冬奥在即 西安解封 北京如临大敌

西安因疫情在经历了1个月的封城之后解封，恢复正常生活生产秩序。北京冬奥会召开在即，北京部分地区出现零星确诊病例，北京当局如临大敌，为防控措施加码。与冬奥会相关的入境人员中已检测出72例阳性病例。
（德国之声中文网）西安在经历了1个月的封城之后，1月24日被宣布为全域为低风险，正常生活生产开始有序恢复。西安市疫情防控指挥部办公室当日发布消息称，所有离开西安的人员凭西安一码通“绿码”即可出行，不需开具离市证明。公交车、出租车、网约车、地铁、班线客车等交通工具全面恢复运营。各商场、超市、沿街门店恢复营业，餐饮业控制就餐人数和餐位距离；旅游景区、剧院等公共场馆按规定落实限量、预约、错峰等要求。各级党政机关、企事业单位恢复正常办公秩序。
西安虽然已经解封，但是想去参观兵马俑的游客需出示核酸检测阴性证明。来自中国国内高风险地区的人员则被禁止进入西安。
西安，这座常住人口数量达到1300万的城市，从去年12月下旬发现首个新冠病毒感染病例到城市宣布解封，总共报告本土确诊病例2053例。这是数个月来，中国出现的最大一次本土病例爆发。
北京冬奥会即将在下周开幕。1月中旬以来，北京已经出现40多起确诊病例。当局正在争分夺秒地消除地方疫情。
法新社指出，虽然中国国内出现的感染病例数与全球数字相比无足挂齿，但中国严格执行的“零容忍”战略意味着即使出现极少量感染病例，也会对密接者进行目标锁定、追踪，对感染者进行隔离。
春节临近，中国国内已经开始出现全国性的旅行高峰。北京近期病例数开始激增后，当局进一步加强本已十分严格的疫情管控措施。上周末，拥有200万居民数的丰台区实施全员检测。
本周一（1月24日），北京疾病预防控制中心对外通报称，已发现的德尔塔变异株病例均直接或间接与冷链物品或相关从业人员有关，疫情以丰台区玉泉营果品冷库、西南郊冷库和房山区长阳百花峰生产基地冷库为中心，逐渐蔓延至社区及工作单位，出现家庭、社区及工作单位续发病例，但后续病例均来自管控人群，进一步传播风险基本可控。
北京市全市从1月23日开始，要求过去14天，以及未来一段时间购买退烧、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛4类药品的人员，在72小时内进行核酸检测。北京健康宝将通过核酸检测数据库进行比对，未能按时进行检测的将进行弹窗提示，可能会影响出行和日常生活。
北京冬奥会组织方周日（23日）表示，他们在1月4日至1月22日抵达中国的2586名奥运会相关人员中检测出72例新冠阳性。其中在入境机场就检测出39例，在“防疫泡泡”中被检测出阳性的有33人。这当中没有运动员和随队官员被检测出阳性。
本届冬奥会采取严格防疫措施，所有运动员在出发前往中国前两周内，必须监控自己的体温和其它健康指标，并且先后进行两次PCR核酸检测，结果都必须是阴性。
北京冬奥会将于2月4日至20日举行，冬残奥会将于3月4日至13日举行。
（法新社、路透社、美联社）
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