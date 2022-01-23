冬奥在即 西安解封 北京如临大敌

（德国之声中文网）西安在经历了1个月的封城之后，1月24日被宣布为全域为低风险，正常生活生产开始有序恢复。西安市疫情防控指挥部办公室当日发布消息称，所有离开西安的人员凭西安一码通“绿码”即可出行，不需开具离市证明。公交车、出租车、网约车、地铁、班线客车等交通工具全面恢复运营。各商场、超市、沿街门店恢复营业，餐饮业控制就餐人数和餐位距离；旅游景区、剧院等公共场馆按规定落实限量、预约、错峰等要求。各级党政机关、企事业单位恢复正常办公秩序。

西安虽然已经解封，但是想去参观兵马俑的游客需出示核酸检测阴性证明。来自中国国内高风险地区的人员则被禁止进入西安。

西安，这座常住人口数量达到1300万的城市，从去年12月下旬发现首个新冠病毒感染病例到城市宣布解封，总共报告本土确诊病例2053例。这是数个月来，中国出现的最大一次本土病例爆发。

北京冬奥会即将在下周开幕。1月中旬以来，北京已经出现40多起确诊病例。当局正在争分夺秒地消除地方疫情。

法新社指出，虽然中国国内出现的感染病例数与全球数字相比无足挂齿，但中国严格执行的“零容忍”战略意味着即使出现极少量感染病例，也会对密接者进行目标锁定、追踪，对感染者进行隔离。

春节临近，中国国内已经开始出现全国性的旅行高峰。北京近期病例数开始激增后，当局进一步加强本已十分严格的疫情管控措施。上周末，拥有200万居民数的丰台区实施全员检测。

本周一（1月24日），北京疾病预防控制中心对外通报称，已发现的德尔塔变异株病例均直接或间接与冷链物品或相关从业人员有关，疫情以丰台区玉泉营果品冷库、西南郊冷库和房山区长阳百花峰生产基地冷库为中心，逐渐蔓延至社区及工作单位，出现家庭、社区及工作单位续发病例，但后续病例均来自管控人群，进一步传播风险基本可控。

观看视频 02:00 北京冬奥会: 不对公众售票 冬奥村启动闭环管理

北京市全市从1月23日开始，要求过去14天，以及未来一段时间购买退烧、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛4类药品的人员，在72小时内进行核酸检测。北京健康宝将通过核酸检测数据库进行比对，未能按时进行检测的将进行弹窗提示，可能会影响出行和日常生活。

72名与北京冬奥会相关入境人员被检测出新冠阳性

北京冬奥会组织方周日（23日）表示，他们在1月4日至1月22日抵达中国的2586名奥运会相关人员中检测出72例新冠阳性。其中在入境机场就检测出39例，在“防疫泡泡”中被检测出阳性的有33人。这当中没有运动员和随队官员被检测出阳性。

本届冬奥会采取严格防疫措施，所有运动员在出发前往中国前两周内，必须监控自己的体温和其它健康指标，并且先后进行两次PCR核酸检测，结果都必须是阴性。

北京冬奥会将于2月4日至20日举行，冬残奥会将于3月4日至13日举行。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使观众再次缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



（法新社、路透社、美联社）

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