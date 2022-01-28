冬奥前夕 日本国会通过中国人权决议

（德国之声中文网）日本国会众议院周二（2月1日）通过的这项决议称，国际社会对新疆维吾尔人被拘禁、宗教自由受侵犯以及西藏、内蒙古和香港的局势等问题表示关切。

这项决议中没有直接提到中国。该决议称：“人权问题不能只是国内问题，因为人权具有普世价值，是国际社会理应关注的问题。”决议呼吁日本政府采取行动：“政府应该收集信息以掌握全貌……与国际社会合作审视严峻的人权状况”，并采取建设性步骤，促进问题的解决。

据报道，这份由一个跨党派议员小组提出的议案，经过长时间讨论，一些措辞有所淡化，比如避免直接指责中国政府侵犯人权。

日本执政的自民党内部对中国的态度存在着不同的看法。该党的保守派对中国政策持鹰派态度，主要更关注国防问题。该党的其他成员则力图保持日本与其邻国的深厚经济关系。

自去年10月上任以来，日本首相岸田文雄在多个场合表示，必要时日本会就中国议题直言不讳，并在11月任命前日本防卫大臣中谷元为其人权事务幕僚。

日本首相岸田文雄

北京：性质恶劣

这份决议通过的时间，距离北京冬奥开幕仅数日。中国的人权状况是国际社会对此次奥运会关注的一个特别焦点。

在美国、英国等国家因中国人权状况而宣布对冬奥会采取外交抵制之后，去年12月，日本也宣布将不派政府代表团参加奥运会，不过东京试图避免将这一决定称为外交抵制并与人权问题挂钩。

中国外交部发言人赵立坚在周二的例行记者会上回答有关日本国会通过中国人权决议的问题时称，这是“罔顾事实真相，恶意诋毁中国人权状况，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，性质极其恶劣”。

赵立坚强调，“所谓人权事务纯属中国内政，事关中国主权和领土完整，不容任何外部势力置喙”。他表示中方已向日方提出严正交涉，并保留采取进一步措施的权利。

（路透社、法新社等）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。