 冯德莱恩承认疫苗问题失误 匈牙利率先用俄疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2021

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时政风云

冯德莱恩承认疫苗问题失误 匈牙利率先用俄疫苗

欧委会主席冯德莱恩首次承认在购置疫苗问题上有过失，没有太多考虑到疫苗大规模生产中可能出现的挑战。匈牙利总理欧尔班宣布，该国下周就会开始接种俄罗斯卫星五号疫苗，成为第一个接种该疫苗的欧盟国家。

EU-Kommission-Präsidentin Ursula von der Leyen

冯德莱恩：“低估了生产过程中可能出现的复杂情况”

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尽管欧盟在取得和推广疫苗上遇到瓶颈，但欧盟委员会主席冯德莱恩表示，接种工作进展良好，希望在夏末前为70%的成年人接种疫苗。

辉瑞和阿斯利康今年第一季度将延迟交付疫苗的消息让欧盟很焦急。不过，本周一（2月1日），辉瑞合作伙伴、德国BioNTech表示，第二季度他们将向欧盟增加供应7500万剂疫苗。德国化学及制药公司拜耳也宣布从明年起生产新冠疫苗。

（德国之声中文网）欧委会主席冯德莱恩在接受《南德意志报》采访时说，欧盟先前把很多精力集中在疫苗研发和能否成功的问题上，“回过头看，应该同时更多考虑大规模生产所带来的挑战。”

按照牛津大学“”用数据看世界“研究小组的（Our World In Data）的数据，截至2月5日，欧盟境内接种了至少一剂新冠疫苗的公民比例仅略高于3%，远远低于以色列、英国等国。其主要原因是疫苗供应不足，许多欧盟国家因此对欧委会共同购买疫苗计划的实施状况表示强烈不满。

快艇和油轮

冯德莱恩承认，欧盟应该更好地预见到疫苗生产中可能出现的问题，应该告诉人们这是一个全新的过程，会出现问题和延迟。

针对欧盟是否太晚着手购买疫苗的记者提问，冯德莱恩说，“单独一个国家可能是一艘快艇，而欧盟就更像一艘油轮。”她同时为欧盟的共同购买疫苗计划作了辩护，称其目标是避免欧盟27国内部的竞争。

冯德莱恩表示，欧盟将坚持70%的成年公民在夏季结束前接种疫苗的这一目标，但其间可能还会出现一些问题和障碍。

Ungarn Corona-Pandemie | Viktor Orban

匈牙利总理欧尔班:下周开始为国内民众接种俄罗斯“卫星五号”新冠疫苗

匈牙利将率先接种俄罗斯疫苗

匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）2月5日在接受采访时表示，将在下周开始为国内民众接种俄罗斯“卫星五号”新冠疫苗。匈牙利上个月批准紧急使用该款疫苗，成为欧盟首个授权紧急使用俄罗斯疫苗的国家。

根据协议，俄罗斯将在未来三个月向匈牙利运送200万剂疫苗，足以为100万人接种，约占该国10%的人口。匈牙利上周已经获得了首批4万剂“卫星五号”疫苗。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）2月5日在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫举行了会谈。他在会后盛赞俄罗斯“卫星五号”疫苗的成功，并表示希望该款疫苗能够获批在欧盟境内使用。

拉夫罗夫表示，华盛顿和莫斯科同意共同探讨在疫苗问题上有无共同行动的空间，数个欧盟国家也对在自己国家境内生产“卫星五号”疫苗表示出兴趣。

奥地利总理库尔茨2月4日在推特上表示，在疫苗审批问题上，“不应有地缘政治禁忌”；只要中国或俄罗斯疫苗公司提出申请，欧洲药品管理局（EMA）就应考虑进行审批。

乐然／李鱼（法新社、德新社等）

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