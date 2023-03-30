冯德莱恩：不希望与中国脱钩，对俄立场决定中欧关系

（德国之声中文网）本周四，欧委会主席冯德莱恩在由欧洲政策研究中心和墨卡托中国研究所两大智库组织的讨论会上发表演讲，阐述了她对欧中关系未来的看法。

她说，"很明显，我们的关系在过去几年里变得更加疏远，更加困难。"但是，她补充道："我认为与中国脱钩既不可行，也不符合欧洲的利益。"她强调，"我们不想切断经济、社会、政治和科学方面的联系"，而是要将重点放在确保贸易和投资关系上，促进中国和欧盟的繁荣。

世界上最复杂和最重要的关系之一

冯德莱恩说，与中国的关系是 "世界上最复杂和最重要的关系 "之一，如何处理这个问题，对我们未来的经济繁荣和国家安全具有决定性意义。

她认为，欧中关系目前非常不平衡，"越来越受中国国家资本主义制度造成的扭曲所影响"，因此，需要经济去风险化，"需要在透明、可预测和互惠的基础上重新平衡这些关系"。

为了实现这一目标，冯德莱恩认为， 欧盟必须使经济更稳固、更具竞争力，特别是在卫生和清洁技术领域；必须通过更严格的对华投资规则，防止欧洲公司的资本和专业知识帮助 "提高系统性竞争对手的军事和情报能力"。此外，欧盟应该在七国集团和二十国集团的框架内与欧盟以外伙伴进行更密切的磋商，促进经济安全和稳定。她也指出，气候保护和自然保护是布鲁塞尔和北京之间当前合作的积极例子。

中国以更强硬的立场向他国推行自己的意志

冯德莱恩赞扬中国在50年里成功地让数亿人摆脱了贫困。她说，中国在世界政治舞台扮演着重要作用，并且有着成为世界大国的雄心。她同时指出，中国现在以更强硬的立场向他国推行自己的意志，其人权记录显示其"对内加强镇压，对外更加强硬"。

欧盟和北京之间的紧张关系近期在一系列问题上明显恶化，包括台湾问题、中国对新疆维吾尔人的镇压，以及欧盟就中国对成员国立陶宛进行贸易限制而要求世贸组织裁决的争端。

北京在乌克兰冲突中的表现对与欧中关系有决定性意义

冯德莱恩呼吁中国为乌克兰的 "公正的和平 "而努力。她说，北京在这场冲突中的表现对其与欧盟的关系具有决定性的意义。她说，作为联合国安理会常任理事国，中国有责任在促进和平方面发挥建设性作用。俄罗斯武装部队必须撤出，乌克兰的领土完整必须得到维护，"任何实际上会巩固俄罗斯吞并（乌克兰领土）的和平计划都不是一条可行之路。"这里，她暗指中国"关于政治解决乌克兰危机的中国立场"声明，其中包括呼吁"停火止战、启动和谈"。美国明确指出，现在停火将使俄罗斯能够守住它所夺取的乌克兰领土，并给其部队重新集结的时间。

（路透社、法新社、德新社）

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