冬奥会上的德国队：战绩不错 问题很多

（德国之声中文网）四人雪车选手托尔斯滕·马基斯（Thorsten Margis）当选北京冬奥会闭幕式上的德国队棋手极具象征意义：因为德国队要想在未来的夏季和冬季奥运会上取得良好战绩，必须获得强劲的推动力。德国队本次冬奥会共获得27枚奖牌（12金10银5铜），排名第二，排名第一的是挪威，共获奖牌37枚，东道主中国则排在德国之后，总共获得15枚奖牌。

德国奥林匹克委员会对德国队的战绩总体感到满意，但同时也意识到了德国冬季体育存在的问题，本届冬奥会上，德国队只在两个项目上获得了奖牌。

德国奥运代表团领队西摩尔芬尼（ Dirk Schimmelpfennig）表示："我们取得了很好的成绩，入围冬季体育三强。但在参赛项目的全面性方面，我们却比四年前有所退步，当时我们在五个项目上获得了奖牌。"韩国平昌冬奥会上德国队共取得了31枚奖牌，而2014年的俄罗斯索契冬奥会上，德国队只获得了19枚奖牌。

本届北京冬季奥运会上，德国队员在雪橇、俯式冰橇以及雪车项目上表现出色，在延庆冬季运动场上，德国运动员总共16次登上领奖台，其中九次获得金牌。奥运会最后一个项目-四人雪车项目的比赛中，德国选手弗朗切斯科·弗里德里希（Francesco Friedrich） 再获一金， 此前他在两人雪车比赛中，已经获得了一枚金牌。另一名德国选手 Johannes Lochner则获得了银牌。德国代表团领队西摩尔芬尼也承认: "德国队在雪橇项目上能有如此大的优势，这是我们赛前没有预料到的。"

德国奥运代表团领队：成绩不错 喜忧参半

其他11枚奖牌则来自德国滑雪运动协会的选手。北京冬奥会结束前数小时，德国高山滑雪选手又夺得了一枚团体赛银牌，避免了2018年空手而归的尴尬局面。德国滑雪运动协会副主席迈尔对此感到非常满意。

德国奥林匹克体育联合会则对德国不同专业体协和不同项目间的巨大差距感到担忧。此前的此前进行的体育改革本应在北京冬奥会上展现成果，然而实际情况却暴露出了德国冬季体育的差距：在速滑、花样滑冰、冰壶以及短道速滑项目上，德国同世界一流水平的距离越来越大。此外，男子冰球队以第十名的成绩早早出局，也非常令人失望。女子冰球队更因小组未出现，无缘北京冬奥。

因新疆维吾尔及西藏人权问题，北京冬季奥运会此前曾引起广泛争议。德国奥委会主席维克特在总结本届冬奥会时表示，我们也需要在体育政策方面对此做出评估。他在谈到因防疫措施而进行的封闭式比赛时表示："这是一次只着眼比赛的奥运会，现场氛围和观众明显不足。这样的奥运我们不想再次经历了。"

维克特表示，下一届冬奥会将重返欧洲在意大利举行，这一点令他感到欣慰。他说："奥林匹克的未来仍充满了希望，因为今后几届赛事又将在民主国家举行。"维克特说，继2024年巴黎、2028年洛杉矶以及2032年的布里斯班奥运会后，德国奥委会也将会提出承办申请，"提出申请是可行的，但我们当然需要先做好自身的准备工作。"

（德新社，体育新闻社）

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