冯德莱恩将寻求连任欧盟委员会主席

德国政治家冯德莱恩从2019年12月开始担任欧盟委员会主席，她领导欧委会走过多重危机。民调显示，她所在的中右翼的欧洲人民党有望在即将举行的欧盟大选中表现出色。
（德国之声中文网）德国政治家、前德国国防部长冯德莱恩（Ursula von der Leyen）所在的基民盟（CDU）周一（2月19日）宣布，她将寻求连任欧盟委员会主席。基民盟主席梅尔茨（Friedrich Merz）在柏林的新闻发布会上说，冯德莱恩获得了一致提名。
中右翼的欧洲人民党（EPP）将于3月初在布加勒斯特举行会议。届时，冯德莱恩的提名有望正式生效。欧洲人民党目前是欧洲议会的第一大党，德国基民盟是欧洲人民党的成员之一。
冯德莱恩的竞选连任的已知内容
现年65岁的冯德莱恩在周一告诉基民盟，她期待在定于6月举行的欧洲议会选举前开展联合竞选活动。
"我是经过深思熟虑后做出的决定。我想竞选连任，非常感谢基民盟今天提名我作为欧洲人民党的首席候选人"，冯德莱恩在柏林举行的基民盟党内会议后的新闻发布会上说。
冯德莱恩自2019年以来担任欧盟委员会主席一职，她带领欧盟连续度过多次危机，其中包括新冠疫情、俄罗斯入侵乌克兰。
她是执掌欧盟委员会的第一位女性。
这位德国政治家周一在柏林说："在这五年里，我不仅对欧洲的热情更深了，也对这个欧洲能为其民众做多少事有了更深的体会。"
民意调查显示，冯德莱恩所在的人民党拥有强大的领先优势，这使得这位德国政治家更有可能再领导欧盟委员会五年。
（美联社，路透社，德新社）
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