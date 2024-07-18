冯德莱恩成功连任欧委会主席

（德国之声中文网）现任欧盟委员会主席冯德莱恩成功连任。欧洲议会以401票赞成、284票反对和15票弃权通过其连任。720个席位中，获得至少361票才能连任。当议会议长梅索拉（Roberta Metsola）宣读投票结果时，冯德莱恩举起双拳庆祝胜利。

冯德莱恩所在的保守党团欧洲人民党（EPP）拥有188个席位，是议会中最大党团，但她的胜利并非板上钉钉。她面临着来自本党内部的反对声音。投票以无记名的方式进行，因此议员们投票时可以更自由地按照自己的意愿投票。一组来自EPP的法国议员上书指责冯德莱恩玩弄"技术官僚主义"，誓言绝不把票投给她。与此同时，一些来自爱尔兰的中间派欧洲议会议员因冯德莱恩对以色列在加沙军事行动的立场而拒绝给她投票。

环境和安全承诺

在投票之前，显然是为了安抚批评者，冯德莱恩在寻求连任的演讲中表示她将更大力度推动中东停火。她表示："加沙的流血事件必须立即停止……加沙民众已经无法再承受更多，人类也无法再承受更多……我们需要立即且持久的停火。我们需要释放以色列人质，同时需要为重建做好准备。"

她还承诺，2040年前将温室气体排放量减少90%，并表示，新能源法案也能降低消费者的能源价格。冯德莱恩还承诺将继续支持乌克兰，并加强欧盟边境安全机构Frontex，遏制非法移民。她说："我们必须加强Frontex，使其更加有效，同时充分尊重基本人权……我将提议把欧洲边境和海岸警卫的人数增加两倍，使其达到3万人。"

（路透社，德新社，法新社）

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