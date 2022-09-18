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宏观经济上，农业是第一级产业。农业属初级生产，为人类最大和最重要之经济活动之一。
广义上的农业是种植业、林业、畜牧业、渔业的总称，而狭义上的农业则是纯粹指种植业。
高温干旱时节，河流蒸发量急剧上升，工农业以及居民生活用水需求难以保障。美国加州另辟蹊径：他们用太阳能发电板覆盖河道，既能减少河水蒸发，也能缓解能源危机。
印度在75年前摆脱了英国殖民统治。作为独立的国家，印度迄今取得了哪些成就？
在中国，各地高温频频突破历史记录，长江流域启动了旱灾预案。在欧洲，高温干旱导致山火频发，河流水位急剧下降更是严重干扰了工农业生产。
近日在中国，一波波热浪袭来，本周六更是进入了24节气中的大暑。在吐鲁番，预计未来24小时最高气温将达到45摄氏度左右。气象学家警告，新疆的持续高温正加速山区冰川的融化，山洪等灾害的风险增加，极端高温也对棉花等农业生产构成威胁。
"烂尾楼”业主集体停止偿还贷款的行动继续蔓延，已经扩大到中国至少50个城市的百余个房产项目。包括建设银行、农业银行和兴业银行在内的多家中国大型银行就此做出回应。与此同时，停贷业主是否将承担法律责任也颇受关注。
因多个地区严重干旱，意大利政府宣布进入紧急状态。饮用水短缺，森林大火，多洛米蒂山上的冰川也开始大面积溶化。
据平壤当局报告，该国重要农业产区爆发了不明胃肠道传染病。目前，这个国际上受孤立的国家正遭受食品短缺和新冠疫情重创。
世界第二大小麦生产国印度宣布禁止小麦出口，立即生效。印度把粮食安全受威胁和价格上涨作为政策转变的原因。在俄乌战争影响农业市场后，全球买家转向印度寻求小麦供应。
俄罗斯入侵乌克兰造成广泛而深远的影响。战争导致小麦、葵花籽油和玉米供应短缺。德国之声记者采访当地农民，他们正在努力重新开始被俄军摧毁的生活。
俄罗斯军队在顿巴斯遭到乌军强烈抵抗，这对俄军造成不小的损失。美国国防部表示正与德国合作，协助训练乌克兰士兵。乌克兰农业部指责俄罗斯士兵偷走了数十万吨粮食，乌克兰是小麦主要生产和出口国之一。
乌克兰战争爆发后，460万难民逃往外国。不过，据该国边防部门消息，近期已经有87万人选择重返家园。这一情况可能有助于避免全球粮食供应出现重大危机。乌克兰政府称，全国大部分地区的春耕播种工作已经开始。
无人知道俄罗斯入侵乌克兰经济因素是否扮演了角色，但乌克兰土地蕴含了丰富的原材料是不争的事实。
根据周三（1月12日）在柏林公布的名为《2022 农药地图》（ "Pestizidatlas 2022"）的一项研究报告，全球农药使用量自 1990 年以来增长了 80%。，农业区附近水域农药污染尤其严重。
美国司法部表示，一名中国公民承认，在美国对农业巨头孟山都从事了工业间谍活动，以便使中国政府收益。孟山都如今是德国企业拜耳旗下公司。
增加有机食品、减少速食品--这是德国新任联邦农业部长杰姆·厄兹德米尔（ Cem Özdemir）的计划。这位绿党籍农业部长要求抑制廉价食品泛滥，而这可能会使低收入人群生活成本增加。
2014年俄罗斯吞并克里米亚，遭到西方制裁。作为反制，莫斯科禁止进口西方农产品，这让许多俄罗斯中小农业企业嗅到了巨大商机。
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