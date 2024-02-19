冯德莱恩将寻求连任欧盟委员会主席

（德国之声中文网）德国政治家、前德国国防部长冯德莱恩（Ursula von der Leyen）所在的基民盟（CDU）周一（2月19日）宣布，她将寻求连任欧盟委员会主席。基民盟主席梅尔茨（Friedrich Merz）在柏林的新闻发布会上说，冯德莱恩获得了一致提名。

中右翼的欧洲人民党（EPP）将于3月初在布加勒斯特举行会议。届时，冯德莱恩的提名有望正式生效。欧洲人民党目前是欧洲议会的第一大党，德国基民盟是欧洲人民党的成员之一。

冯德莱恩的竞选连任的已知内容

现年65岁的冯德莱恩在周一告诉基民盟，她期待在定于6月举行的欧洲议会选举前开展联合竞选活动。

"我是经过深思熟虑后做出的决定。我想竞选连任，非常感谢基民盟今天提名我作为欧洲人民党的首席候选人"，冯德莱恩在柏林举行的基民盟党内会议后的新闻发布会上说。

冯德莱恩自2019年以来担任欧盟委员会主席一职，她带领欧盟连续度过多次危机，其中包括新冠疫情、俄罗斯入侵乌克兰。

她是执掌欧盟委员会的第一位女性。

这位德国政治家周一在柏林说："在这五年里，我不仅对欧洲的热情更深了，也对这个欧洲能为其民众做多少事有了更深的体会。"

民意调查显示，冯德莱恩所在的人民党拥有强大的领先优势，这使得这位德国政治家更有可能再领导欧盟委员会五年。

（美联社，路透社，德新社）

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