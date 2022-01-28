 冬奥前夕 日本国会通过中国人权决议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.02.2022

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时政风云

冬奥前夕 日本国会通过中国人权决议

在北京冬奥会开幕几天前，日本国会众议院通过了一项对中国“严重人权状况”表达关注的决议，并敦促首相领导的政府采取相应措施。

Japan Tokio | Olympische Spiele 2020 | Abschlussfeier

日本是2021年夏季奥运会举办国

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中国因侵犯人权事件频传，北京冬奥遭多国外交抵制，日本24日宣布不派政府高官参加，北京尚未对此做出回应。

日本首相岸田文雄告知没有出席北京冬奥会的计划，中国驻日大使称北京曾支持东京奥运，日本也应采取相应积极行动。

在美国7日宣布外交抵制北京冬奥後，新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。虽然澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。

（德国之声中文网）日本国会众议院周二（2月1日）通过的这项决议称，国际社会对新疆维吾尔人被拘禁、宗教自由受侵犯以及西藏、内蒙古和香港的局势等问题表示关切。

这项决议中没有直接提到中国。该决议称：“人权问题不能只是国内问题，因为人权具有普世价值，是国际社会理应关注的问题。”决议呼吁日本政府采取行动：“政府应该收集信息以掌握全貌……与国际社会合作审视严峻的人权状况”，并采取建设性步骤，促进问题的解决。

据报道，这份由一个跨党派议员小组提出的议案，经过长时间讨论，一些措辞有所淡化，比如避免直接指责中国政府侵犯人权。

日本执政的自民党内部对中国的态度存在着不同的看法。该党的保守派对中国政策持鹰派态度，主要更关注国防问题。该党的其他成员则力图保持日本与其邻国的深厚经济关系。

自去年10月上任以来，日本首相岸田文雄在多个场合表示，必要时日本会就中国议题直言不讳，并在11月任命前日本防卫大臣中谷元为其人权事务幕僚。

Japanischer Premierminister Fumio Kishida

日本首相岸田文雄

北京：性质恶劣

这份决议通过的时间，距离北京冬奥开幕仅数日。中国的人权状况是国际社会对此次奥运会关注的一个特别焦点。

在美国、英国等国家因中国人权状况而宣布对冬奥会采取外交抵制之后，去年12月，日本也宣布将不派政府代表团参加奥运会，不过东京试图避免将这一决定称为外交抵制并与人权问题挂钩。

中国外交部发言人赵立坚在周二的例行记者会上回答有关日本国会通过中国人权决议的问题时称，这是“罔顾事实真相，恶意诋毁中国人权状况，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，性质极其恶劣”。

赵立坚强调，“所谓人权事务纯属中国内政，事关中国主权和领土完整，不容任何外部势力置喙”。他表示中方已向日方提出严正交涉，并保留采取进一步措施的权利。

 

（路透社、法新社等）

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