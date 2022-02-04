冬奥新疆维族火炬手引争议 美中联合国再交锋

(德国之声中文网) 美国周日 (2月6日)批评中国选择20岁的新疆维族运动员迪妮格尔．衣拉木江作为冬奥开幕最后一名火炬手，称北京别有用心。

法新社报道，全世界数百万人都看到了衣拉木江的笑脸，但她并不被认为是中国最有成就的运动员之一。2月5日的赛事上，她在滑雪比赛中获得第43名。

美国驻联合国大使格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）6日在美国有线电视新闻网（CNN）上说：「这是中国人为了分散我们对当前真正问题的注意力而做出的一种努力。维吾尔人正在遭受酷刑，维吾尔人是中国人侵犯人权的受害者。」

她补充说：「我们知道，那里发生了种族灭绝事件。我们已经指出他们的行为。总统已经指出他们的行为。」

对格林菲尔德的表态，中国常驻联合国代表张军向媒体发表谈话予以驳斥。张军说，美方再次对中国进行指责，就北京冬奥会、新疆、涉台等问题发表不责任的错误言论，其说法毫无事实根据，充满政治偏见，严重毒化中美关系。他说，“新疆各族人民正在享受安宁、和谐的幸福生活。在中国体育代表团中，有来自维吾尔族、藏族等9个少数民族的20名运动员。点燃圣火的维吾尔族越野滑雪女选手迪妮格尔·衣拉木江就是其中的佼佼者。她是中国人的骄傲，是中国各族人民的优秀代表。美方对此的莫名愤怒从何而来，是何居心？”

国际奥林匹克委员会（IOC）淡化了火炬手人选的争议性。发言人亚当斯 (Mark Adams)说，衣拉木江「完全有权」参加，「我们不会因为人们来自哪里，他们的背景是什么而歧视他们」。

中国政府被指控侵害新疆穆斯林少数民族的人权。维权人士说，至少有100万维吾尔人被关押在新疆「再教育营」，中国当局还被指控在该地区强行对妇女进行绝育并强迫劳动。

北京否认这些指控，并劝告批评者停止将奥运会「政治化」，希望利用冬奥会来吸引人们专注中国的蓬勃发展和日益突出的全球角色。

美国、澳大利亚、英国和加拿大等国家以人权疑虑，特别是新疆维族的状况为由拒绝派外交代表参加冬奥会。

在华盛顿对波兰总理莫拉维茨基 (Mateusz Morawiecki)的专制统治表达更多担忧的同时，北京持续加大对其支持。

北京再敲「欧洲后门」

在美国出声批评的同时，中国国家主席习近平2月6日会见了波兰领导人。习近平告诉波兰总统杜达(Andrzej Duda)，中国寻求进一步改善与波兰的关系，两国应该「尊重和照顾彼此的核心利益和重大关切」，还说中国愿意积极参与波兰的物流中心建设，帮助波兰成为中欧供应链上的一个关键节点。

波兰是唯一一个在美国主导的外交抵制下仍派出民选领导人参加奥运会的欧盟国家。这次会议也是在对俄罗斯可能攻击乌克兰的担忧中举行的，北约成员国波兰与乌克兰有很长的边界。

美联社报道，波兰与北京的热情关系让主要竞争对手美国感到不快。但杜达没有立即发表声明。在华沙，他的外交政策顾问库莫奇 (Jakub Kumoch)说，波兰希望「与中国建立尽可能好的关系，我们可以看到中国方面也有类似的兴趣」。

美联社报道，波兰，连同匈牙利和塞尔维亚，一直被视为中国进入欧洲的后门之一。波兰参加了中国与中东欧国家政府建立关系的倡议，即中国-中东欧国家集团，以及习近平的 「一带一路」倡议，以建设连接中国和欧洲及其他地区的基础设施。

除了引起华盛顿的不安，中国的举动还引起了法国、德国和其他西欧国家政府的担忧，认为中国政府正试图在政治上打入欧盟。

(法新社、美联社)

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