 冬季流感潮席卷德国 呼吸道病患激增 | 科技环境 | DW | 11.12.2022

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科技环境

冬季流感潮席卷德国 呼吸道病患激增

随着寒冷季节到来，过去两年在德国同新冠一起被压抑的流感捲土重来，同时另一种呼吸道病毒也趁虚而入。新冠疫情则未再次抬头。

近来德国患感冒、流感的人急剧增加

近来德国患感冒、流感的人急剧增加

（德国之声中文网）德国官方疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）的专家指出，目前席卷德国的这一波呼吸道疾病感染的传播强度非常之高。"传染率甚至超过了过去数年流感严重流行时期的峰值"，该研究所的流感工作组在周报中写道。其依据为前一周的数据，是在居民问卷调查的基础上进行的估算。这一数值与再上一周相比又有所增高。

据专家推算，上周全德国有大约950万急性呼吸道病例，其中也包括未到医院或诊所就医的患者。德国总人口为8313万。

延申阅读：冠状病毒、流感还是感冒：如何区分？

而这一周内因呼吸道不适就医的患者数量，也高于去年同一时期，达到了流感大流行年份高峰期的水平。RKI的周报称，这一现象的主要原因是今年冬季流感的传播。

上周，RKI统计的、经实验室化验确诊的流感病例有2.72万例，亦比此前一周大幅增加。自今年10月以来，德国各地卫生部门报告的5人以上被感染的聚集性流感传播有将近160起，其中大约60起发生在学校。10月以来 ，登记在案的流感死亡病例有30例。不过，通报至RKI的病例只是实际患病人数的冰山一角。

报告指出，尤其在2岁以下的幼儿中，呼吸道合胞病毒（RSV）持续传播，造成就医和入院治疗的数量居高不下。而在欧洲其他国家，也出现了RSV和流感病毒传播同时加强的情况。

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防疫过后 易患流感

今年德国的流感潮到来得比往年早，按照RKI的标准10月底就已开始。在过去2年的冬季，因新冠大流行采取的防疫限制措施也导致流感等呼吸道疾病未能形成大规模传播。因此专家担心，现在限制措施取消后，居民更容易受到感染。

RKI的专家认为，尽管呼吸道疾病正在德国大范围传播，但尚无迹象表明会迎来新一波新冠疫情。最新的新冠疫情报告显示，德国过去7日每10万人的新冠感染率增加了8%，不过这一变化是否会发展成持续的趋势，还无法定论。过去相当长一段时间，感染数量总体维持在相对稳定的水平。

此外报告指出，感染率只是疫情的多个指标之一，并不能反映全貌。其他重要指标还包括重症、入院治疗的患者数量等。过去一周，因患新冠入院治疗的病人数量与之前相比保持平稳。但在重症监护病房治疗的患者比之前一周增加10%，达到将近1000人。

 

（德新社、德国编辑部网络RND）

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