冠状病毒、流感还是感冒：如何区分？

（德国之声中文网）乍看起来，缩写为2019-nCoV的新型冠状病毒的症状类似于通常的流感。然而，这并非是新病原体的典型症状。

冠状病毒的典型症状是：发热、干咳、呼吸困难、肌肉疼痛、疲倦或浑身无力；不太常见的症状：打喷嚏、鼻塞、嗓子痛。

流鼻涕和喉咙痛是上呼吸道感染的典型症状。因此，如果你不时地打喷嚏并且流鼻涕，则可能是感冒或一般的流感。由于新的病原体主要影响下呼吸道，因此感染的人大多有干咳，呼吸困难和肺部发炎，但不会喉咙痛。

这些典型症状可能会出现，但是也不一定出现！

在许多患者中，感染新冠状病毒者的可能只是出现轻微的症状甚至没有症状。据德国罗伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）公布的消息称，新型冠状病毒的潜伏期可以长达14天。

如果你不确定或感到害怕，请务必去看医生。他可以将痰液样本送到实验室检测呼吸道病毒。这样医生和你都可得知结果。

戴口罩是否可以防止病毒感染？

不完全是。病毒不会飞扬。目前的冠状病毒是通过飞沫或接触感染传播。因此，请远离感染者或可能的感染者，要勤洗手，而且要使用肥皂认真搓洗，然后尽可能使用一次性纸巾。

流感和感冒有这些细微的差异：

甚至医生有时也很难根据症状来区分"普通流感"和"一般的感冒"。

感冒后，通常首先会嗓子不舒服，然后鼻子流涕，开始咳嗽。嗓子痛，流鼻涕、咳嗽或干咳、温度略有升高、头晕以及浑身乏力，这种状况会持续多日。

然而真正的流感则是一下子将你击垮。头痛和四肢痛、干咳和声音嘶哑、嗓子疼、发高烧至41°C，经常是浑身冷的发抖，浑身无力，只想躺在床上。没有食欲，可以连续昏睡几个小时。

普通感冒几天之后可以自愈。大约一周后症状消失。而真正的流感通常会更持久一些。有的人患流感足足一周之后才病情好转，但是有的患者甚至数周之后才能完全康复。

德国疫苗接种委员会（STIKO）建议对特别容易生病的风险较高的人群进行年度流感疫苗接种。这包括60岁以上的人，各个年龄段的慢性病患者，孕妇以及老年人和居住在护理院的人。

但是，与许多人接触的人也应该加强自我保护（例如医务人员和广泛与人接触的公共服务机构的人员）。

什么时候应该使用抗生素？

大多数感冒和流感是由病毒引起的，但是对付这些病毒没有必要服用抗生素。

抗生素通过杀死细菌或抑制细菌的生长可以增强人体的防御系统。其主要作用是攻击细胞壁或这些微生物的代谢功能。例如，青霉素会干扰细菌细胞壁的合成。细胞壁穿孔，病原体就无法生存。因此要导致细胞壁破裂。但是，所有这些仅适用于细菌。抗生素对病毒无效。

另一方面，如果细菌通过减弱的免疫系统进入人体并在那里繁殖，则使用抗生素是有意义的。因为细菌会引发炎症，并使器官部分永久性受损。肺炎，扁桃体炎，膀胱或脑膜炎主要是由细菌引起的。这时候就有必要使用抗生素。