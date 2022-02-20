 冬奥会耗资仍是谜 赞助商名誉担风险  | 经济纵横 | DW | 21.02.2022

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经济纵横

冬奥会耗资仍是谜 赞助商名誉担风险 

北京冬奥会实际耗资多少，人们众说纷纭。赞助商的投资能否得到回报，专家表示怀疑。但中国却预计冬奥将对中国经济的持续性发展做出贡献。

China | Olympische Spiele Peking 2022 | Schlussfeier

2022年2月20日北京冬奥会闭幕仪式

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继拿下一枚冬奥金牌之后，代表中国队参赛的“雪上公主”谷爱凌周二再夺一枚银牌。作为20多个品牌的全球代言人，她带来的商业价值不同凡响。

奥运会主办国在筹备奥运会过程中发现主办成本一再增加的情况并不罕见。北京冬奥会开幕在即，主办成本超支的“魔咒”这次可能也落在北京的头上，而这一切主要是由于中国严苛的防疫措施和门票销售方面的损失造成的。

（德国之声中文网）奥运会、尤其是冬奥会总体而言都是亏本生意。德广联在本次冬奥会闭幕节目中提到，奥运主办国是出钱的一方，国际奥委会是赚钱的一方，但国际奥委会的收入将绝大部分拿出来转给各个国家的奥委会，让他们用这笔资金资助运动员训练。曾代表前东德两次获得奥运会女子花样滑冰金牌的维特(Katharina Witt)说，国际奥委会收入的95%会以拨款形式转交给各成员国。

作为承办国，中国为举办北京冬奥会的耗资情况也备受关注，数年前，中国北京奥运组委会宣布预算为30亿美元出头。《金融时报》则分析认为，修建场馆和基础设施奥运项目总耗资为70亿欧元，这个数字相当于当初预算的两倍多，仅仅用于在干旱的延庆地区制造人工雪的开支就高达10亿欧元。此外，很多相关的投资情况并不透明，很多项目没有出现在北京奥运的账目表里。媒体上可以看到很多猜测，有的甚至认为，北京冬奥会实际耗资是最初预算的10倍。

不过，中国奥运组委会却认为，毫无疑问，北京冬奥会也取得了经济上的成功。在书面回答德广联的一封信函里，该委员会写道，中国冬季运动市场将因此而繁荣起来，"冬季旅游、冬季体育设备产业以及所有同冬季体育相关的行业都将得到发展，也将扩大经济成就。"这封信函指出，由于冬奥会北京市新建了交通、通信、卫生以及餐饮住宿等基础设施，它们将推动北京的经济发展，"冬奥会无论在理论上、还是在实践当中，都将对中国经济的持续性发展做出贡献"。

在赞助商方面，他们的投资会得到相应的回报吗？北京冬奥会的赞助商包括德国保险公司安联集团、日本丰田汽车公司以及美国信用卡服务公司Visa和饮料巨头可口可乐等等。经济伦理专家亨尼希（Alicia Hennig）在接受德广联采访时认为，目前还很难对赞助效应做出判断，但明显的是，鉴于中国政府仍然在系统性地侵犯人权，本届冬奥会的赞助商很难在中国以外的地方提升观众的好感，她说，"这是因为同中国进行深入合作便是赋予一个蔑视人权的政府合法性。"

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