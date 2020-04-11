 冠状病毒疫情期间德甲如此训练 | 足坛体坛 | DW | 12.04.2020

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足坛体坛

冠状病毒疫情期间德甲如此训练

尽管面对新冠病毒肺炎疫情，在健康安全条件之下，德甲球队仍已恢复训练。不过，其情其景不再"正常"。下面是若干相关问答。

Deutschland Bundesliga | FC Bayern trainiert in Kleingruppen (Imago-Images/S. Simon)

重开训练：拜仁慕尼黑队以小组方式训练

（德国之声中文网）由谁决定，某个德甲队可被允许训练？

由于德国实行联邦制，在新冠病毒大流行之时，关于什么是被许可的、什么是不允许的决定，均由本地卫生当局做出。该机构与负责基础设施的州级机构协调。联邦，即国家层面，在很多问题上只有建议权。因此，联赛球队须向所在州政府申请特别许可，并与所在地方当局协调细节问题。真正遇到严重困难的一度只是不来梅队。不来梅内政部长莫伊雷尔（Ulrich Mäurer）最初曾称，对整个国家来说，给足球运动员以特别许可，"着实不是个好信号"。他在接受德国之声采访时明确表示，他尤其认为，计划在5月份就重启球赛，"不是一个好主意"。据此，作为德甲本赛季的倒数二名，不来梅队担心出现"竞争扭曲"。本周一（4月6日），莫伊雷尔到底还是在严格的健康安全条件下为不来梅队的训练开放了绿灯。

哪些德甲球队已投入训练？

3月23日，奥格斯堡队即已开始练球。沃尔夫斯堡队也自当日起动，不过，暂时只以两人组方式。多特蒙德队于3月30日重返绿茵场。拜耳·勒沃库森队和沙尔克04队4月1日开练。莱比锡队是4月2日，法兰克福队是4月3日。拜仁、明兴格拉德巴赫、霍芬海姆、联盟柏林、赫塔柏林、科隆、杜塞尔多夫、帕德博恩等8支球队本周一重启训练。沃尔斯堡队也首次再登草场。美茵茨05队和不来梅队本周二重返训练地。弗莱堡队尚未确定日期。

Deutschland Dortmund Corona Behandlungszentum im Signal-Iduna-Park (picture-alliance/dpa/Borussia Dortmund/BVB/A. Simoes)

新用途：多特蒙德球场成新冠病毒患者治疗中心

如何训练？

共同训练只采用最多为7人的小组方式进行。专业球员们必须遵守所建议的保持1.5米至2米安全距离的规定，双人争抢被严格禁止。拜仁队长诺伊尔（Manuel Neuer）说，这种训练方式给人一种"怪怪的感觉"；不过，到底还是被允许和队友们一起训练了，这让他高兴。训练的重点是在攻防配合、跑动和力量训练上。球迷们不能到场观看。一些球队要求队员在家更衣，训练结束后回家淋浴。其它一些球队则将单人间或多人间作更衣用。

为什么现在有这么多球队重启训练？

所有德甲和德乙球队原本达成共识，在4月5日前放弃球队训练。不过，若干球队对国家足球联盟的这一建议有相当自由的解读，导致遵守这一约定的那些球队大为不满。至少到4月30日，德甲停赛。一旦从5月初赛事重启，则各球队不仅希望届时已处于上佳状态，而且已然驾轻就熟。毕竟，剩下的9轮比赛将决定谁是冠军、哪些队获得欧洲层面比赛的资格、谁将必须复赛、何队铁定降级。可以肯定的是，若赛季重开，所有比赛都将在无观众的情况下进行。病毒学家们还建议，在赛季重开的那一天之后数日分别对专业球员们作新冠病毒快速检测，以排除感染风险。

Symbolbild Sport und Doping | Fußball (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

何时重新比赛？德甲正寻求走出冠状病毒危机战略

欧洲的其它最高级联赛球队也会重启训练吗？

和德国一样，在意大利、西班牙、法国、英国，赛事也暂停了。完全不清楚的是，那里，何时能重新比赛，与此相关，球队最好应从何时起提前投入训练。意大利足协希望，能从5月底开始，踢完剩下的12轮比赛。不过，足协主席格拉维纳（Gabriele Gravina）不排除赛事延至9月或10月的可能性。

 在西班牙，一份计划走漏风声。根据该计划，不论联赛从何时开始，至少在此之前15天启动训练：先是单人、然后是小组、最后是整个球队；此前，所有球员及其眷属都须接受两次冠状病毒检测。

在法国，甲级球队南特已申请从4月15日起重启训练。该国甲级球队从5月1日起被允许重新训练似乎显得更现实些。在英国，超级联赛处于冰冻状态。上周五，各英超俱乐部作出决定，因冠状病毒大瘟疫，赛事不定期延后。目前，在英伦三岛上，该于何时共同训练的讨论尚未出现。相反，比利时另辟蹊径：因冠状病毒大瘟疫，甲级联赛提前结束，目前排名第一的布吕赫队称冠。

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    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    食品捐赠减少

    恐慌性购买不仅扫光了超市的货架, 也影响了公益性的食品捐赠。德国食品捐助慈善组织“餐桌”（die Tafel）负责人约臣·布鲁尔 (Jochen Brühl) 指出, 由于疫情爆发以来德国人抢购罐头以及其它不易腐坏的食品, 所以商店能捐给有需要的人士的物资变少了。在德国至少有150万人受惠於“餐桌”以及其他形式的慈善捐赠。

  • A fan dressed as a ghost sits alone in a stadium

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

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  • A sign blocking the entrance to the Leipzig Book Fair, saying No entrance

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    文化活动被取消

    文化交流受创, 大型展会和交易会因疫情爆发要取消或延後。受影响的包括莱比锡书展和欧洲规模最大的音乐界展会-法兰克福音乐展。俱乐部活动和画展都要推迟, 而德国电影和电视界的金摄影机年度颁奖典礼则延至11月。

  • An empty classroom

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    大多数学校仍如常上课

    不像意大利, 德国的大部分学校仍然在上课, 当然发现有疫情或直接感染威胁的一些学校暂时停课。德国教师协会估计全国约有100间学校以及日托中心受到影响。巴登-符腾堡州的教育部长称该州正在评估推迟举行中学毕业考试的可能性。

  • A man sits inside an empty Chinese restaurant in central Milan

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    亚裔社区受殃及

    源自中国的病毒加深了海外对亚裔人士的排斥情绪。不单是中餐馆, 亚洲餐厅和商店都表示生意大受影响。而具亚洲人外表特徵的人也会受到歧视。最近在莱比锡举行的一场德甲赛事中, 就有一群日本球迷被驱赶离埸。

  • A Lufthansa Airbus 320-200 parks at Düsseldorf airport, behind a bright red light

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    航班取消

    因疫情爆发，德国汉莎航空已减少一半的航班数量, 至3月底, 总计150架飞机停飞, 并取消了约7100趟航班。汉莎表示, 计划削减今夏的班次。原因是, 人们减少出差, 更多人在家办公, 以及大家避免不必要的旅行。

  • A worker completes an electric car body at the assembly line at the plant of the German manufacturer Volkswagen AG (VW) in Zwickau, eastern Germany

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    汽车产量下降

    自一月份, 中国的汽车生产线已经关闭, 德国汽车巨头-大众汽车和戴姆勒等都表示, 新冠疫情对销售和生产都造成了打击。许多汽车制造商从中国采购电动汽车零件, 因此德国工厂的生产也被迫停摆。德国计划向公司补偿因疫情而造成的损失。

  • People visit the dome of the Reichstag building in Berlin

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    稀少的游客

    德国酒店与餐饮业工会主席吉多·佐利克（Guido Zöllick）称疫情 ''对德国旅游业的影响是严重的''。在最近的一份调查中, 有76.1%的协会成员称预订量急剧下降, 收入下降。在柏林, 德国议会大厦宣布禁止游客参观其玻璃圆顶, 直至另行通知。

  • Border authorities check the temperature of a traveler in the Czech Republic

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    边境检查

    德国是继意大利丶法国之後欧洲感染确诊人数最多的国家。为阻止病毒继续扩散, 波兰和捷克都在与德接壤的边境设立检查站, 监测穿梭两国通勤者的体温。波兰计划将管制范围扩大至铁路和港口过境点。

    作者: Martin Kuebler


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