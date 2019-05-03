农业转型：气候杀手变救星

（德国之声中文网）土壤是气候保护不可或缺的助力，因为土壤可以封存大量的碳，若土壤碳流失，碳会与空气中的氧气结合为二氧化碳。其中的关键是土壤中的腐植层，它所储存的碳量是大气层中二氧化碳数量的4倍。

富含养分的腐植层是疏松且颜色较深的土层，它是植物枯萎后由细菌、菌菇和虫子分解所产生。腐植层能促进植物生长，其储存的碳量有助于气候保护。

全球各地的天然草原和森林地区蕴含的腐植层远高于耕地，湿地和沼泽地的腐植层比例尤高。

但单一作物的农耕方式多年来造成腐植层流失，空气中的二氧化碳也因此增加。原因在于，工业耕作方式会耗尽土壤并阻止腐植层新生。化学肥料虽能提高收成并减轻工作量，但土壤中的腐殖含量却越来越低。农民可以通过轮作以及混入植物残体提高土壤肥力。过去在农业初期，农民别无选择只能使用自然技术，利用腐植层来确保收成量。

造成全球各地腐植层流失的另一个原因是耕地面积增加。由于肉品业不断增长，人们开垦出越来越多的耕地以供动物饲料种植。充满腐植层的湿地、沼泽及草地被改为耕地，甚至焚烧森林用于耕作。原本储存在树木及植物中的碳因此释放入空气中形成二氧化碳。工业耕作手法导致腐植层逐年减少。

食品经济占碳排放总量31%

据联合国统计，腐植层以及营养土壤的流失对全球粮食构成了极大威胁。政府间气候变化专门委员会（IPCC）指出，每年腐植层及土壤的消失会在大气中释放约58亿吨二氧化碳，约占全球11%的温室气体排放量。农业中的畜牧养殖、肥料、高耗能的人工肥料生产、杀虫剂、食品加工、包装生产及运输则会进一步排放温室气体。粮食生产导致的温室气体排放占全球总排放量约31%。

农业如何成为气候救星？

为了阻止地球暖化，农业必须成为气候中性的活动。科学计算显示，这不仅可行，植物生长甚至能吸收大气中额外的二氧化碳。

政府间气候变化专门委员会针对土地使用及粮食安全提出建议，呼吁减少全球的牧场和耕地面积，在世界各地重新造林并提高土壤的腐植比例。专家指出，重新造林后，处于生长阶段的森林每年可吸收36亿吨二氧化碳。德国科学与政治基金会（SWP）的最新研究显示，腐植层的增加每年可封存20至50亿吨的二氧化碳。

生物碳是另一种吸收二氧化碳的方式：木材、植物残渣等有机物质能通过加热、加压、排除氧气而碳化并引入土壤中。过程中结合的碳可以在土壤里保留数个世纪之久，并与腐植层和细菌一起大幅提高土壤肥力。

据SWP的研究，若全球采用此技术，每年可额外吸收5到20亿吨的二氧化碳。

有机耕种：未来农业的典范

工业化农业正面对越来越大的压力；农业不止造成二氧化碳排放量增加，也是全球物种灭绝的主因。因此，许多领域都提出倡议，呼吁采用更好的农耕技术。欧盟推出的“农场到餐桌战略”（Farm to Fork Strategie）便是一例。

欧盟气候保护委员提莫曼斯（Frans Timmermans）在该倡议的网页上写道：“生物多样性以及‘从农场到餐桌’战略是‘绿色交易’的核心，也代表自然、粮食生产和生物多样性之间的全新、更和谐的相互关系。这毕竟攸关人类的健康与福祉。”

德国环境部有意减少大豆等饲料进口，以对气候保护做出贡献。一名发言人对德国之声表示：“为了减少大豆种植导致的雨林砍伐，应赋予区域性农产品生产以高得多的意义。”

有机农业是气候及物种保护的优良典范。有机耕作采用腐植层为肥力来源，不使用合成肥料和杀虫剂，避免从海外进口动物饲料。

减少垃圾助力气候保护

另一个减少温室气体排放的关键是杜绝粮食浪费。联合国农粮组织粮食损失和浪费项目负责人罗尔（Rose Rolle）表示：“据估计，全球三分之一的粮食最终被扔进垃圾筒。”

每年约有13亿吨粮食被浪费。据联合国农粮组织的估计，每年因此会产生约36亿吨二氧化碳。

少吃肉奶制品有利于人类和地球

过去50年间，全球的肉制品产量翻了四番，种植大豆、玉米和小麦等饲料的耕地需求也因此急剧提升。根据联邦环境局的统计，全球约有71%的耕地被用于饲料种植，只有18%种植粮食。为了保障世界人口不断增加带来的粮食需求，同时确保足够的造林空间，专家呼吁人们重新思考。

德国波茨坦气候影响研究所（PIK）所长、柳叶刀-饮食委员会（EAT-Lancet Commission）副主席罗克斯特罗姆（Johan Rockström）表示：“我们可以食用更多健康蔬菜，减少肉类摄取。”《柳叶刀》在一份报告中叙述了健康及友善环境的饮食方式能带来的改变。报告中建议，每人每周平均食用约300克肉类（每年16公斤），奶制品摄取量每周630克（每年33公斤）。目前北美、南美、欧洲和中国的肉类消费量比这个数字高出多达7倍。欧洲和美国的奶制品消费量则高出建议数字近8倍。

罗克斯特罗姆指出：“有趣的是，只要采取以‘弹性素食主义’为主的饮食方式，农作物的温室气体排放量大约就能减半。调整饮食方式可以同时促进地球及人类的健康。”

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。