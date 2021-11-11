 冬奥会发现有选手感染新冠 场馆观众人数设限 | 足坛体坛 | DW | 13.11.2021

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冬奥会发现有选手感染新冠 场馆观众人数设限

北京冬奥会组委表示，参加测试赛的两名外籍选手新冠检测结果呈阳性，他们被诊断为无症状感染者。距离冬奥会还有不到百天时间，中国的零容忍防疫将迎来严峻考验。改造成“冰立方”的“水立方”表示，入场观众上限为1千。

China Olymische Winterspiele 2022 Peking

本届北京冬奥会将在没有外国观众的情况下举行

（德国之声中文网）参加北京冬奥会测试赛的两名外籍运动员新冠检测结果为阳性。冬奥组委周五宣布了这个消息，但并未透露两人的名字和国籍。自测试赛开启以来，大约1500名运动员和工作人员前往北京准备明年2月4日到20日的冬奥会。
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核酸检测呈阳性的两名雪橇运动员乘坐包机前往中国参加比赛，他们被诊断为无症感染者，被获准继续进行训练，不过要在隔离酒店接受单独送餐。

距离冬奥会还有不到100天的时间，中国的零容忍防疫将迎来严峻考验。来自世界各地的数千名运动员和工作人员赴中国参加比赛。改造成“冰立方”的中国国家游泳中心“水立方”是冬奥会冰壶运动的主要场地，中国官方媒体《环球时报》报道，北京国家游泳中心总经理杨启勇表示，为了防疫，场馆入座人数不能超过一千人，也就是说，入座率仅为20%。杨启勇还表示，所有工作人员都要施打疫苗加强针，并准备了替补工作人员，一旦发现有人测试结果呈现阳性，可以随时替换人员。

观众方面，本届北京冬奥会将在没有外国观众的情况下举行，比赛只向中国国内"符合疫情防控相关要求的观众售票"。完全接种疫苗的参赛运动员可以免于隔离，其他人必须隔离21天，并且每天接受测试。

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北京冬奥倒数一年 当地民众怎么看?


      
中国这轮本土疫情状况并未停歇。中国国家卫健委周六公布，本周五（11月12日），中国新增新冠肺炎确诊病例75例，其中本土病例57例，多集中在大连。


（路透社，法新社，美联社）

 

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