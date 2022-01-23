冬奥会在中国掀起冬季运动热

(德国之声中文网）斯坦利（Stanley）是一位滑雪爱好者。多年来，这位35岁的北京居民在冬季一直在中国首都周围的山坡上滑雪。如今，中国即将举办冬奥会，斯坦利比以前更喜欢他的爱好了。过去他需要花四个小时才能到达他最喜欢的位于北京北部的张家口崇礼滑雪场，现在由于基础设施的改善，这段路程所需时间已大大缩短。

斯坦利向德新社介绍："有了新的特快列车，只需要一个半小时就能到达崇礼滑雪场。"通往该地区的高速公路也得以翻新。为整个家庭打造的全新滑雪场已经建成。老旧的坡道也得到了升级。

具体目标

据中国国家体育总局冬季运动管理中心本月早些时候发布的报告，从2015年北京成功申办冬奥会以来，中国全国居民冰雪运动参与人数为3.46亿人；截至2021年10月，参与率为24.56%，实现了"带动三亿人参与冰雪运动"的目标。

除此之外，中国还定下了到2025年使冰雪产业总规模达到1万亿元的目标。这意味着2025年冰雪产业的规模将占中国体育产业总规模的五分之一。

冰雪产业发展

北京经济学家黄卫平告诉德新社："人们对冬季运动越来越感兴趣，这应该会对冰雪运动起到推动作用。"他说，自己在20世纪50年代就已经开始滑冰了。黄卫平回忆说，那时滑冰在中国北方相当普遍。 而最近几年，特别是滑雪和单板滑雪才变得流行起来。据黄卫平介绍，新冠大流行之初，该行业的发展速度稍有减缓。尽管如此，现在，滑雪场经营者和冬季运动学校的生意比以往任何时候都要好。

"乘着冬奥筹办的东风，滑雪场的基础设施不断完善，我们也享受到了滑雪人口增长的红利，上个雪季滑雪人次已经突破40万。"北京南山滑雪场总经理胡卫向中国官媒《人民日报》表示。北京一家冰雪场馆的总经理杨一玮也很满意。他告诉该报："2017年开始营业时，我们只有1支冰球队，如今增加到8支。经常来训练的学员有220个，协调好冰面很重要。"

中国的在线零售商也感受到了冬季运动的热潮。滑雪设备的销售量近来成倍增长。自2015年以来，中国全国各地涌现了数百个新的滑雪和滑冰场地。即使在中国最南部的热带岛屿海南，现在也可以在有冷气的大厅里滑雪。

随着对滑雪和滑冰感兴趣的年轻人明显增多，中国希望在未来的国际冬季运动赛事中越走越远。然而，中国为冬季运动会寻找一支国家队并非易事。在一些情况下，由于缺乏相关人才，其他项目的运动员不得不重新接受冬季运动的训练。也有不少年轻运动员被送到国外与专业人士一起训练。

人造雪引忧虑

中国的冰雪产业虽然在全国范围蓬勃发展，但是该国有自然冰雪的地方并不多。本届北京冬奥会将几乎完全依靠人造雪，属于历届冬奥的首次，引发外界对水资源浪费和生态环境遭破坏的担忧，因为比赛地点是中国最干旱的地区之一。

近来有一些报道称，据估算，为了滑雪和单板滑雪等赛事所需要的人工雪，北京冬奥大概要使用到4900万加仑的水。法国斯特拉斯堡大学的水文学教授德容（Carmen de Jong）则认为这个数字是错误的。 她通过电子邮件告诉德国之声："4900万加仑只是18.6万立方米的水，这可能只是打造一条滑雪道的用水量，与近200万立方米（约5亿加仑）的实际所需水量相差甚远。"

德容介绍，北京冬奥会将以100%的人工雪为基础。此外，通往滑雪道的所有通道也必须被人造雪覆盖，使雪地车和推雪车得以移动。

针对外界有关人造雪会让北京及其周边地区缺水问题恶化的批评，中国方面的解释是，造雪机由再生能源提供能量，不会破坏山区生态环境，使用的水将随着春季积雪融化返回当地水库。

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