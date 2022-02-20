冬奥会耗资仍是谜 赞助商名誉担风险 

（德国之声中文网）奥运会、尤其是冬奥会总体而言都是亏本生意。德广联在本次冬奥会闭幕节目中提到，奥运主办国是出钱的一方，国际奥委会是赚钱的一方，但国际奥委会的收入将绝大部分拿出来转给各个国家的奥委会，让他们用这笔资金资助运动员训练。曾代表前东德两次获得奥运会女子花样滑冰金牌的维特(Katharina Witt)说，国际奥委会收入的95%会以拨款形式转交给各成员国。

作为承办国，中国为举办北京冬奥会的耗资情况也备受关注，数年前，中国北京奥运组委会宣布预算为30亿美元出头。《金融时报》则分析认为，修建场馆和基础设施奥运项目总耗资为70亿欧元，这个数字相当于当初预算的两倍多，仅仅用于在干旱的延庆地区制造人工雪的开支就高达10亿欧元。此外，很多相关的投资情况并不透明，很多项目没有出现在北京奥运的账目表里。媒体上可以看到很多猜测，有的甚至认为，北京冬奥会实际耗资是最初预算的10倍。

不过，中国奥运组委会却认为，毫无疑问，北京冬奥会也取得了经济上的成功。在书面回答德广联的一封信函里，该委员会写道，中国冬季运动市场将因此而繁荣起来，"冬季旅游、冬季体育设备产业以及所有同冬季体育相关的行业都将得到发展，也将扩大经济成就。"这封信函指出，由于冬奥会北京市新建了交通、通信、卫生以及餐饮住宿等基础设施，它们将推动北京的经济发展，"冬奥会无论在理论上、还是在实践当中，都将对中国经济的持续性发展做出贡献"。

在赞助商方面，他们的投资会得到相应的回报吗？北京冬奥会的赞助商包括德国保险公司安联集团、日本丰田汽车公司以及美国信用卡服务公司Visa和饮料巨头可口可乐等等。经济伦理专家亨尼希（Alicia Hennig）在接受德广联采访时认为，目前还很难对赞助效应做出判断，但明显的是，鉴于中国政府仍然在系统性地侵犯人权，本届冬奥会的赞助商很难在中国以外的地方提升观众的好感，她说，"这是因为同中国进行深入合作便是赋予一个蔑视人权的政府合法性。"

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