做出艰难抉择的企业"。

她表示，为降低普通消费者的支出负担，欧盟将立法规定能源企业须上缴"超额盈利"，用于再分配，减轻公众的压力。此外还将推出抑制能源价格的新法，涉及可再生能源的生产商和天然气及原油企业。上述措施将给欧盟成员国带来1400亿欧元的财政增益。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



减少供应链"中国风险"

冯德莱恩还提议立法保障关键原材料的供应安全，强调中国控制着锂等对能源转型至为关键的资源。"如今，中国控制着全球的加工行业。几乎90%的稀土和60%的锂都在中国加工。"她说，拟议的法律将 "在供应链各个环节上"确定战略项目，并 "在供应有风险的地方建立战略储备"。

她还表示，针对来自中国等国家的"恶意干涉"，欧盟将推出捍卫民主的一揽子计划，以帮助识别隐蔽的、来自外国的政治影响和献金。"我们不能允许专制国家利用特洛伊木马式的手段渗透到内部实施攻击。"

在此背景下，欧盟未来将同价值观相当的国家发展伙伴关系，包括推动与智利、墨西哥和新西兰之间的自由贸易协定的签署，与澳大利亚和印度的自贸谈判也在进行中。

（路透社、德新社、法新社）

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