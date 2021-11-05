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宏观经济上，农业是第一级产业。农业属初级生产，为人类最大和最重要之经济活动之一。
广义上的农业是种植业、林业、畜牧业、渔业的总称，而狭义上的农业则是纯粹指种植业。
许多农牧业活动都会排放大量温室气体；与此同时，大量食物却被浪费。据科学家估算，假如全人类停止浪费食物，温室气体排放量将能够降低6%，这一数字甚至显著高于全球航空业的排放总量。
金秋十月，德国各地纷纷进入秋假，中小学一般放假两周。其实，八月底、九月初新学年开学才一个多月，又不是逢年过节，为什么要在这个时候放假？
中国著名农学家、被誉为“中国杂交水稻之父”的袁隆平逝世，引起巨大社会反响和罕见规模的民众追思潮。不过，一些不同的声音也受到打压。60多个微博账号被永久封号，两天内至少有7名网民因侮辱袁隆平等院士被刑拘。
福岛核灾后不断产生的核废水该怎么办？据日媒报道，由于核废水储存将达上限，日本政府近日将敲定将稀释含氚废水排入海中。该提案遭到地方渔民强烈反对，中韩等周边国家也呼吁日本三思。
中共中央和国务院发布2021年中央一号文件。路透社报道指出，今年的中央一号文件显示出中国在新冠疫情之后加强了对粮食安全的重视，“提升粮食和重要农产品供给保障能力”。
气温骤降，数以万计的印度农民继续坚持露营抗议农业法改革。抗议者说，“这是一个民主国家，他（莫迪）必须听我们的。"
向清洁能源转型、更有利于环境保护的农业、扩建自行车道和公共交通，——凡是有利于改善地球生态的，也有利于人类的健康。
全球粮食价格6个月来一直上涨，已逼近6年来最高点。一份联合国报告指出，新冠大流行瘟疫加大了食品供应不公平状况。
上周末天津新增的新冠病毒感染病例被怀疑与德国进口猪肘有关。德国农业部在回复德国之声相关问询时表示，该部目前并未接到中国的官方通知。农业部再次强调，根据目前对新冠病毒的科学认知，德国猪肘不太可能是造成天津新疫情发生的原因。
卫生纸等商品需求激增，超市里再次挂起限购标志。上次封城期间，卫生纸类商品严重短缺。德国农业部长认为囤货“不合逻辑”且“缺乏团结”。
全球农业活动造成大量温室气体排放。不过，改善了的耕作技术可有效减少二氧化碳排放，在确保粮食安全的同时提高土壤的肥力。此外，专家建议多吃蔬菜少吃肉，不仅有益健康还能拯救地球。
在联合国15个专门机构和附属机构中，有四个目前由中国代表领导。此外，在这些机构中，还有十几个来自中国的副秘书长或副总干事。中国在国际组织影响力的快速提升已引起西方，尤其是美国的警觉。
独立学者研究显示，中国政府在西藏农村推行的劳动就业计划与广受谴责的新疆“教培”模式十分相似。农业居民被集中接受部分带有军事化色彩的培训后，被送往其它地区和省份务工。
欧中视频峰会召开前夕，双方就保护对方出口的具有地理标志的食品和饮料达成并签署了一项协定。路透社报道称，该协议明显扩大了享有欧盟产品地理标志名称保护的食品数量，并将有助于促进爱尔兰威士忌、羊乳酪和中国郫县豆瓣酱将等高价值商品的贸易。
勃兰登堡州一头野猪被证实感染非洲猪瘟，令德国养猪场和肉类加工业如临大敌：如果停止向中国出口猪肉，德国农业会深受打击。
干旱、风暴、害虫对德国森林的损害远超人们迄今所知。应对措施之一是植树造林，其面积要大于萨尔州。
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