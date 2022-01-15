冬奥开幕倒数 北京为防疫强化出入管制

（德国之声中文网）中国首都北京15日发现一起奥密克戎 （Omicron） 的本土个案後，当地政府周日（16日） 宣布加强出入管制，除了返回北京需要持48小时内的核酸检测阴性证明外，当地官员也规定，22日起到3月底，所有人员在抵达北京72小时内必须再做一次核酸检测。

根据中新社报导，人员抵达北京後。第一时间应该主动向所在社区丶单位或酒店报告，若不主动报告或不配合防疫工作造成严重後果，将依法追究责任。另外北京的雍和宫16日也发公告表示，为了有效防控疫情，自1月17日零时起，该处将暂停对外开放，宗教活动也暂时取消。

天津成新的疫情热区

此外，天津在16日通报的最新新冠确诊案例数中，也取代了河南省成为当日中国本土案例确诊最高的地区。天津市16日在通报了80起确诊病例，当政府表示示儿童患者是本轮疫情中的救治重点，至15日晚间，该市已收治78个儿童病患。

同时，河南省15日的确诊数创下1月5日以来的新低，在29例新的本土案例中，有15例是在上周进入封城的安阳市。中新社在报导中称，为了尽早实现「社会面清零」，早前已宣布封城的安阳市16日进一步宣布，从16日6时起，从「足不出户丶车不上路丶店不经营丶责任追究」等方面以提升全市管控措施。

不过，河南16日通报的最新数字，又再次从15日的29例上升至68例，而广东省也是新增了9起确诊病例。广东的珠海市16日发布公告，宣布全市旅游景区景点暂停营业，而该市香洲区区域范围内餐饮场所取消堂食，希望藉此严防疫情外溢。同时，珠海也将加强跟澳门的联防联控，随时研判通关政策调整事宜。

西安称将逐步解封

虽然许多城市为了防止本土疫情蔓延都提升防控管控措施，但这波本土疫情爆发地则逐步解封。自上个月开始封城的西安在16日宣布，该市市部分区县丶开发区已经开始有序恢复生产生活秩序，一些街道丶社区和小区整体或者部分解除封控丶管控。

根据中新网的报导，西安市疫情防控指挥部办公室副主任张峰虎16日在疫情防控的新闻发布会上表示，西安自1月10日起实现社会面病例零发生，而在11日至15日期间发现的新增本土个案都是在集中隔离和闭环管理人员中发现，他称这代表该市疫情已进入收尾阶段。

张峰虎表示，随着西安疫情逐渐好转，该市的下一步是在确保不出现疫情反弹的前提下，按照梯次推进丶科学精准丶保障先行的原则，加速让达到解封条件的区域和小区有序解封。但对未达到解封条件的区域，则是按照分级分区管控要求，严格落实管控措施。

(综合报导)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。