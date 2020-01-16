 农产品出口前景好　美政府预告终止农民补贴 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2020

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时政风云

农产品出口前景好　美政府预告终止农民补贴

中国在与美国签订的第一阶段贸易协定当中，承诺要扩大购买美国农产品。美国政府认为，农民应当不会再有领取补助款的需求。

Sojaanbau (Getty Images/N. Safo)

(德国之声中文网)美国农业部长周一(1月20日)表示，作为中美第一阶段贸易协议的一部分，中国今年准备增加对美国农产品的购买，因此美国无需继续提供对农民的相关援助。

在过去两年之间，中美贸易战的大背景下，出口量受到影响，美国农民变得更加依赖政府补助过活。但是农业部秘书长珀杜(Sonny Perdue)说，中国接下来很快就会开始购买美国农产品，并实现其承诺的400亿美金的农产品购买目标。如此一来，农民对政府补助的需求便会降低。

珀杜说，中国通常都在秋天和冬天初期购买美国农产品，但是这次很可能会改变购买时间。他说: 「如果中国会达成(购买目标)的话，而我们也相信他们会，我们认为他们会在传统的出口季节之前，提早向美国购买。」

珀杜说，美国政府在去年五月公告实施的第三期政府补助，总金额相当160亿美金的补助款「很快就会发放给农民」，但是他也说农民不应该期待2020年也能拿到这样的待遇。

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中美在反复谈判后终于签订了第一阶段贸易协议。中国国内有批评声音认为，中国承诺大幅增加进口，而美国对华关税则基本维持不变，因此中国是"吃亏"的一方。经济学者沈凌指出，事情并不像表面看这么简单。 (17.01.2020)

中国国家统计局在周五上午召开记者会表示，2019年中国的国民国内生产总值比去年增长6.1%，符合年初6.0-6.5%的预期。但是专家认为，中国未来还面临着其他挑战。 (17.01.2020)

中美之间的第一阶段贸易协议酝酿已久，终于在1月15日由美国总统特朗普和中国副总理刘鹤正式签署。中国除了承诺将会扩大进口2000亿美金的美国商品之外，也承诺将进行一系列实质改革。美国方面的关税则除了少部份有降低，大部份则维持不变。 (16.01.2020)

中国是农产品大买家

珀杜说，与中国达成的交易以及最近刚通过的美加墨自由贸易协定(USMCA)将让农民富裕。

中国在贸易战开打之前，是中国最主要的农产品消费国之一，不但买了美国60%的大豆，也是高梁、乳制品和猪肉的高消费国。

1月15日，中国副总理刘鹤和美国总统特朗普签署了第一阶段贸易协议，尽管中国对美国主要农产品所课征的关税没有完全消除，协议也没有处理双方最深层的歧见，但是多少缓和了两国的紧张关系。

中国副总理刘鹤说，中方会「视市场情况」购买美国农产品，这也让许多人怀疑中国是否真的会履行契约承诺。

自贸易协定签署以来，大豆期货下跌了1.3％。

罗法/文木（路透社）

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“美中关系处于历史最好水平”

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