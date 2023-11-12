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宏观经济上，农业是第一级产业。农业属初级生产，为人类最大和最重要之经济活动之一。
广义上的农业是种植业、林业、畜牧业、渔业的总称，而狭义上的农业则是纯粹指种植业。
阿富汗统治者塔利班承诺消灭该国的毒品产业,于2022年4月开始禁止种植罂粟。阿富汗此前是世界上最大的鸦片生产国，也是欧洲和亚洲海洛因的主要来源地。
农作物病虫害总是让农民头痛不已：如果使用杀虫剂，有可能造成污染；若不使用，则会影响收成。现在，摩洛哥的一位工程师将人工智能技术运用到了田间：他研发的小型机器人能够精准定位病虫害，然后自动喷洒极少量的杀虫剂解决问题。
气候变化让干旱变得越来越频繁，全球的水稻种植将受到重大影响：每公斤稻米需要2.5吨的水。科学家正在寻找更加耐旱的农作物。
自乌克兰战争以来，肥料价格爆炸式增长。因此，许多日本农民转而使用 "人粪便"作为农业肥料。
中国北方的洪水给农田带来多大损失，目前尚不清楚。行业人士初步估计，玉米损失约占全国的2%。东北灾区大米可能减产3-5%。
本周末联合国粮农组织将选出新一任总干事。现任总干事是曾担任过中国农业部副部长的屈冬玉。德广联的一个调查报道团队调查发现，屈冬玉在4年的任期内对粮农组织进行改组，使其更符合中国的利益。
今年五月初，欧盟制定限令，要求乌克兰粮食只能在波兰等国过境运输，不得在当地销售，以避免乌克兰廉价农产品冲击当地市场。现在在这一限令是否应延长的问题上，各方再度发生意见分歧。
在黑海港口因俄乌战争被封锁之后，乌克兰透过波兰和罗马尼亚等国出口价格低廉的谷物，致其谷物销量和农民生计受创。波兰政府官员要求欧盟透过监管手段限制或阻止乌克兰粮食进口到波兰。
俄罗斯在乌克兰发动战争，导致全球许多产品短缺，小麦供应尤其不足。但危机有时也是转机。津巴布韦等国正计划实现小麦自给自足。在机械化和政府新政策的帮助下，津巴布韦今年的小麦收成预计将创新高。
印度在75年前摆脱了英国殖民统治。作为独立的国家，印度迄今取得了哪些成就？
因多个地区严重干旱，意大利政府宣布进入紧急状态。饮用水短缺，森林大火，多洛米蒂山上的冰川也开始大面积溶化。
俄罗斯入侵乌克兰造成广泛而深远的影响。战争导致小麦、葵花籽油和玉米供应短缺。德国之声记者采访当地农民，他们正在努力重新开始被俄军摧毁的生活。
乌克兰战争爆发后，460万难民逃往外国。不过，据该国边防部门消息，近期已经有87万人选择重返家园。这一情况可能有助于避免全球粮食供应出现重大危机。乌克兰政府称，全国大部分地区的春耕播种工作已经开始。
无人知道俄罗斯入侵乌克兰经济因素是否扮演了角色，但乌克兰土地蕴含了丰富的原材料是不争的事实。
增加有机食品、减少速食品--这是德国新任联邦农业部长杰姆·厄兹德米尔（ Cem Özdemir）的计划。这位绿党籍农业部长要求抑制廉价食品泛滥，而这可能会使低收入人群生活成本增加。
2014年俄罗斯吞并克里米亚，遭到西方制裁。作为反制，莫斯科禁止进口西方农产品，这让许多俄罗斯中小农业企业嗅到了巨大商机。
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