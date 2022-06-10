冯德莱恩再访基辅 讨论乌克兰加入欧盟

（德国之声中文网）欧盟主席冯德莱恩周六（6月11日）访问乌克兰，讨论乌克兰加入欧盟的希望。此前，乌克兰总统泽连斯基警告世界不要对俄罗斯的侵略视而不见。

这是冯德莱恩自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来第二次对乌克兰的访问。乌克兰东部和南部的激烈战斗仍在继续。

冯德莱恩抵达基辅时在推特上说："我将与泽连斯基总统一起评估重建所需的合作，以及乌克兰在加入欧盟道路上取得的进展。"

乌克兰一直在努力尽快加入欧盟，但欧盟官员警告说，加入欧盟可能需要几年甚至几十年。

冯德莱恩告诉记者，这些讨论"将有助于我们评估"乌克兰是否已成为作为候选国做好准备，以便开始漫长的谈判，包括改革问题。

在6月23-24日欧盟领导人峰会上，这一问题可能得到讨论。泽连斯基质疑为什么一些欧盟成员国仍然犹豫不决。

他在周五举行的2022年哥本哈根民主峰会上说："如果言行不一，欧盟体系可能会失败。"

随后他敦促世界不要忽视乌克兰正在发生的事情--经过三个多月的战争，成千上万的人死亡，数百万乌克兰人背井离乡。

他说，乌克兰必须"不允许世界把注意力从战场上发生的事情上转移开"。

"非常艰难的战斗"仍在继续

泽连斯基说，"非常艰难的战斗"仍在继续，包括在莫斯科正集中火力进攻的东部顿巴斯地区，特别是东部工业城市塞维罗涅茨克周围。

在塞维罗涅茨克西南部的索莱达村的一片田野上，一名自称名叫谢尔盖的乌克兰士兵告诉法新社记者："敌人非常挑衅，试图以小股部队穿过我们的防线。"一辆乌克兰坦克藏附近的树林里。他乐观地说，"但他们当然失败了，因为我们在前线的步兵部队在侦察定位方面做得很好。我们当然会击退他们。"

他说："真理在我们这边，我们在保卫自己的土地。"

然而，在南部前线附近的尼古拉耶夫州，州长维塔利·金（Vitaliy Kim）强调迫切需要国际军事援助。

美国和其他西方盟国向乌克兰提供了大量的武器和现金，同时也用经济制裁来惩罚莫斯科。

维塔利·金说："俄罗斯的军队更加强大，他们有大量的大炮和弹药。就目前而言，这是一场大炮的战争……而我们已经弹尽粮绝了。"他说，"欧洲和美国的帮助是非常、非常重要的。"

在北边的哈尔科夫，州长希涅古博夫（Oleg Synegubov）说，乌克兰军队正在取得进展，但他谴责俄罗斯军队以平民目标为攻击目标。

法国希望协助恢复敖德萨港口运输

乌克兰战争给全世界带来了巨大的冲击，人们对全球粮食危机的担忧不断增加。战前，乌克兰是一个农业大国和粮食出口国。

法国总统马克龙的一名顾问表示，法国已准备好协助开展一项行动，允许货物安全进入乌克兰的黑海港口敖德萨。该港口受到俄罗斯事实上的封锁，阻止了粮食运输。

这位顾问表示，法国希望"乌克兰取得胜利"。此前，马克龙因提议不必羞辱俄罗斯而引发争议。

俄罗斯入侵乌克兰之前，美国及其盟友多次发出警告。美国总统拜登周五表示，泽连斯基对这些警告没有重视。

"毫无疑问，泽连斯基不想听，很多人都不想听。"拜登在一个筹款会上说："我理解他们为什么不想听。"

令人震惊的"死刑判决"

6月9日，在顿巴斯的顿涅茨克地区，亲俄地方政府判处雇佣兵、英国公民阿斯林（Aiden Aslin）和平纳（Shaun Pinner）以及摩洛哥公民布拉希姆（Saadun Brahim）死刑，西方国家表达了强烈的愤怒。

德国外交部表示，这些"令人震惊"的判决"再次表明俄罗斯完全无视国际人道主义法律"。

联合国警告说，对战俘的不公正审判构成了战争罪。

自俄罗斯入侵以来，乌克兰法院以战争罪对三名俄罗斯士兵判处了长期监禁。

俄罗斯一再告诫西方国家不要卷入冲突，甚至警告说有发生核战争的危险。

世界化学武器监督机构周五表示，它正在密切关注乌克兰，以监测是否有"将有毒化学品用作武器的威胁"。

普京总统说，俄罗斯发动"特别军事行动"是为了让乌克兰是"去纳粹化"，暗示他只是在夺回领土。

美国国防部长奥斯汀周六对俄罗斯入侵乌克兰进行了严厉的谴责。他在新加坡举行的第19界香格里拉对话安全峰会上说："俄罗斯的入侵显示，当大国认为其帝国欲望比和平邻邦的权利更重要时会发生什么。"

他说，"这预示着一个混乱和动荡的世界，我们都不希望生活在其中。"

（法新社）

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