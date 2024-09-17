冯德莱恩宣布新一届欧委会成员

在法国前任欧盟专员布雷顿愤然辞职的第二天，冯德莱恩宣布了新一届委员会27名成员名单。

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩周二（9月17日）宣布了她领导下的新一届委员会27名成员名单。

"全球变暖是上一届委员会绝对的首要议题。" 谈到新政府的优先事项时，她表示，"这个议题在本届的主导地位依然存在。"她还提到欧洲大陆最近发生的洪水和野火，"但是，对于这届委员会来说，由俄乌战争引发的安全问题，以及竞争力问题，对我们的影响更大。"

新委员名单里有谁？

名单中包括来自法国的塞若内（Stéphane Séjourné），他被任命为工业战略专员。此前一天，法国前任欧盟专员布雷顿（Thierry Breton）突然辞职。

名单中还包括意大利前欧洲事务部长菲托（Raffaele Fitto），他被任命为凝聚力和改革事务专员，并担任委员会副主席，尽管有报道称冯德莱恩对他在意大利极右翼政府中的位置感到不安。

意大利总理梅洛尼表示，这一任命是"对我们国家在欧盟中新晋核心地位的重要认可。"

冯德莱恩还选择了西班牙前生态部长里贝拉 （Teresa Ribera）担任竞争事务专员，并授予她执行副主席的职位，负责监督欧盟向碳中和过渡的工作。立陶宛的库比柳斯（Andrius Kubilius）则被任命为新设立的国防事务专员，因为波罗的海国家为认为在应对俄罗斯潜在威胁方面至关重要。

爱沙尼亚前总理卡拉斯被任命为备受瞩目的外交政策专员。47岁的她长期以来是对俄罗斯持强硬立场的批评者，也是乌克兰的坚定支持者。

冯德莱恩表示，新名单中约有40%的成员为女性，这让她对在本届委员会中实现性别均衡的期望落空。

艰难的连任之路

前欧盟专员布雷顿因与冯德莱恩产生冲突，于9月16日愤然辞职。布雷顿在措辞激烈的辞职信中表示，冯德莱恩曾要求法国"以个人原因"撤回对他作为下一任欧盟委员会成员候选人的提名。但冯德莱恩从未直接与他讨论过个中原因。

前欧盟专员布雷顿因与冯德莱恩产生冲突，于9月16日愤然辞职。 图像来源: European Union/Alexandros Michailidis

布雷顿表示，冯德莱恩这样做是为了进行"政治交易"，提供的条件是让法国获得欧盟执行机构中"据称更具影响力的职位"。

布雷顿称她的行为是"进一步证明了委员会内部存有可疑的治理问题"。

据报道，冯德莱恩一直在寻求促成更加性别平衡的委员人选。然而，法国提名了即将离任的外交部长斯塞若内接替布雷顿在该委员会中的职位。

在经过多次政治角力后，冯德莱恩获得绿党党团支持，于6月成功连任，然而，由于对职位和政策的反复谈判，新一届委员会的任命不得不延迟。

此外，尽管她要求成员国各提供一男一女作为欧盟委员会委员候选人，但大多数成员国只给出了一个提名。

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（法新社、德新社）

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