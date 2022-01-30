冬奥选手再传确诊 北京扩大封锁区域

(德国之声中文网) 2022北京冬奥不到一周即将开幕，中国持续传出本土的新冠疫情。中国国家卫健委周一 (1月31日) 公布最新数据，30日新增58起新冠确诊案例，其中有40例本土案例与18例境外移入的案例。

在40起本土案例中，浙江省通报了24起确诊个案，天津有11例，主办冬奥的北京有3例，而黑龙江省与河南省则各1例。而在30日，北京冬奥会组委会也公告，在与冬奥相关的人员中，测出34起新的本土新冠病例，其中有一名是外界看好可能夺金的波兰运动员。

根据路透社的报导，在30日北京冬奥组委会通报的所有案例中，有23人是新到的机场人员，而11人是已经在冬奥防疫泡泡中的人。该防疫泡泡将活动人员与北京的公众分开，以试图遏制病毒传播。

根据该防疫泡泡的规定，奥运参赛者能乘坐官方交通工具在其住宿地和奥运场馆之间自由移动，但不允许他们在北京市内自由移动。所有奥运会的相关人员，包括媒体和工作人员，也必须每天接受检测。

波兰奥委会30日表示，有夺金希望的波兰女子短道速滑运动员马利谢夫斯卡(Natalia Maliszewska) 是第8位检测结果呈阳性的波兰运动员，而她已经进入隔离。她与被感染的速滑运动员Natalia Czerwonka丶Magdalena Czyszczon和Marek Kania一起被隔离。

由于女子500米的短道速滑预赛将在2月5日开始，马利谢夫斯卡正处于与时间赛跑的状态。根据北京冬奥规定，检测结果呈阳性但没有症状的运动员，只有在提供相隔24小时的连续两次阴性检测的情况下，才能解除隔离。

澳大利亚30日也说，其代表团的一名成员在抵达北京时新冠检测呈阳性，该名人员已被隔离起来。该人在30日进行了另一次检测，结果为阴性。

北京跨大封锁

而随着奥运即将开幕，北京当地政府也处於高度警戒的状态。在北京市朝阳区安贞里30日确认有两起确诊案例後，当地几个区都已在29日被封锁，当地政府还设立19个监测点，每日对居民进行检测。

北京自29日至30日下午4点，共通报了12起确诊案例，感染者目前都已在某种政府的监控措施下。北京商务局30日颁布了春节用餐指引，呼吁家庭私人聚餐控制於10人以下，而聚餐时间也被建议控制在2小时内。

(综合报导)

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