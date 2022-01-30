 冬奥奖牌预测：挪威德国居首、中国第十二 | 足坛体坛 | DW | 02.02.2022

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足坛体坛

冬奥奖牌预测：挪威德国居首、中国第十二

根据一项奥运奖牌预测，上届冬奥会的奖牌榜冠军挪威将大概率卫冕成功。德国有望保持亚军地位，俄罗斯、美国紧随其后。中国队也将提升成绩，打破自己的冬奥奖牌记录。

Pyeongchang 2018 | Ski alpin | Mialitiana Clerc aus Madgaskar in Aktion

（德国之声中文网）根据数字分析平台Nielsen's Gracenote的奥运奖牌虚拟排行榜，本届北京冬奥会上，挪威队将获得44枚奖牌，包括21枚金牌，超越平昌冬奥（39枚奖牌，14枚金牌）。挪威的强项是越野滑雪和冬季两项，在奖牌总数中占比将近三分之二。

德国和俄罗斯有望各获得奖牌30枚左右，但德国的夺金几率（11枚）略高于俄罗斯（10枚），因此位列第二。

美国和加拿大均有望获得22枚奖牌，美国的金牌预测（7枚）比加拿大（6枚）多一枚，列第四。美加两国的奖牌预测都比上届冬奥的实际成绩略有下降。日本可能获得19枚奖牌，其中金牌7枚，排名第10。

Tschechien Biathlon - Weltcup in Nove Mesto na Morave

冬季两项：挪威和德国的冬奥强项

东道主中国在预测排行榜上排名第12，有望获得13枚奖牌，包括6枚金牌。这将是中国的最佳冬奥成绩。迄今中国队获奖最多的一次是2010年的温哥华冬奥会，共获11枚奖牌。2018年平昌冬奥会上，中国队仅获一金，排名第16。

迄今中国取得的共62枚奥运奖牌，除了温哥华奥运上的一枚冰壶铜牌外，全部来自5个项目。以下是中国队的强项和本次冬奥有望夺牌的选手：

自由式滑雪

18岁的中美混血女孩谷爱凌（Eileen Gu）是中国此次冬奥会上的最热门的夺牌人选之一。出生于美国的谷爱凌2019年取得中国籍，是中国首位归化入籍的滑雪运动员。此次冬奥会，她将参加自由式滑雪三个单项，分别是坡面障碍技巧、U型场地技巧和大跳台。去年3月的世锦赛上她获得两枚金牌，还是国际滑雪联合会（FIS）本赛季U型场地技巧的世界排名第一。

Schweiz Lausanne | Eileen Gu

谷爱凌2020年1月在洛桑青年冬奥会获得自由式滑雪U型场地技巧女子组冠军

对于来自辽宁的徐梦桃来说，这是她第四次出征冬奥。31岁的徐梦桃曾在2014年索契冬奥会获得自由是滑雪空中技巧银牌。今年1月在加拿大举行的自由式滑雪空中技巧世界杯赛上，获得女子组冠军。此次她还将参加新增设的混合团体项目的比赛。

来自吉林的孙佳旭今年一月份获得自由式滑雪世界杯加拿大站男子空中技巧项目的冠军。22岁的他是世界滑雪联合会本赛季空中技巧项目世界排名第二。预计他也将参加本次新设的混合团体项目比赛。

花样滑冰

花样双人滑组合隋文静和韩聪曾在2018年的平昌冬奥会上摘得银牌，这一次他们希望更上一层楼。两人都来自黑龙江，自2007年就开始搭档。他们已经赢得过两次世锦赛冠军。

China I Vor den Olympischen Spielen in Peking 2022 I Shougang Big Air venue

北京首钢的自由式滑雪大跳台和单板滑雪赛场

短道速滑

来自黑龙江的短道速滑选手武大靖是2018年平昌冬奥会男子500米速滑冠军，并打破了世界记录。27岁武大靖总共获得过4枚奥运奖牌（一金、两银、一铜），4次赢得世锦赛冠军，是中国最成功的冬季运动男选手之一。

来自黑龙江的任子威4年前在平昌冬奥会上与队友赢得了男子5000米接力的银牌。此次冬奥会，24岁的任子威将参加男子500米、1000米、1500米速滑以及两项接力滑的比赛。

速滑

来自黑龙江的宁忠岩将参加男子1000米和1500米速滑比赛。在后一项上，他目前是国际冰联（ISU）本赛季世界杯的排名第二。

来自黑龙江的高亭宇在平昌奥运会赢得男子500米速滑铜牌，成为中国首位获得奥运奖牌的速滑男选手。24岁的高亭宇还是此次冬奥开幕式上中国代表团的旗手之一。

单板滑雪

这是单板滑雪女将蔡雪桐的第四次冬奥。在女子U型场地技巧项目，28岁的蔡雪桐在4年前的平昌冬奥会上尽管仅取得第五的成绩，但目前是国际冰联（ISU）本赛季世界杯的排名第一。她的竞争对手包括队友、上届冬奥会银牌得主刘佳宇。

17岁的苏翊鸣是中国单板滑雪男子项目的夺牌希望所在。他今年1月在美国科罗拉多获得大跳台斯廷博特站冠军与赛季总冠军。这位来自吉林的前电影童星将参加坡面障碍技巧和大跳台两个项目角逐。

 

（路透社）

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