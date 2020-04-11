冠状病毒疫情期间德甲如此训练

（德国之声中文网）由谁决定，某个德甲队可被允许训练？

由于德国实行联邦制，在新冠病毒大流行之时，关于什么是被许可的、什么是不允许的决定，均由本地卫生当局做出。该机构与负责基础设施的州级机构协调。联邦，即国家层面，在很多问题上只有建议权。因此，联赛球队须向所在州政府申请特别许可，并与所在地方当局协调细节问题。真正遇到严重困难的一度只是不来梅队。不来梅内政部长莫伊雷尔（Ulrich Mäurer）最初曾称，对整个国家来说，给足球运动员以特别许可，"着实不是个好信号"。他在接受德国之声采访时明确表示，他尤其认为，计划在5月份就重启球赛，"不是一个好主意"。据此，作为德甲本赛季的倒数二名，不来梅队担心出现"竞争扭曲"。本周一（4月6日），莫伊雷尔到底还是在严格的健康安全条件下为不来梅队的训练开放了绿灯。

哪些德甲球队已投入训练？

3月23日，奥格斯堡队即已开始练球。沃尔夫斯堡队也自当日起动，不过，暂时只以两人组方式。多特蒙德队于3月30日重返绿茵场。拜耳·勒沃库森队和沙尔克04队4月1日开练。莱比锡队是4月2日，法兰克福队是4月3日。拜仁、明兴格拉德巴赫、霍芬海姆、联盟柏林、赫塔柏林、科隆、杜塞尔多夫、帕德博恩等8支球队本周一重启训练。沃尔斯堡队也首次再登草场。美茵茨05队和不来梅队本周二重返训练地。弗莱堡队尚未确定日期。

如何训练？

共同训练只采用最多为7人的小组方式进行。专业球员们必须遵守所建议的保持1.5米至2米安全距离的规定，双人争抢被严格禁止。拜仁队长诺伊尔（Manuel Neuer）说，这种训练方式给人一种"怪怪的感觉"；不过，到底还是被允许和队友们一起训练了，这让他高兴。训练的重点是在攻防配合、跑动和力量训练上。球迷们不能到场观看。一些球队要求队员在家更衣，训练结束后回家淋浴。其它一些球队则将单人间或多人间作更衣用。

为什么现在有这么多球队重启训练？

所有德甲和德乙球队原本达成共识，在4月5日前放弃球队训练。不过，若干球队对国家足球联盟的这一建议有相当自由的解读，导致遵守这一约定的那些球队大为不满。至少到4月30日，德甲停赛。一旦从5月初赛事重启，则各球队不仅希望届时已处于上佳状态，而且已然驾轻就熟。毕竟，剩下的9轮比赛将决定谁是冠军、哪些队获得欧洲层面比赛的资格、谁将必须复赛、何队铁定降级。可以肯定的是，若赛季重开，所有比赛都将在无观众的情况下进行。病毒学家们还建议，在赛季重开的那一天之后数日分别对专业球员们作新冠病毒快速检测，以排除感染风险。

欧洲的其它最高级联赛球队也会重启训练吗？

和德国一样，在意大利、西班牙、法国、英国，赛事也暂停了。完全不清楚的是，那里，何时能重新比赛，与此相关，球队最好应从何时起提前投入训练。意大利足协希望，能从5月底开始，踢完剩下的12轮比赛。不过，足协主席格拉维纳（Gabriele Gravina）不排除赛事延至9月或10月的可能性。

在西班牙，一份计划走漏风声。根据该计划，不论联赛从何时开始，至少在此之前15天启动训练：先是单人、然后是小组、最后是整个球队；此前，所有球员及其眷属都须接受两次冠状病毒检测。

在法国，甲级球队南特已申请从4月15日起重启训练。该国甲级球队从5月1日起被允许重新训练似乎显得更现实些。在英国，超级联赛处于冰冻状态。上周五，各英超俱乐部作出决定，因冠状病毒大瘟疫，赛事不定期延后。目前，在英伦三岛上，该于何时共同训练的讨论尚未出现。相反，比利时另辟蹊径：因冠状病毒大瘟疫，甲级联赛提前结束，目前排名第一的布吕赫队称冠。