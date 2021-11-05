为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

农业

宏观经济上，农业是第一级产业。农业属初级生产，为人类最大和最重要之经济活动之一。

广义上的农业是种植业、林业、畜牧业、渔业的总称，而狭义上的农业则是纯粹指种植业。

浪费食物=破坏气候 05.11.2021

许多农牧业活动都会排放大量温室气体；与此同时，大量食物却被浪费。据科学家估算，假如全人类停止浪费食物，温室气体排放量将能够降低6%，这一数字甚至显著高于全球航空业的排放总量。

Kinder tummeln sich am Freitag (28.10.2011) im Kurpark von Bad Homburg unter einem Baum, dessen Blätter im Gegenlicht leuchten. Der Goldene Oktober verabschiedet sich mit schönem Wetter und die Natur zeigt sich noch einmal in prächtigen Farben. Foto: Arne Dedert dpa/lhe |

德国学校为什么放秋假 26.09.2021

金秋十月，德国各地纷纷进入秋假，中小学一般放假两周。其实，八月底、九月初新学年开学才一个多月，又不是逢年过节，为什么要在这个时候放假？

CHANGSHA, HUNAN - JUNE 20: Yuan Longping, who won the World Food Prize in 2004 - the United Nation's Food and Agricultural Organization's International Year of Rice, poses for a photo at a hybrid rice planting field on June 20, 2006 in Changsha city, Hunan province of China. Hybrid rice is a very important achievement created by China, with it's successful commercial production making a great contribution to China's food security. In 1964 Yuan Longping initiated the research of utilization of rice heterosis in China. In 1974, Yuan developed Nanyou 2, which was the first combination with high yield. In 1976, hybrid rice was commercialized in China. Hybrid rice has a 20 percent yield advantage over the inbred rice varieties. From 1976 to 2005, the accumulative harvested areas of hybrid rice in China reached 340 million hectares. (Photo by Guang Niu/Getty Images)

中国官民追悼袁隆平 不同声音被打压 24.05.2021

中国著名农学家、被誉为“中国杂交水稻之父”的袁隆平逝世，引起巨大社会反响和罕见规模的民众追思潮。不过，一些不同的声音也受到打压。60多个微博账号被永久封号，两天内至少有7名网民因侮辱袁隆平等院士被刑拘。
25.02.2016++++++FEBRUARY 25: A general view of radiation contaminated water tanks and the damaged reactors at Fukushima Daiichi nuclear power plant. Five years on, the decontamination and decommissioning process at the Tokyo Electric Power Co.'s embattled Fukushima Daiichi nuclear power plant continues on February 25, 2016 in Okuma, Japan. March 11, 2016 marks the fifth anniversary of the magnitude 9.0 earthquake and tsunami which claimed the lives of 15,894, and the subsequent damage to the reactors at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant causing the nuclear disaster which still forces 99,750 people to live as evacuees away from contaminated areas. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images) (c) Getty Images/C. Furlong

日本拟排福岛核废水入海 渔民强烈反弹 10.04.2021

福岛核灾后不断产生的核废水该怎么办？据日媒报道，由于核废水储存将达上限，日本政府近日将敲定将稀释含氚废水排入海中。该提案遭到地方渔民强烈反对，中韩等周边国家也呼吁日本三思。
11.10.2018, China, Linyi: Die Luftaufnahme zeigt Bauern beim Trocknen von frisch geerntetem Mais. Foto: Wu Jiquan/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

中共中央一号文件：加强对粮食安全重视 22.02.2021

中共中央和国务院发布2021年中央一号文件。路透社报道指出，今年的中央一号文件显示出中国在新冠疫情之后加强了对粮食安全的重视，“提升粮食和重要农产品供给保障能力”。
Protestierende Bauernführer rufen Parolen, während sie an der Grenze zwischen Delhi und Haryana, einem Vorort von Neu-Delhi, einen Tag lang im Hungerstreik sind. Mit der Blockade großer Einfallstraßen nach Neu Delhi haben am Wochenende Hunderttausende Bauern ihre wochenlangen Proteste gegen eine Deregulierung der Landwirtschaft fortgesetzt.

寒风呼啸 印度农民为何露营抗议？ 21.12.2020

气温骤降，数以万计的印度农民继续坚持露营抗议农业法改革。抗议者说，“这是一个民主国家，他（莫迪）必须听我们的。"
ARCHIV - 13.02.2019, China, Nanton: Hochhäuser ragen aus dem Smog der Stadt Nantong in der ostchinesischen Provinz Jiangsu heraus. Die weltweite Rate des Artensterbens sei derzeit zehn- bis hundertmal höher als im Schnitt der vergangenen 10 Millionen Jahren und sie steige weiter, heißt es in dem Kernpunktepapier, das der Weltbiodiversitätsrat IPBES am 06.05.2019 in Paris vorstellte. Drei Jahre hatten die Experten 15 000 Literaturquellen durchgesehen und dann ihre Erkenntnisse auf 40 erschreckenden Seiten zusammengefasst. An den meisten Standorten sei die Zahl heimischer Arten schon um 20 Prozent zurückgegangen. Dagegen hat sich die Zahl der Menschen seit 1970 mehr als verdoppelt, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gar vervierfacht. Foto: Xu Jingbo/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

环境保护如何给人类健康带来好处 16.12.2020

向清洁能源转型、更有利于环境保护的农业、扩建自行车道和公共交通，——凡是有利于改善地球生态的，也有利于人类的健康。

Machine harvesting of sugar cane plantation for ethanol production, Santo Antonio do Sapezeiro, Santa Barbara d'Oeste, Sao Paulo, Brazil, July 17, 2009. The global agricultural production must increase by 60 percent over the next 40 years to satisfy demand, as noted by the 2012 Agricultural Outlook report released by the UN Food and Agriculture Organization (FAO) and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), July 11, 2012. Photo: Werner Rudhart/dpa/ef

新冠疫情导致全球粮食价格一路攀升 06.12.2020

全球粮食价格6个月来一直上涨，已逼近6年来最高点。一份联合国报告指出，新冠大流行瘟疫加大了食品供应不公平状况。
FILE PHOTO: Young pigs feed in a pen during a hog farm tour in Ryan, Iowa, U.S., May 18, 2019. Picture taken May 18, 2019. REUTERS/Ben Brewer/File Photo

德农业部重申天津新冠病例“不太可能是德国产猪肘造成” 10.11.2020

上周末天津新增的新冠病毒感染病例被怀疑与德国进口猪肘有关。德国农业部在回复德国之声相关问询时表示，该部目前并未接到中国的官方通知。农业部再次强调，根据目前对新冠病毒的科学认知，德国猪肘不太可能是造成天津新疫情发生的原因。
Yu-Chen Yang Wo: 1.Edeka 2. Netto beides in Bonn Poppelsdorf Wann:19.10.2020 Thema: Gibts es schon die zweite Welle von Hamsterkäufe?

瘟疫连绵无绝期 德国厕纸又将尽? 20.10.2020

卫生纸等商品需求激增，超市里再次挂起限购标志。上次封城期间，卫生纸类商品严重短缺。德国农业部长认为囤货“不合逻辑”且“缺乏团结”。
Combine harvesters crop soybeans during a demonstration for the press, in Campo Novo do Parecis, about 400km northwest from the capital city of Cuiaba, in Mato Grosso, Brazil, on March 27, 2012. ) Erstellt am: 02 Mai 2012

农业转型：气候杀手变救星 18.10.2020

全球农业活动造成大量温室气体排放。不过，改善了的耕作技术可有效减少二氧化碳排放，在确保粮食安全的同时提高土壤的肥力。此外，专家建议多吃蔬菜少吃肉，不仅有益健康还能拯救地球。
epa05105223 The flag of the International Atomic Energy Agency (IAEA) flies in front of the UN seat before the talks between the E3+3 (France, Germany, Britain, China, Russia, US) and Iran at Vienna International Centre in Vienna, Austria, 16 January 2016. The top diplomats of Iran, the United States and the European Union met in Vienna to clarify final remaining issues before the planned launch of a far-reaching nuclear deal that will end Iran's isolation. EPA/CHRISTIAN BRUNA +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

美媒:中国潜心10年逐步扩大在国际组织体系影响力 30.09.2020

在联合国15个专门机构和附属机构中，有四个目前由中国代表领导。此外，在这些机构中，还有十几个来自中国的副秘书长或副总干事。中国在国际组织影响力的快速提升已引起西方，尤其是美国的警觉。
Visitors walk through the square in front of the Jokhang Temple in Lhasa, the capital of Tibet, China, Thursday, June 18, 2009. After demonstrations against Chinese rule swept the Tibetan plateau 16 months ago, China tightened monitoring of Tibet's Buddhist clergy, who have often been at the forefront of calls for Tibetan independence and the return of their exiled spiritual leader, the Dalai Lama. (ddp images/AP Photo/Greg Baker) // eingestellt von nis

新疆“教培”模式被引入西藏？ 22.09.2020

独立学者研究显示，中国政府在西藏农村推行的劳动就业计划与广受谴责的新疆“教培”模式十分相似。农业居民被集中接受部分带有军事化色彩的培训后，被送往其它地区和省份务工。
A Chinese waiter pours champagne into a glass during a promotional event in Beijing on June 30, 2017. / AFP PHOTO / FRED DUFOUR (Photo credit should read FRED DUFOUR/AFP via Getty Images)

“法国香槟”和“郫县豆瓣酱”不能随便用 14.09.2020

欧中视频峰会召开前夕，双方就保护对方出口的具有地理标志的食品和饮料达成并签署了一项协定。路透社报道称，该协议明显扩大了享有欧盟产品地理标志名称保护的食品数量，并将有助于促进爱尔兰威士忌、羊乳酪和中国郫县豆瓣酱将等高价值商品的贸易。
20.12.2019, Brandenburg, Guben: Forstwirte vom Landesbetrieb Forst Brandenburg und eine Mitarbeiterin vom Veterinäramt stellen einen Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest an einem deutschen Grenzpfeiler nahe dem Grenzfluss Neiße auf. Das Risiko der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) durch infizierte Wildschweine aus Westpolen nach Deutschland wird größer. Das Land Brandenburg setzt daher in enger Abstimmung mit den Landkreisen ab dieser Woche lokal und zeitlich begrenzt mobile Wildschutzzäune je nach Gefährdungslage entlang der Flüsse Neiße und Oder ein, um die Einschleppung der ASP durch infizierte Tiere abzuwehren. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

非洲猪瘟将重创德国对华猪肉出口？ 11.09.2020

勃兰登堡州一头野猪被证实感染非洲猪瘟，令德国养猪场和肉类加工业如临大敌：如果停止向中国出口猪肉，德国农业会深受打击。
Kahlschlag eines durch Trockenheit und Schädlingsbefall geschädigten Waldstückes im Taunus Mittelgebirge in Deutschland | Verwendung weltweit

云杉在哭泣！德国森林状况堪忧 23.08.2020

干旱、风暴、害虫对德国森林的损害远超人们迄今所知。应对措施之一是植树造林，其面积要大于萨尔州。

显示更多文章