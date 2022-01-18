“冬奥通”安全悬念：没问题？已解决？

在官方app“冬奥通”被披露具有严重网络安全隐患之后，北京冬奥组委会强调这款应用通过奥委会及各大平台的审核，没有安全隐患，但同时表示最新版本已经修复漏洞。而进行相关研究的公民实验室表示，这些说法互相矛盾，无法令人信服。
（德国之声中文网）“绝对没有数据泄露，”北京冬奥组委技术部部长喻红1月19日在被问及官方app“冬奥通”（MY2022）是否存在网络安全隐患时对法新社如此回答。“安全漏洞已经被修复了。如果在早期的版本存在的话，那么在最新的版本中已经得到解决”。
1月17日，德国之声引述加拿大多伦多大学研究机构公民实验室（Citizen Lab）报告称，“冬奥通”存在严重安全隐患，其中包括数据传输加密手段不完善，可能导致奥运选手、记者及体育官员成为黑客入侵、隐私泄露及监控行为的对象。此外，该款app还内置一份敏感词审查清单，可以随时启动用于内容审查。
公民实验室主任罗纳德·迪伯特（Ronald Deibert）对德国之声表示，在他们的相关研究报告发表并得到媒体广泛关注之后，冬奥通开发者在1月19日联系公民实验室并寻求帮助。“我们已经回复，并分享了如何重复我们的研究结果以及如何加以解决的详细步骤。”
在北京冬奥开幕临近之际，多个国家表达针对数据安全的疑虑。北京政府则多次重申，这样的担心没有根据，毫无必要。在有关“冬奥通”安全隐患的研究结果发表之后，路透社报道称喻红在1月19日的一次冬奥会新闻发布会上表示，“冬奥通“严格遵守规格保护数据，所有技术细节都已通过相关应用商店的审核。一位北京奥组委发言人也在当天对中国媒体表示，”冬奥通“是防疫需求“，其各项功能所用到的用户信息，在用户协议和隐私政策中均有明确表述，并经过国际奥委会的审核。
针对北京奥组委的这些说法，罗纳德·迪伯特对德国之声表示：“北京奥组委首先否认‘冬奥通’有问题，现在又表示我们所发现的问题已经得到解决。这两种说法不可能同时成立。”
公民研究室在发表报告时曾表示，按照披露网络安全隐患的国际惯例，已经在报告发表之前的2021年12月初将其研究结果秘密发送给北京冬奥组委会，请求对方在46天之内填补应用程序的安全漏洞。但对方并未做出回应。
喻红在接受上述法新社采访时表示，北京奥组委此前没有接受到相关请求，因为公民实验室的相关邮件发送到了一个旧的电邮地址。
迪伯特进一步表示，由于应用程序商店上的“冬奥通“并没有更新，因此公民实验室无从验证他们所发现的安全漏洞是否已经得到修复。但他们会继续密切关注。
记者查阅了谷歌和苹果两大平台的应用商店，截至发稿时（1月21日），这款由“北京金融控股集团有限公司”开发的应用程序在谷歌应用商店的最新版本号为2.0.4，发布日期是2021年12月31日。在苹果应用商店的最新版本为2.0.5，发布日期为1月16日，也就是公民实验室研究报告发布之前一天。
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