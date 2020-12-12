冬季疫情：日本新首相面对考验

（德国之声中文网）除了戴口罩和追踪集群感染外，办公室、餐馆、商场通风、避免到地铁等拥挤的地方去以及避免近距离接触是日本抗疫的三大法宝。尽管没有进行大规模测试，没有实行严格的封锁，日本迄今的抗疫成绩仍优于其他许多西方国家。疫情爆发以来，日本累计大约有18万2000人感染新冠，2500人死于新冠。

不过，这一战略现在也难以阻止疫情反弹。上周末，日本官方统计的日感染数量超过3000例。除了冬季人们在室内逗留的时间长这一季节性因素外，感染人数陡增还有政策等其他原因。

数周前，日本著名病毒学家押谷仁（Hitoshi Oshitani）就警告说，民众面对这场大流行已疲惫不堪，遵守限制措施的意愿因此降低。11月的长周末，商店、公园人来人往、熙熙攘攘。在东京，许多餐馆都不顾东京都知事小池百合子（Yuriko Koike）的请求，在晚上22点后仍然继续营业。

此外，政府为支持经济而鼓励民众外出旅游（"Go To Travel"）以及外出就餐（"Go To Eat"）的政策也不利于防疫。仅鼓励国内旅游一项，日本政府就投入了折合近130亿欧元。但公共领域流动性和人际接触的增加却让感染风险加大。

极具争议的经济支持计划

东京餐馆里的机器人服务生

所谓的"Go To"政策是菅义伟担任安倍晋三内阁官房长官时提出的。也许正因为如此，他才会对犹豫再三才对不断上升的感染人数做出反应。12月14日，这位72岁的首相宣布，在12月28日到1月11日期间暂停"Go To Travel"计划。在此期间，日本大多公司都关门，许多人会外出旅行。但这一次，政府希望人们呆在家里，也不要举行家庭聚会。据日本国际广播电视台NHK的一项调查，大约81%的人都将放弃元旦出游。

政治观察家认为，菅义伟之所以改变政策，是因为民调大幅跌落。日本国际广播电视台NHK的调查显示，菅义伟政府的支持率已从9月份的62%降至现在的42%，批评者的支持率则从12%上升至36%。

國際戰略通信公司Kekst CNC的一项调查显示，只有五分之一的日本人支持菅义伟将经济置于防疫之上的战略。《每日新闻》周末的调查也证实了这一结果：只有14%的日本人对国家的抗疫政策感到满意。

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