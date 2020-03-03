冠状病毒快速检测问答

（德国之声中文网）迄今，既没有治疗新型冠状病毒的药物，也没有疫苗。直到研发出相应的疫苗，并完成所有对副作用的检测、获卫生当局批准、大批量生产、最终全球供应，至少需要18至24个月。此后，人们尚需接种疫苗。

因此，未来数月里，做可靠的检测是最有意义的措施，以能至少减慢病毒的扩散速度。经由快速检测，感染者和可能的"热点"可以被找出来。而只有这样，感染者可以被隔离，--不论是在医疗设施里还是在症状较轻的情况下宅家。

然而，若遇感染高峰期，即使是在发达国家，医疗系统也很快会力不从心。所以，快速检测必须限于真正的疑似病例，普检既不可能也无意义。

检测谁？

根据现有的认识，仅在风险地区逗留过，还不足以构成被送检的理由。另外，并非每个打喷嚏或咳嗽的人都意味着感染了新型冠状病毒SARS-CoV-2。

不过，谁若有"病因不明的"病毒性肺炎症状，比如，咳嗽、发烧、呼吸困难，而且曾与感染者有过接触或曾在高风险区逗留过，则应被定义为疑似感染病例。

最终，是否对当事人做冠状病毒检测的决定由大夫作出。不过，根据罗伯特-科赫研究所的说法，对某些呈现流感症状的病人也会做抽检，以确定是否感染新型冠状病毒。

在德国，约200欧元的检测费由医疗保险公司承担，前提是，当事人必须由大夫确认为疑似病例。

韩国多个城市实施车上快速检测

如何检测？

多数情况下，检测时，从当事人咽部和扁桃体取出分泌物。罗伯特-科赫研究所建议，若是确认的疑似病例，则不仅要从上呼吸道取样，而且也要从深部呼吸道取样，例如，从支气管即肺部咳出的痰。

取样后做什么？

样本送入诊断实验室，检测里面是否有冠状病毒。其方法基于一种所谓的PCR（聚合酶链反应技术），长约5小时的这一手段目前已成为实验室的标准程序。它们也被用于确定基因疾病或确定亲子关系。

PCR的原理是，通过加热复制并繁殖DNA模板，以便寻找例如冠状病毒这样的特殊的病毒模板，检测结果将显示，体内是否以及有多少病毒。涉及病毒感染，人们称之为"病毒载量"。

当事人如何得到信息?

检测本身延续5小时，再加上送抵实验室的时间。检测结果通常在一、两天后出来，然后，由大夫通知病人。

若检测结果呈阳性，除病人外，有关的卫生当局也会立即被告知。之后，某些情况下，当事人会被指定住院，送入专门的隔离病房，接受保护措施。

若病情较轻，当事人也可以在家隔离，前提是，不会感染第三者。

检测结果一清二楚？

检测本身毋庸置疑，不过，即使结果呈阴性，也不能完全排除可能感染了冠状病毒。因为，若取样错误、样本运输出错、或者，取样时间不当，都可能错误地导致阴性结果。正因此，疑似病例要多次检测。

是否有更简便、更快速的检测手段？

正如上面所述，应用聚合酶链反应技术的诊断需要世界很多地方所缺少的特殊的实验仪器和高质技术人员。即使是在发展良好的中国，由于病例过多，检测能力也很快供不应求。在欧洲和美国，检测所需的某些材料和医疗设备已出现供应瓶颈。

至迟在爆发惨痛的埃博拉和兹卡病毒瘟疫后，科研人员们意欲研发出用于病毒检测的便携式仪器，以能使当事人在条件较差的医院或在自己的家乡及家中检测。

全球范围内，目前已有相关研究，并已经有了首个类似于血糖检测那样的很有希望的简单的快速检测手段。中国国家卫健委公布的一种血滴快速检测方法只需15分钟便能确认免疫球蛋白。这种蛋白是人体在受到新感染后首先产生的抗体。

新加坡Duke-NUS医学院也开发出了一种类似的抗体检测手段。据称，该国卫生部已成功试验了这一手段。